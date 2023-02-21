«Реал» из-за ошибки Алиссона забил «Ливерпулю» – вратарь выбил мяч в Винисиуса. У вингера 5 голов в 4 матчах против «красных»
Ошибка вратаря «Ливерпуля» Алиссона привела к голу «Реала».
В первом тайме игры 1/8 финала Лиги чемпионов голкипер после паса от Джо Гомеса в штрафную попытался отдать мяч партнерам низом. Однако Алиссон попал в ноги Винисиусу, от которого мяч влетел в сетку.
Это 14-й гол Винисиуса в Лиге чемпионов. 5 из них (два сегодня) он забил «Ливерпулю» – за четыре матча.
Отметим, что и вратарь «Реала» Тибо Куртуа совершил результативную ошибку сегодня – он неудачно обработал мяч в штрафной, после чего гол забил Мохамед Салах.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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