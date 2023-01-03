«Арсеналу» интересен форвард «Монпелье» Ваи. Он первым после Мбаппе забил 20 голов в Лиге 1 до 20 лет

«Арсенал» интересуется нападающим « » .

По информации Foot Mercato, клуб уже несколько месяцев наблюдает за прогрессом 20-летнего форварда, однако официального предложения со стороны клуба на данный момент не поступало.

«Монпелье» не планирует продавать Ваи зимой, а атака « », в свою очередь, достаточно укомплектована. Вероятнее всего, «Арсенал» попытается подписать Ваи в летнее трансферное окно. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Элье Ваи – второй игрок, который забил 20 мячей в Лиге 1 в возрасте до 20 лет. Ранее это удалось в 2017 году, в возрасте 18 лет и 10 месяцев.

В текущем сезоне на счету Ваи 7 голов и 1 результативная передача в 16 матчах Лиги 1. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.