Юрген Клопп: «Вклад Салаха во все, чего достиг «Ливерпуль», невозможно измерить. Когда он уйдет, кто-нибудь посмотрит на цифры и скажет: «Вау, мы увидели настоящее величие»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп считает Мохамеда Салаха легендой «Ливерпуля» и великим игроком. 

Он легенда «Ливерпуля», и так оно и бывает с легендами: вы понимаете, какими они были великими, только когда они уходят. Пока они здесь, у них бывают выдающиеся игры, нормальные игры, не очень хорошие игры, и реакция на них такова, что «он может лучше».

В тот момент, когда его здесь больше не будет, кто-нибудь посмотрит на цифры и скажет: «Вау, мы увидели настоящее величие» – это правда. Но я его тренер, мы можем отметить его карьеру, когда мы оба закончим, и поразмыслить о том, как это было замечательно. И так оно и будет, 100 процентов. Но до тех пор мы должны работать. Мо будет упускать моменты и забивать голы, в этом нет никаких сомнений.

В последней игре он установил рекорд, когда забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории [«Ливерпуля»] в Лиге чемпионов.

Мне нравится, когда он может бить новые рекорды, потому что он тоже хочет это делать. Вклад Мо Салаха во все, чего мы достигли за последние несколько лет, невозможно измерить. Он огромен», – сказал главный тренер «Ливерпуля». 

9 комментариев

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Tsamourlidis_mufc
Ответ Lord Baium
Салах по статистике крут, но вот игрой никогда не нравился. В первые годы хоть скорость была, сейчас и скорости нет, а дриблинг просто смешен. Каждый раз утыкается в защитников. И эта разница в качестве дриблинга видна, когда на другом фланге играет Диаз. Жаль, что Суарез не поиграл с таким составом в Ливерпуле, да когда еще все на тебя играют. Ведь стоит признать, что на Салаха всегда играли и играют, отсюда и голы, удары, моменты.
Адекват в комментариях большая редкость
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-2
-2
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AF007
Сильнейший игрок последних 10 лет после Месси и Неймара (всяких Левандовски, Роналду, Холанда и других забивных палок не предлагать)
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Вася Столяр
Можно рядом с Эндфилдом построить пирамиду и после смерти (не дай Бог) Саллаха его мумифицировать и в ней замуровать
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Lord Baium
Салах по статистике крут, но вот игрой никогда не нравился. В первые годы хоть скорость была, сейчас и скорости нет, а дриблинг просто смешен. Каждый раз утыкается в защитников. И эта разница в качестве дриблинга видна, когда на другом фланге играет Диаз.

Жаль, что Суарез не поиграл с таким составом в Ливерпуле, да когда еще все на тебя играют. Ведь стоит признать, что на Салаха всегда играли и играют, отсюда и голы, удары, моменты.
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Андрей Хенто
Это абсолютно так, Салах внес неоценимый вклад во все последние победы Ливерпуля, столько трофеев помог своей игрой завоевать команде, очень здорово, что продлили его.
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Борис Потёмкин
Кто действительно близок по уровню и похож на Месси. Контроль мяча и тонкое чувство игры - потрясающие. Бесспорно лучший за последнее время в Ливерпуле
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Wekil Halylow
Факт.
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Сергей Пацаваца
Салах живая легенда Ливерпуля
+2
-2
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Edem
👏👏👏
+8
0
+8
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