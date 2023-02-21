«Реал» из-за ошибки Алиссона забил «Ливерпулю» – вратарь выбил мяч в Винисиуса. У вингера 5 голов в 4 матчах против «красных»

Ошибка вратаря «Ливерпуля» привела к голу «Реала».

В первом тайме игры 1/8 финала голкипер после паса от в штрафную попытался отдать мяч партнерам низом. Однако Алиссон попал в ноги Винисиусу, от которого мяч влетел в сетку.

Это 14-й гол в Лиге чемпионов. 5 из них (два сегодня) он забил «Ливерпулю» – за четыре матча.

Отметим, что и вратарь «Реала» Тибо Куртуа совершил результативную ошибку сегодня – он неудачно обработал мяч в штрафной, после чего гол забил Мохамед Салах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чудо Дарвина пяткой, наказание за фэйл Куртуа – за 14 минут! Дикий старт «Ливерпуля» против «Реала»