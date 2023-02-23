Где смотреть Манчестер Юнайтед – Ньюкасл, во сколько прямая трансляция матча, Кубок английской лиги 26 февраля
В воскресенье, 26 февраля, сыграют Манчестер Юнайтед и Ньюкасл в рамках Кубка Английской Лиги.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют МЮ – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Кубок английской лиги: все новости
Комментарии