Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года («Чемпионат»)

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Чемпионат.com Футбол

Александр Головин продлил контракт с «Монако».

Новое соглашение полузащитника с французским клубом рассчитано до окончания сезона-2025/26, сообщает «Чемпионат».

Срок действия прошлого договора хавбека сборной России истекал в 2024 году.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

41 комментарий

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Hvaldimir
Монако Головина до 2026 года!
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ТИХОМИРОВ РОМАН
красавчик
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AmanEsen
Ну и дурак, за бесплатно его как минимум для ротации могли бы взять условные Ньюкасл или ТТХ, а возможно и более статусные клубы.
+2
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-2
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Дмитрий Авдеев
Ответ AAM1977
Зачем мне солнце Монако (ремикс)
Поставь лучше оригинал
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Andy93
Ответ Ilia Maksiokov
Молодей. Большую роль тут играет локация клуба. Сам клуб возможно и не гранд, но вот город точно один из лучший среди всех городов...Еще и бабки есть...
Про город смешно, конечно)
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bam bam
Ответ Roman
Головин, видимо, сам понимает, что уровень выше Монако не потянет
а с каких пор Монако это плохой вариант ?) или все должны играть в Реале ?)
+4
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+4
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Александр Граф
Ответ Ilia Maksiokov
Молодей. Большую роль тут играет локация клуба. Сам клуб возможно и не гранд, но вот город точно один из лучший среди всех городов...Еще и бабки есть...
был в Монако?
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RusLoko
Хорошее решение и для Монако и для Головин, а реально заинтересованный клуб сможет и так выкупить, так даже понятней будет реальный интерес 👍
+1
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Бобынин
Зачем он им?? Деньги на ветер. Он играет в лучшем случае на половину своего контракта.
+1
-4
-3
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Typizza
Саня большой молодец, один из немногих русских футболистов стабильно заиграл в Европе.
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Ваня Шипитко
Ответ Valex182
Удачи Сане!
Надеюсь, что Сане забьет в парижанам в ЛЧ
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-2
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Влад Безруков
Ответ Заур Алиев
А сколько было разговоров о том, что мол Дортмунд это не следующий шаг после Монако, ему нужен настоящий топ клуб, или ему надо переходить в клубы АПЛ из верхней таблицы, а по факту Головин сам понимает свой потолок, добротный, качественный игрок, но не более того, Монако как раз его уровень, в Германии таких как Головин десяток, не меньше.
Причём здесь потолок Головина?
По вашему контракт продливается только в случае, когда игрок не видит смысла расти дальше?
А что если бы он сейчас не продлился, ушёл бы свободным агентом, а потом травма или просто все претенденты на него решат, что он им не нужен или купят других
Что тогда делать Головину?
Он то может и хочет в клуб получше, но очевидно, что предложений сейчас нет, а сидеть и мечтать, что кто-то придёт к нему с контрактом как-то глупо
+3
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Balt
Ну и правильно. От добра добра не ищут. Монако качественный клуб.
+2
-2
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Максим Шпилёв
Ответ Злой Руся
Вам можно, нам нет что ли? Эгоисты)
Кому вам/нам? Что за делёж людей..
+2
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AAM1977
Зачем мне солнце Монако (ремикс)
+2
0
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Ilia Maksiokov
Молодей. Большую роль тут играет локация клуба.
Сам клуб возможно и не гранд, но вот город точно один из лучший среди всех городов...Еще и бабки есть...
+6
-1
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Заур Алиев
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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DonaldBrashear 2.0
ну и глупость совершил, теперь за небольшие деньги не отпустят уже, а в Монако потолок уже явно пробил.
тренеров меняют как перчатки, игроков более-менее способных тоже.
зрителей меньше чем на Торпедо ходит.

зря остался там, ну если конечно, был спрос на него, что тоже не факт.

а так, средняя карьера среднего футболиста в среднем клубе получается по европейским рамкам, но конечно, все равно лучше, чем у всех российских игроков.

возможно, это и есть реальный уровень топ-звезд России, середняки.

Захаряну на заметку.
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-4
-2
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Злой Руся
Ответ Максим Шпилёв
приплёл
Вам можно, нам нет что ли?
Эгоисты)
+5
-1
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porosenochek
Не плохо!
0
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Егор Егор
Ответ WelcomeBackPURE
Ахххх, какой Дортмунд ? Просто ляпнул кто-то где-то
Когда в последний раз видели на поле Головина или хотя бы Дортмунд? Готов поспорить, что не больше 1 игры за последний год.
+1
-3
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Влад Безруков
Ну Монако делает все правильно
Второй игрок по значимости в клубе, если вообще не первый. Странно было бы его не продлять
Ну а у Сани нет конкретных предложений на руках, а ждать и мучать себя и клуб как-то странно, тем более, уверен, что Сане очень нравится в Монако
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Максим Шпилёв
Ответ Злой Руся
Ну красавчик. Ценят. Полезный. Это вам не лохотрон с Мудриком, тут все по честному, заслуженно!)
приплёл
+1
-3
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Матвей Суицидин
Объективно особого интереса к Головину нет в Европе, учитывая возможную трансферную стоимость, поэтому спокойно продлился, скорее всего, с повышением зп, так как вышел на новый уровень в этом сезоне. Если продолжит так играть ПСЖ или Бавария заберут
+3
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Злой Руся
Ну красавчик. Ценят. Полезный.
Это вам не лохотрон с Мудриком, тут все по честному, заслуженно!)
+7
-7
0
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