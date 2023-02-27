Погиб 19-летний воспитанник «Урала» Алексеев – он выпал из окна. РФС выразил соболезнования, матч с «Ростовом» начнется с минуты молчания

Умер воспитанник « » Давыд Алексеев.

Екатеринбургский клуб сообщил о смерти 19-летнего голкипера в субботу, 25 февраля. Алексеев погиб в результате несчастного случая, выпав из окна.

Алексеев выступал за «Урал‑2» и за молодежную команду клуба. В 2021 году Давыд проводил тренировочные сборы с основным составом «Урала» и принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом в его карьере было владивостокское « » из Второй лиги.

РФС выразил соболезнования семье и близким погибшего футболиста. Сообщается, что ближайший матч «Урала» против «Ростова» в Фонбет Кубке России, который пройдет 27 февраля, начнется с минуты молчания.