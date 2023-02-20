«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Боруссия» интересуются форвардом «Монпелье» Ваи

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Монпелье Элье Ваи Футбол

Элье Ваи может покинуть «Монпелье» летом.

По информации Téléfoot, к 20-летнему форварду проявляют интерес «Арсенал», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».

Ваи стал первым игроком после Килиан Мбаппе, которому удалось забить 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет.

В текущем сезоне на счету форварда 8 голов и одна голевая передача в 21 матче. Его подробная статистика доступна здесь.

3 комментария

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Собака-буддист
после Килиан Мбапе
Спортс, вроде имя Килиан склоняется?
+1
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Ashot Kafka
Ответ Sevuska
Челси уже даже не упоминаются . Они само собой 👍
Он же нападающий, а не очередный дриблер-краек. Зачем он Челси?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Челси уже даже не упоминаются .
Они само собой 👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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