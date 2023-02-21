«Реал» из-за ошибки Алиссона забил «Ливерпулю» – вратарь выбил мяч в Винисиуса. У вингера 5 голов в 4 матчах против «красных»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Джо Гомес Алиссон Винисиус Жуниор Футбол

Ошибка вратаря «Ливерпуля» Алиссона привела к голу «Реала».

В первом тайме игры 1/8 финала Лиги чемпионов голкипер после паса от Джо Гомеса в штрафную попытался отдать мяч партнерам низом. Однако Алиссон попал в ноги Винисиусу, от которого мяч влетел в сетку.

Это 14-й гол Винисиуса в Лиге чемпионов. 5 из них (два сегодня) он забил «Ливерпулю» – за четыре матча. 

Отметим, что и вратарь «Реала» Тибо Куртуа совершил результативную ошибку сегодня – он неудачно обработал мяч в штрафной, после чего гол забил Мохамед Салах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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49 комментариев

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Toni Montana
Ответ Сергей Логинов
Ливерпульская Аннушка разлила масло
Уверен, что процентов 70 отсылку не поняли)
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Бободжон Элбошов
Ответ ALMANAC
Старый добрый камбэк Реала из ничего
В натуре
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Серёга Соколов
Доннарумма наконец-то вздохнул с облегчением...
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ПоСоХ
Ответ Иван Павлов
Алиссон мог просто вынести мяч верхом, но он зачем-то низом отдал пас в сторону набегавшего Винисиуса. Гомес скорее в первом голе накосячил, не накрыв удар издали.
Так он верхом и выносил но попал неудачно
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Кефир- гантели
Понятное дело, что молодой парнишка, Байчечич, нервничает, но Алисон же не желторотый птенец, 30 лет как- никак, но дело Александра Филимонова, выбери самый хреновый вариант, живёт.
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Серёга Соколов
Ответ Liverpool735
Я бы не сказал что э это ошибка Алиссона. Неужели Гомес не мог не отдавать этот пас? Ну выбей ты в аут бл. По сути метровый пас на кипера это по просто подстава
Алиссон мог выбить мяч на свободного Фабиньо,который был совершенно один,мог выбить мяч верхом,выбить мяч в аут,вариантов решения проблемы было минимум 3. Но он выбил мяч прямо в Винисиуса... Сейчас где-то стоя апплолирует Доннарумма,вспоминая предыдущую ЛЧ
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Tommy Merlin
У Реала и Ливера вратари это Кариусы из параллельного мира...)
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ПоСоХ
Ответ TNGHT
Уверен что и ошибка Куртуа, и ошибка Алиссона это уже следствие нереально залитого поля. Я такого катка не видел никогда наверно
У Куртуа техническая а у Алисона тактическая. У Куртуа в ногах мухи походу е….., а Алисон мог просто на замахе убрать или в центр на фабиньо катить
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Team_Coach
Мне кажется у вратарей Ливера, независимо от времени будет всегда какой-то страх на подсознательном уровне играть против Реала.
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Merlsk
Ответ Егор Павлов
Там вина не Алиссона, а весьма паршивого защитника Гомеса. Пока он играет в основе за Ливерпуль, нам ничего не светит.
Да там и Гомес виноват, отдавший плохой пас, и Байчетич, зачем-то упершийся в троих, и Алиссон, который почему-то решил отдавать пас прямо в Винисиуса.
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vladosthebest
Матч напоминает игру на групповом этапе в заключительном, 6 туре. Очень открытый и быстрый футбол, смотрится на одном дыхании👍🏻
Ну и доля заслуги в этом отмена правила выездного гола, из за которого боязнь пропустить хозяев часто превращала противостояние в то, чей автобус крепче
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ПоСоХ
Ответ TNGHT
Да-да, "из ничего" ))) Уже несколько классных моментов до второго гола и после Родриго должен был добивать, но Робертсон спас. Реал перехватил инициативу
Из ничего. Ну тут больше ливерпуль отдал, подсев к концу тайма. А какие моменты классные увидел? Удар бегунка уголька 1 в 1 как он забил обводящим. Так у ливерпуля такой же опасный момент где травму алаба получил. А так если ливерпуль опять включит скорость Реалу тяжко будет
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Рашпель793
Всякое я видел, но чтобы в одном матче, одном тайме одни из лучших вратарей мира по обе стороны так косячили, такого я не видел ))
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Сергей Добрынин
Как раз так и ляп сделал Куртуа к сожалению , Алиссон просто ошибся
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Самандар Носиров
Ну блин чуть чуть ошибся и все начали говорить привозы куртуа, ну не грубая же ошибка сами же видите что поля скользкая
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Vadiay
Ответ TNGHT
Да-да, "из ничего" ))) Уже несколько классных моментов до второго гола и после Родриго должен был добивать, но Робертсон спас. Реал перехватил инициативу
У Реала первоклассный и опытный центр поля, в то время как у Ливерпуля малец, лысый и больная пятка.
+1
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Raul14
Ответ Игорь Климов
А вратари, которые пропустили детские голы?
Они: 🫂
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Игорь Климов
Ответ Raul14
Нуньес и Вини, которые забили красивые голы: 🗿🗿🗿
А вратари, которые пропустили детские голы?
+1
-2
-1
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s_kapa
Нормально, поддержал коллегу
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Akusra
Современные требования к вратарям, чтобы они умели хорошо играть ногами, развивали атаку - деръмо! Вратарь должен играть ногами только чтобы выбить мяч подальше и все!
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Raul14
Ответ TNGHT
Уверен что и ошибка Куртуа, и ошибка Алиссона это уже следствие нереально залитого поля. Я такого катка не видел никогда наверно
Даа, по моему садовники (или как там называют людей, которые отвечают за газоны) переборщили бухлом))
+3
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+3
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Talgat Ergeshov
просто лучший...надеюсь,игроки английской команды,которые так против расизма не станут его бить,как это делают игроки ла лиги....
вроде Вини дают играть
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Alan Morra
Ответ RedDiablo
Я бы сказал, что это уже стиль Реала, выигрывать матчи когда остальные команды уже повесили бы носы
а как же привоз Куртуа? Почему об этом не пишут?
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Liverpool735
Я бы не сказал что э это ошибка Алиссона. Неужели Гомес не мог не отдавать этот пас? Ну выбей ты в аут бл. По сути метровый пас на кипера это по просто подстава
0
-1
-1
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чебурашка
Кариус вернулся, даже не один
+2
0
+2
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