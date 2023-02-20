«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия» интересуются форвардом «Монпелье» Ваи

может покинуть « » летом.

По информации Téléfoot, к 20-летнему форварду проявляют интерес « », « » и дортмундская « ».

Ваи стал первым игроком после Килиан Мбаппе, которому удалось забить 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет.

В текущем сезоне на счету форварда 8 голов и одна голевая передача в 21 матче. Его подробная статистика доступна здесь.