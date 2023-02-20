Экс-судья Итурральде считает, что гол «Кадиса» в ворота «Барсы» отменили ошибочно: «Тер Стеген не забрал мяч. Фола не было»
Итурральде Гонсалес считает, что гол «Кадиса» в ворота «Барселоны» был забит по правилам.
На 58-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги судья Гонсалес Фуэртес отменил гол Рохера Марти, посчитав, что он был забит после фола Фали Хименеса на Марке-Андре тер Стегене. Однако, по мнению бывшего судьи Ла Лиги, гол был забит по правилам.
«Тер Cтеген не забрал мяч. Это чистый гол. Другое дело, если бы вратарь контролировал мяч и забрал его, – тогда это был бы фол.
Вратарь может ловить мяч руками только в пределах штрафной, но с ним можно бороться за этот мяч. Единственный случай, когда нельзя бороться с вратарем, – это когда он забирает мяч», – объяснил Итурральде.
Также на 17-й минуте матча Гонсалес Фуэртес отменил гол Рохера Марти из-за офсайда. «Барса» выиграла дома со счетом 2:0.
Этот гно клуб за все свои судейские беспределы просто обязан гнить в сегунде
Уже даже настоящие легенды отворачиваются от кабинета)
Ахахахахаха
Расскажи поподробнее....
на смотри на ваших проплаченных судей....как раз там есть период с 16ого года и дальше)))) И еще скажи что это не нарушения...особенно фолы Маскерано, Альбы и прямая нога Лангле в бедро Варана)))
И расскажи, что это игроки Барсы не фолили, а ведь это только класико
https://www.youtube.com/watch?v=xkNYHW-43Lo&ab_channel=RPCR7
Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес рассказал, поддерживают ли судьи «Реал» и «Барселону».
– Я знаю, что вы скажете, что судьи – профессионалы, и я верю вам. Но, исходя из вашего опыта, каково соотношение судей, поддерживающих «Реал» и «Барселону»? 80% на 20%?
– 90% на 10%.
для сладких глоров мадридского кабинета