«Арсеналу» интересен форвард «Монпелье» Ваи. Он первым после Мбаппе забил 20 голов в Лиге 1 до 20 лет

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Монпелье Элье Ваи Футбол

«Арсенал» интересуется нападающим «Монпелье» Элье Ваи.

По информации Foot Mercato, клуб уже несколько месяцев наблюдает за прогрессом 20-летнего форварда, однако официального предложения со стороны клуба на данный момент не поступало.

«Монпелье» не планирует продавать Ваи зимой, а атака «Арсенала», в свою очередь, достаточно укомплектована. Вероятнее всего, «Арсенал» попытается подписать Ваи в летнее трансферное окно. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

Элье Ваи – второй игрок, который забил 20 мячей в Лиге 1 в возрасте до 20 лет. Ранее это удалось Килиану Мбаппе в 2017 году, в возрасте 18 лет и 10 месяцев.

В текущем сезоне на счету Ваи 7 голов и 1 результативная передача в 16 матчах Лиги 1. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

10 комментариев

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Артемий Дмитриев
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В Франции же есть свой Балоган, который в аренде играет..
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Alar Asus
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It’s not truth
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Сергей MiKi3iP
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Вот здесь кажется сделка более реальной, а с Мудриком это для отвода глаз
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Средний палец Кирана Тирни
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Радует вектор клуба на покупку молодых талантов: Ваи, Мудрик, Феликс. Притом, что логично ждать от сегодняшнего Арсенала трансферов звезд, чтобы прокачать скил молодежи, и вывести клуб на новый уровень.
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Okaka
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а как же Балогун
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Истину Глаголящий
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душитель одноглазых змей несомненно усилит атаку Титана!
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Marcus-light
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Ответ D)e(x
Анри такой, ага, страшно)Только не надо про Ювентус..)
Он из Лиги 1 приехал?
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D)e(x
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Ответ Marcus-light
Это классика, 25 лет форварды из Лиги 1 едут в Арсенал. Правда всех, кроме Вильтора и Жиру, вспоминать страшно)
Анри такой, ага, страшно)Только не надо про Ювентус..)
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Евгений Нефёдов
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В ФИФА 22 развивался дико парень этот, помню продал его из Гамбурга в Сити за 390 млн 😂
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Marcus-light
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Это классика, 25 лет форварды из Лиги 1 едут в Арсенал. Правда всех, кроме Вильтора и Жиру, вспоминать страшно)
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