В четверг, 23 февраля, сыграют Ренн и Шахтер в рамках Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ренн – Шахтер

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ренн: все новости

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Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Ренн – Шахтер