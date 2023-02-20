Экс-судья Итурральде считает, что гол «Кадиса» в ворота «Барсы» отменили ошибочно: «Тер Стеген не забрал мяч. Фола не было»

Теги Барселона Ла Лига судьи Кадис Эдуардо Итурральде Гонсалес Марк-Андре тер Стеген Пабло Гонсалес Фуэртес Рохер Марти Фали Хименес Футбол

Итурральде Гонсалес считает, что гол «Кадиса» в ворота «Барселоны» был забит по правилам.

На 58-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги судья Гонсалес Фуэртес отменил гол Рохера Марти, посчитав, что он был забит после фола Фали Хименеса на Марке-Андре тер Стегене. Однако, по мнению бывшего судьи Ла Лиги, гол был забит по правилам.

«Тер Cтеген не забрал мяч. Это чистый гол. Другое дело, если бы вратарь контролировал мяч и забрал его, – тогда это был бы фол.

Вратарь может ловить мяч руками только в пределах штрафной, но с ним можно бороться за этот мяч. Единственный случай, когда нельзя бороться с вратарем, – это когда он забирает мяч», – объяснил Итурральде.

Также на 17-й минуте матча Гонсалес Фуэртес отменил гол Рохера Марти из-за офсайда. «Барса» выиграла дома со счетом 2:0.

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33 комментария

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Goofts
Ответ Aleksandr Blaugranas
Конечно он его не забрал, потому что его снесли
Итурральде дружок Переса, что он мог ещё сказать
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прощай Роналду
Ответ Кот Ученый
вот а был бы в воротах Криштиану роналду гол бы засчитали и кто настоящий гоат а кто придуман СМИ?
🤡🚑
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прощай Роналду
Ответ rigobersong
Игрок соперника всем телом врезается во вратаря, фола не было:)) Что еще придумает мадридский админресурс:)) Для всех напоминаю, риал в этом сезоне только в Ла Лиге пробил 10 пенальти, Барселона 1:))
Скоро по правилам ла Лиги вратаря Барселоны можно будет избивать палками)))
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Momos
Ответ rigobersong
Игрок соперника всем телом врезается во вратаря, фола не было:)) Что еще придумает мадридский админресурс:)) Для всех напоминаю, риал в этом сезоне только в Ла Лиге пробил 10 пенальти, Барселона 1:))
Его сложно назвать мадридским ресурсом. Он трижды судил классико в 1999, 2005 и 2010 годах и получил очень высокие оценки и обе команды к нему претензий не имели.
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Raindrop Drop Top
По мадридским правилам конечно это не фол, Доннарума не даст соврать
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Жолдошбек Карпеков
Ответ белошип
Вот и вся ’рекордная’ сухая серия больше чем позора Этот гно клуб за все свои судейские беспределы просто обязан гнить в сегунде Уже даже настоящие легенды отворачиваются от кабинета)
Эй ты пыш отсюда!
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Cat Behemoth
Ответ Altim
Там же не просто в штрафной, а во вратарской было.
И что? Вероятно, Вы не в курсе, для чего вообще нужна вратарская площадка. Даже более, чем вероятно.
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Сергей Яскевич
Ответ D3SP7C1TO
В принципе, логика правильная. По этой же логике в ворота Барсы с 2016 по 2018 не поставили ни одного пеналя, потому что игроки Барсы не фолили в штрафной. Или может напомнишь спорные моменты? А то тут половина сайта возбудилась после недавних новостей
В сезоне 2016-2017 были защитаны 15 голов Реала в Ла Лиге и ЛЧ, забитых из офсайда. Реал выиграл оба этих турнира. А Барселону в том сезоне судьи как раз топили: не защитали гол Бетису, когда мяч почти на метр пересёк линию, не назначили много явных пенальти в ворота соперника. Поэтому твой пример не из лучших.
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белошип
Вот и вся ’рекордная’ сухая серия больше чем позора
Этот гно клуб за все свои судейские беспределы просто обязан гнить в сегунде
Уже даже настоящие легенды отворачиваются от кабинета)
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nurikkkk
Ответ D3SP7C1TO
В принципе, логика правильная. По этой же логике в ворота Барсы с 2016 по 2018 не поставили ни одного пеналя, потому что игроки Барсы не фолили в штрафной. Или может напомнишь спорные моменты? А то тут половина сайта возбудилась после недавних новостей
Игроки Барсы не фолили?)))
Ахахахахаха
Расскажи поподробнее....
на смотри на ваших проплаченных судей....как раз там есть период с 16ого года и дальше)))) И еще скажи что это не нарушения...особенно фолы Маскерано, Альбы и прямая нога Лангле в бедро Варана)))
И расскажи, что это игроки Барсы не фолили, а ведь это только класико
https://www.youtube.com/watch?v=xkNYHW-43Lo&ab_channel=RPCR7
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Сергей Яскевич
Ответ Борис Моисеев
Но этого достаточно, что бы тебе подбирали удобных судей
Судей на матчи назначает комиссия из 3 человек, в которую он никогда не входил. Поэтому не пиши чушь, пожалуйста.
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Altim
Ответ Борис Моисеев
Но этого достаточно, что бы тебе подбирали удобных судей
И что? Подобрали? Если ты бы смотрел Ла Лигу все эти годы, ты бы видел, что никакого судейства в пользу Барсы там не было. На кого всегда и были подозрения из-за судей, так это на Реал. А тут вдруг вброс этот появился, и все заговорили "дадада, точно! куплено же было!". Ага, критического мышления у толпы 0 просто.
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Altim
Там же не просто в штрафной, а во вратарской было.
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Catalonia is the independent republic
Ответ nurikkkk
А что с пенальти не так? За что пендали ставить если против игроков Барсы в штрафной не фолят....или может напомнишь спорные моменты??? В Штегена никто не врезался...обычная борьба на втором этаже.
Левый гол Осасуныя, например, который должен был быть отменен и левая красная Леве(левая первая же)...
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Arkadios Avgitidis
Ответ rigobersong
Игрок соперника всем телом врезается во вратаря, фола не было:)) Что еще придумает мадридский админресурс:)) Для всех напоминаю, риал в этом сезоне только в Ла Лиге пробил 10 пенальти, Барселона 1:))
они умеют хранить традиции)
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Борис Моисеев
Ответ Ramin Mamedov
самое смешное, что кто то и правда думает, что заплатив 500к евро в год техническому секретарю судейского коммитета можно купить чемпионство))
Но этого достаточно, что бы тебе подбирали удобных судей
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Рэд Уайт
Итурральде Гонсалес считает, что 90% испанских судей поддерживают «Реал», а 10% – «Барсу»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес рассказал, поддерживают ли судьи «Реал» и «Барселону».

