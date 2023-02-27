Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года («Чемпионат»)
Александр Головин продлил контракт с «Монако».
Новое соглашение полузащитника с французским клубом рассчитано до окончания сезона-2025/26, сообщает «Чемпионат».
Срок действия прошлого договора хавбека сборной России истекал в 2024 году.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
По вашему контракт продливается только в случае, когда игрок не видит смысла расти дальше?
А что если бы он сейчас не продлился, ушёл бы свободным агентом, а потом травма или просто все претенденты на него решат, что он им не нужен или купят других
Что тогда делать Головину?
Он то может и хочет в клуб получше, но очевидно, что предложений сейчас нет, а сидеть и мечтать, что кто-то придёт к нему с контрактом как-то глупо
Сам клуб возможно и не гранд, но вот город точно один из лучший среди всех городов...Еще и бабки есть...
тренеров меняют как перчатки, игроков более-менее способных тоже.
зрителей меньше чем на Торпедо ходит.
зря остался там, ну если конечно, был спрос на него, что тоже не факт.
а так, средняя карьера среднего футболиста в среднем клубе получается по европейским рамкам, но конечно, все равно лучше, чем у всех российских игроков.
возможно, это и есть реальный уровень топ-звезд России, середняки.
Захаряну на заметку.
Эгоисты)
Второй игрок по значимости в клубе, если вообще не первый. Странно было бы его не продлять
Ну а у Сани нет конкретных предложений на руках, а ждать и мучать себя и клуб как-то странно, тем более, уверен, что Сане очень нравится в Монако
Это вам не лохотрон с Мудриком, тут все по честному, заслуженно!)