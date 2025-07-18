«Наполи» арендовал Лукку у «Удинезе» за 9 млн евро с обязательным выкупом за 26 млн
«Наполи» подписал Лоренцо Лукку из «Удинезе».
Чемпионы Италии арендовали 24-летнего форварда с обязательством выкупа.
Сообщалось, что стоимость аренды составит 9 млн евро, а пункт о выкупе – 26 млн.
В прошлом сезоне Серии А Лукка забил 12 голов и сделал одну результативную передачу в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Наполи»
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