«Наполи» арендовал Лукку у «Удинезе» за 9 млн евро с обязательным выкупом за 26 млн

«Наполи» подписал Лоренцо Лукку из «Удинезе».

Чемпионы Италии арендовали 24-летнего форварда с обязательством выкупа.

Сообщалось , что стоимость аренды составит 9 млн евро, а пункт о выкупе – 26 млн.

В прошлом сезоне Серии А Лукка забил 12 голов и сделал одну результативную передачу в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .