Где смотреть Ренн – Шахтер, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 23 февраля

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В четверг, 23 февраля, сыграют Ренн и Шахтер в рамках Лиги Европы УЕФА.

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Во сколько играют Ренн – Шахтер

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ренн – Шахтер

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