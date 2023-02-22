Румменигге о деле «Ювентуса»: «Клуб забил сенсационный гол в свои ворота. Я не мог поверить своим глазам, читая об этом»

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге серия А Италия Футбол

Экс-форвард «Интера» Карл-Хайнц Румменигге высказался о лишении «Ювентуса» 15 очков.

«Читая о том, что «Юве» сделал, я не мог поверить своим глазам. Я никогда о подобном не слышал.

«Ювентус» – очень важный клуб, ориентир как для итальянского, так и для европейского футбола. И он забил сенсационный гол в свои ворота.

Но я в любом случае уверен, что «Ювентус» перестроится», – сказал бывший гендиректор «Баварии» в интервью Corriere dello Sport.

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

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11 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ Blaumerc
кто и зачем постоянно спрашивают у Баварских уголовников и у любителей закрывать рты о других европейских клубах? Почему только Бавария в лице руководства или бывшего руководства, или нагельсман как главный тренер всегда много говорят так хорошо о себе пушистых, и так же плохо о других клубах. особенно про Барселону. даже не смотря на последние спортивные результаты в пользу Баварии над Барселоной, всё равно какие-то комплексы есть у немцев.
по факту
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Абдул Абакаев
Ответ Kimmich Scream
Может потому, что их политика клуба в отношении финансов является эталоном футбола? У кого еще спрашивать? У шейхов из Парижа?
это у баварии то эталонная политика? их руководство даже в тюрьме срок мотала за различные махинации
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Абдул Абакаев
баварии просто скучно в своей песочнице, мало внимания(это видно по количеству комментов на ветках бундеслиги) поэтому привлекает внимание кликбейтными заголовками
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Kimmich Scream
Ответ Ruscello
Эталон футбола- уводить лучших игроков у основных конкурентов...
Да какое кому дело, как они это делают. Бавария живет по средствам, одни уводят игроков у конкурентов, чтобы выжить, другие создают суперлигу
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Ruscello
Ответ Kimmich Scream
Может потому, что их политика клуба в отношении финансов является эталоном футбола? У кого еще спрашивать? У шейхов из Парижа?
Эталон футбола- уводить лучших игроков у основных конкурентов...
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Kimmich Scream
Ответ Blaumerc
кто и зачем постоянно спрашивают у Баварских уголовников и у любителей закрывать рты о других европейских клубах? Почему только Бавария в лице руководства или бывшего руководства, или нагельсман как главный тренер всегда много говорят так хорошо о себе пушистых, и так же плохо о других клубах. особенно про Барселону. даже не смотря на последние спортивные результаты в пользу Баварии над Барселоной, всё равно какие-то комплексы есть у немцев.
Может потому, что их политика клуба в отношении финансов является эталоном футбола? У кого еще спрашивать? У шейхов из Парижа?
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+2
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Тиджани Бабангида
Не первый и наверное не последний скандал в итальянском футболе. Удивительно что для Румменигге это оказалось новостью
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ДедаДома.нет
Ответ ERNST
Ювентус заслужил. Поделом.
Чем Юве больше заслужил, нежели дырявые МС и ПСЖ, а может и приводная Барса !? Чем !?
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ERNST
Ювентус заслужил. Поделом.
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Blaumerc
кто и зачем постоянно спрашивают у Баварских уголовников и у любителей закрывать рты о других европейских клубах? Почему только Бавария в лице руководства или бывшего руководства, или нагельсман как главный тренер всегда много говорят так хорошо о себе пушистых, и так же плохо о других клубах. особенно про Барселону. даже не смотря на последние спортивные результаты в пользу Баварии над Барселоной, всё равно какие-то комплексы есть у немцев.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Достаточно уважительно и остроумно)
0
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-2
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