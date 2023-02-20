«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия» интересуются форвардом «Монпелье» Ваи
Элье Ваи может покинуть «Монпелье» летом.
По информации Téléfoot, к 20-летнему форварду проявляют интерес «Арсенал», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».
Ваи стал первым игроком после Килиан Мбаппе, которому удалось забить 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет.
В текущем сезоне на счету форварда 8 голов и одна голевая передача в 21 матче. Его подробная статистика доступна здесь.
Спортс, вроде имя Килиан склоняется?
Они само собой 👍