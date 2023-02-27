«Россия любит Сербию, мы братья. Здесь очень много людей одной веры со мной – это сближает духовно». Хавбек «Урала» Ранджелович о странах

Теги премьер-лига Россия Урал Лазар Ранджелович религия Футбол

Хавбек «Урала» Лазар Ранджелович рассказал о близости России и Сербии.

– Когда рос, слышал от друзей, родителей, насколько Россия близка Сербии?

– Все постоянно говорили, что сербы и русские – братья. Сначала я не понимал, почему, но потом осознал: практически одинаковые языки, образ жизни и многое другое. Знаю, что Россия любит Сербию. Мы действительно близки друг другу.

– Какие сходства бросаются в глаза после переезда?

– Самое важное – общая религия. Мне принципиально, чтобы в городе, где я проживаю, можно было посещать православные церкви. В Екатеринбурге с этим никаких проблем, а также очень много людей одной веры со мной. Это сближает нас духовно, – сказал Ранджелович.

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15 комментариев

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Трент Резнор
Ответ vaniaEee
Наши?
Не. У нас другая ситуация.
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vaniaEee
Ответ Трент Резнор
Отлично в Сербии. Вкусно и не дорого, особенно если знаешь правильный ответ на вопрос «Чьи Балканы?»
Наши?
+1
0
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Albert Rrahmani
Сербов и русских сближает только одно: две бывших нации-флагмана под диктатурой управляли чем могли, а в нынешнее время теперь просто обиженные на все то, что было.
+2
0
+2
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Барсик Юрана
Ответ rarrih
Это просто факт, он может быть не особо подкреплён историей или логикой, но нельзя отрицать этого. В Сербии Русских любят, а на Руси любят Сербов!
Если Эфиопы и Норвежцы вдруг начнут любить друг друга, то они тоже будут братьями?🤔
+1
-1
0
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Екн Лор
Ответ Барсик Юрана
В каком месте мы братья, если сербы относятся к южным славянам? Получается ты оболванен российской пропагандой?🤔
А братья иранцы к каким славянам относятся?
+1
-3
-2
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rarrih
Ответ Барсик Юрана
В каком месте мы братья, если сербы относятся к южным славянам? Получается ты оболванен российской пропагандой?🤔
Это просто факт, он может быть не особо подкреплён историей или логикой, но нельзя отрицать этого. В Сербии Русских любят, а на Руси любят Сербов!
+1
-1
0
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Барсик Юрана
Ответ Slavick Nemkovsky
Повнимательнее, Ранджелович, большой брат следит за тобой
Из Озера главное, чтобы не следили
0
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavick Nemkovsky
Повнимательнее, Ранджелович, большой брат следит за тобой
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
верблюжья смегма
Предраг Ранджелович
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ответ Трент Резнор
Там лучше так не отвечать)
А я там и не буду
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Трент Резнор
Ответ Барсик Юрана
Косова
Там лучше так не отвечать)
0
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Барсик Юрана
Ответ Трент Резнор
Отлично в Сербии. Вкусно и не дорого, особенно если знаешь правильный ответ на вопрос «Чьи Балканы?»
Косова
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трент Резнор
Отлично в Сербии. Вкусно и не дорого, особенно если знаешь правильный ответ на вопрос «Чьи Балканы?»
+1
0
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Abu Ibrahim
Все атеисты братья .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
В каком месте мы братья, если сербы относятся к южным славянам? Получается ты оболванен российской пропагандой?🤔
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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