«Россия любит Сербию, мы братья. Здесь очень много людей одной веры со мной – это сближает духовно». Хавбек «Урала» Ранджелович о странах

Хавбек « » рассказал о близости России и Сербии.

– Когда рос, слышал от друзей, родителей, насколько Россия близка Сербии?

– Все постоянно говорили, что сербы и русские – братья. Сначала я не понимал, почему, но потом осознал: практически одинаковые языки, образ жизни и многое другое. Знаю, что Россия любит Сербию. Мы действительно близки друг другу.

– Какие сходства бросаются в глаза после переезда?

– Самое важное – общая религия. Мне принципиально, чтобы в городе, где я проживаю, можно было посещать православные церкви. В Екатеринбурге с этим никаких проблем, а также очень много людей одной веры со мной. Это сближает нас духовно, – сказал Ранджелович.