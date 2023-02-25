Микель Артета: «Арсенал» доминировал почти весь матч и дал «Лестеру» дома пробить лишь раз»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Лестер Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Лестером» (1:0) в АПЛ.

«Мы доминировали почти с начала матча и до конца. Наша игра, наше понимание свободного пространства были великолепны. Чтобы забить больше голов, не хватало лишь последнего паса.

Решение отменить наш гол было разочаровывающим, но здорово, что мы позволили «Лестеру» дома нанести лишь один удар.

Мы очень рады двум выездным победам – они заслуженные», – заявил Артета.

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27 комментариев

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Брулин
Болельщиков Арсенала с победой!!! С каждой победой- ближе к чемпионству!!!
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С бодуна
Арсенал доминировал в валяние на поле и затягивания времени!
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Quintin07
Ответ Иван Алейников
А Варди уже сдулся?
там весь Лестер лихорадит, Роджерс чёт плывет, хотя и покупок то не было.
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Mixos Demid
С победой артиллеристы! Ещё один шаг к титулу!!!
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atashchelsea
я знаю почему ты зашел посмотреть на коменты
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Amalfitano
Доминатор доминантно отдоминировал недоминантную команду.
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Arty K.
И слово "доминирует" больше не злит - три очка получены. Гонка продолжается!
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Billy_Shears
Ответ WelcomeBackPURE
Очень слабая команда претендует на Титул, пара матчей и будет бороться за 4 )
Сити, конечно, подсдали в этом сезоне, но не на столько. Если речь о юнайтед, то они и не претендуют, но за топ-4 поборются
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ArtBro
Поздравляю Артету с званием «Почетный доминант» 2022/23. Надоминировал, ничего не скажешь.
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Гера Фусков
You are t̶e̶r̶m̶i̶n̶a̶t̶e̶d̶ dominated!
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DVS1
Ответ WelcomeBackPURE
Очень слабая команда претендует на Титул, пара матчей и будет бороться за 4 )
Мамкины "доминанты" заминусовали, но вы правы, и так оно и будет. Может даже победят это свое 4 и будет даже 3)
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андрэ
Мое почтение доминатору
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Иван Алейников
Ответ Vít K
Лестер был довольно пассивен. Была уверенность, что Арсенал точно не проиграет.
А Варди уже сдулся?
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Мертвый
С днём доминации!
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Babakan
Действительно, есть проблема с завершающим действием в последних матчах.
И статистика и общее ощущение такие.
Важно дотаскивать матчи до победы, пока команда не выберется из этой ямки
COYG
+1
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Vít K
Также хотел сказать, что счёт 1:0 не совсем отражает с каким запасом Арсенал победил. К тому же пенальти на Сака, мне кажется, бы
+2
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Yri Yrov
Ответ Los Galácticos
Арсенал взял важнейшие 3 очка, сейчас надо постараться восстановить отрыв от Сити, пропущенный матч надо по любому выигрывать.
ты везде пишешь популярные вещи, глаза мои привыкли к неадекватным коментам спортса
+36
-3
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TresModiosVir
Доминатор (тренер-убийца)
+2
0
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Vít K
Лестер был довольно пассивен. Была уверенность, что Арсенал точно не проиграет.
+6
0
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WelcomeBackPURE
Комментарий скрыт
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-15
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Troy_nsk
Если в новости есть слово «доминирование» - с большой вероятностью она про Арсенал:)
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Илья Шелуховский
с доминацией 😁
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Виьалий
Очень нужные очки, при доминировании и какой-то возможности ротировать состав! Всех с победой!
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Михо
Классика!
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Gunner_14
Ждем победы над «Эвертоном» и скорейшего возвращения Жезуса
+9
-5
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