– Я знаю, что вы скажете, что судьи – профессионалы, и я верю вам. Но, исходя из вашего опыта, каково соотношение судей, поддерживающих «Реал» и «Барселону»? 80% на 20%?

– 90% на 10%.

для сладких глоров мадридского кабинета
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Пошлю любого, кто против футбола!
"Единственный случай, когда нельзя бороться с вратарем, – это когда он забирает мяч"- поэтому все попытки не дать это сделать вратарю считается НЕ нарушением, то есть когда игрок блокирует вратаря это норма, я сейчас не про данный случай, но это высказывание не уместено
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D3SP7C1TO
Ответ nurikkkk
А что с пенальти не так? За что пендали ставить если против игроков Барсы в штрафной не фолят....или может напомнишь спорные моменты??? В Штегена никто не врезался...обычная борьба на втором этаже.
В принципе, логика правильная. По этой же логике в ворота Барсы с 2016 по 2018 не поставили ни одного пеналя, потому что игроки Барсы не фолили в штрафной. Или может напомнишь спорные моменты? А то тут половина сайта возбудилась после недавних новостей
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barca1899messi
Я тоже думаю, что гол отменили ошибочно. Это была нормальная борьба на втором этаже Андреа ещё не взял мяч в руки.
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Zemanuha
Касильяс: «Ситуация с судьей в «Барсе»? Каталонцы должны молчать вечно, это один из крупнейших скандалов в истории футбола».
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Ramin Mamedov
самое смешное, что кто то и правда думает, что заплатив 500к евро в год техническому секретарю судейского коммитета можно купить чемпионство))
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-8
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Aleksandr Blaugranas
Конечно он его не забрал, потому что его снесли
+22
-1
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Dan Kennedy
Реал подкупил арбитра, чтобы все думали что это Барселона его купила и возмущались из-за этого. Перес гений.
+12
-5
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Маноло Санчи́с
Ну вот. Так и "бьются" рекорды по сухим матчам...
+3
-7
-4
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