Микель Артета: «Арсенал» доминировал почти весь матч и дал «Лестеру» дома пробить лишь раз»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:0) в .

«Мы доминировали почти с начала матча и до конца. Наша игра, наше понимание свободного пространства были великолепны. Чтобы забить больше голов, не хватало лишь последнего паса.

Решение отменить наш гол было разочаровывающим, но здорово, что мы позволили «Лестеру» дома нанести лишь один удар.

Мы очень рады двум выездным победам – они заслуженные», – заявил Артета.