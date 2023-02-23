Где смотреть Манчестер Юнайтед – Ньюкасл, во сколько прямая трансляция матча, Кубок английской лиги 26 февраля

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В воскресенье, 26 февраля, сыграют Манчестер Юнайтед и Ньюкасл в рамках Кубка Английской Лиги.

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Во сколько играют МЮ – Ньюкасл

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч МЮ – Ньюкасл

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