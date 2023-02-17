Клопп о «Ньюкасле»: «Выдающиеся финансовые возможности, но успех связан не с ними. Хау превратил команду в угрозу всем соперникам»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Эдди Хау Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об успехах «Ньюкасла».

Команды встретятся 18 февраля, начало – в 20:30 по московскому времени.

«Эдди Хау поработал исключительно хорошо. У «Ньюкасла» выдающиеся финансовые возможности – есть или будут в дальнейшем, – но пока успехи связаны не с ними.

Эдди возглавил команду в тяжелый момент, и она уверенно спаслась от вылета, а в этом сезоне ее уже не узнать. Они развивали тех игроков, которые у них были, ту команду, которой обладали. Это многое говорит о тренере, о том, как он перевернул ситуацию и превратил «Ньюкасл» в угрозу любому сопернику.

Для «Ливерпуля» это важная игра, если он хочет чего-то добиться в нынешнем сезоне. Мы должны преследовать тех, кто нас опережает. Это непросто, но мы должны пытаться.

Матч будет сложным. У «Ньюкасла» лучшая защита в лиге, он проиграл только раз – я об этом даже не знал, сейчас услышал. Его победили мы, причем забили в самом-самом конце. Так что это очень стабильная команда – а это первый шаг на пути к успеху», – сказал Клопп.

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5 комментариев

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Максим Маслов
Ответ Андрей Хенто
Да, хорошая проверка для Ливерпуля, но стоит отметить, что Ньюкасл тоже сейчас немного просел. Однако это никак не отменяет того, что Хау действительно проделывает отличную работу.
у них нет главной действующей силы в последних матчах - Бруно Гемарайеша
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brt202
буду смотреть в записи, здоровье уже не то)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Высочкин
Верим в Ливерпуль
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ Sweaty25
Если уж Ливерпулю удастся текущий Ньюкасл обыграть, то вера в возвращение праймовой команды тут же окрепнет. Верим!
Да, хорошая проверка для Ливерпуля, но стоит отметить, что Ньюкасл тоже сейчас немного просел. Однако это никак не отменяет того, что Хау действительно проделывает отличную работу.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweaty25
Если уж Ливерпулю удастся текущий Ньюкасл обыграть, то вера в возвращение праймовой команды тут же окрепнет. Верим!
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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