Румменигге о деле «Ювентуса»: «Клуб забил сенсационный гол в свои ворота. Я не мог поверить своим глазам, читая об этом»

Экс-форвард «Интера» высказался о лишении « » 15 очков.

«Читая о том, что «Юве» сделал, я не мог поверить своим глазам. Я никогда о подобном не слышал.

«Ювентус» – очень важный клуб, ориентир как для итальянского, так и для европейского футбола. И он забил сенсационный гол в свои ворота.

Но я в любом случае уверен, что «Ювентус» перестроится», – сказал бывший гендиректор «Баварии» в интервью Corriere dello Sport.

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