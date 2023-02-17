Клопп о «Ньюкасле»: «Выдающиеся финансовые возможности, но успех связан не с ними. Хау превратил команду в угрозу всем соперникам»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался об успехах « ».

Команды встретятся 18 февраля, начало – в 20:30 по московскому времени.

« поработал исключительно хорошо. У «Ньюкасла» выдающиеся финансовые возможности – есть или будут в дальнейшем, – но пока успехи связаны не с ними.

Эдди возглавил команду в тяжелый момент, и она уверенно спаслась от вылета, а в этом сезоне ее уже не узнать. Они развивали тех игроков, которые у них были, ту команду, которой обладали. Это многое говорит о тренере, о том, как он перевернул ситуацию и превратил «Ньюкасл» в угрозу любому сопернику.

Для « » это важная игра, если он хочет чего-то добиться в нынешнем сезоне. Мы должны преследовать тех, кто нас опережает. Это непросто, но мы должны пытаться.

Матч будет сложным. У «Ньюкасла» лучшая защита в лиге, он проиграл только раз – я об этом даже не знал, сейчас услышал. Его победили мы, причем забили в самом-самом конце. Так что это очень стабильная команда – а это первый шаг на пути к успеху», – сказал Клопп.