Погиб 19-летний воспитанник «Урала» Алексеев – он выпал из окна. РФС выразил соболезнования, матч с «Ростовом» начнется с минуты молчания

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Умер воспитанник «Урала» Давыд Алексеев.

Екатеринбургский клуб сообщил о смерти 19-летнего голкипера в субботу, 25 февраля. Алексеев погиб в результате несчастного случая, выпав из окна.

Алексеев выступал за «Урал‑2» и за молодежную команду клуба. В 2021 году Давыд проводил тренировочные сборы с основным составом «Урала» и принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом в его карьере было владивостокское «Динамо» из Второй лиги.

РФС выразил соболезнования семье и близким погибшего футболиста. Сообщается, что ближайший матч «Урала» против «Ростова» в Фонбет Кубке России, который пройдет 27 февраля, начнется с минуты молчания.

6 комментариев

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ẞADIM TM
эхх, а ведь мог бы столько добиться..
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vaslover
Светлая память парню.
0
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wlad Mladic
Метадон?
0
-1
-1
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Artem Piatkov
Жаль(
+4
0
+4
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i Chu
царствие небесное 🙏
+6
0
+6
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otchim kaloeda
Офигеть!
19 лет...
Соболезнование родителям!!!!!
Жалко пацана
+11
0
+11
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