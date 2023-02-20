Экс-судья Итурральде считает, что гол «Кадиса» в ворота «Барсы» отменили ошибочно: «Тер Стеген не забрал мяч. Фола не было»

Итурральде Гонсалес считает, что гол « » в ворота «Барселоны» был забит по правилам.

На 58-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги судья Гонсалес Фуэртес отменил гол Рохера Марти, посчитав, что он был забит после фола на . Однако, по мнению бывшего судьи , гол был забит по правилам.

«Тер Cтеген не забрал мяч. Это чистый гол. Другое дело, если бы вратарь контролировал мяч и забрал его, – тогда это был бы фол.

Вратарь может ловить мяч руками только в пределах штрафной, но с ним можно бороться за этот мяч. Единственный случай, когда нельзя бороться с вратарем, – это когда он забирает мяч», – объяснил Итурральде.

Также на 17-й минуте матча Гонсалес Фуэртес отменил гол из-за офсайда. «Барса» выиграла дома со счетом 2:0.