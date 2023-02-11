«Ньюкасл» 17 матчей не проигрывает в АПЛ – после 1:2 с «Ливерпулем» в августе. Дальше – игра с командой Клоппа

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Борнмут Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 17 матчей.

Команда Эдди Хау сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1) в 23-м туре.

В последний раз «сороки» уступали в АПЛ 31 августа – «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 8 ничьих.

Далее «Ньюкасл» примет как раз «Ливерпуль» – это случится 18 февраля.

Борнмут – Ньюкасл 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 30 Сенеси, 1:1 – 45 Альмирон.
БорнмутНето, Смит (Фредерикс, 79), Стивенс, Сенеси (Мифем, 53), Земура, Лерма, Биллинг, Траоре, Уаттара (Семеньо, 79), Соланке, Энтони (Тавернье, 63).
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Уиллок (Гордон, 36), Альмирон (Мерфи, 81), Сен-Максимен (Андерсон, 84), Жоэлинтон, Исак.
Предупреждения:
Гордон (60), Смит (74), Ботман (87), Жоэлинтон (90), Стивенс (90).

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11 комментариев

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Dmitriy6354
Ответ Чёрный тюльпан
Вы вообще о чём? Сообщение написано про Челси и Поттера, а не про тен Хага и МЮ.
Просто рад так за МЮ, что пишу конечно не в том месте. Но я не глор и тем более не болельщик МЮ.
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Любезный Коссутий
хорошо идут. четвертое место должны защитить, я считаю. уверен, в игре с Ливерпулем будет боевая ничья
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#SharkTeam
настоящий юнайтед
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Чёрный тюльпан
Ответ Dmitriy6354
Опыт показывает обратное. В команде всё идеально. Мне кажется МЮ нужно стремиться к такой команде. В плане структуры, инфраструктуры, снлекционной работы. И бюджет главное есть. Тен Хаг очень крут. Ну а Ньюкаслу побед и свершений в будущем.
Вы вообще о чём? Сообщение написано про Челси и Поттера, а не про тен Хага и МЮ.
+2
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La Corsa
Ответ OldRedWhite
Без заливного напа - это просто аномалия набрать столько очков !
Исака ведь купили за 70 млн и Уилсон добротный нападающий
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Filipp Gorski
Главное что бы Ньюкасл еще выигрывал и тогда будет круто! Надеюсь в ЛЧ попадут и точечно усилятся
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OldRedWhite
Ответ Enotaz24
Отличная работа Эдди Хау!
Без заливного напа - это просто аномалия набрать столько очков !
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Dmitriy6354
Ответ Фанат Лионеля Месси
Дали бы Хау такой же бюджет ,как у недоволбешника у синего середняка ,то он бы уже АПЛ взял
Опыт показывает обратное. В команде всё идеально. Мне кажется МЮ нужно стремиться к такой команде. В плане структуры, инфраструктуры, снлекционной работы. И бюджет главное есть. Тен Хаг очень крут. Ну а Ньюкаслу побед и свершений в будущем.
+1
-6
-5
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Фанат Лионеля Месси
Дали бы Хау такой же бюджет ,как у недоволбешника у синего середняка ,то он бы уже АПЛ взял
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-6
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OldRedWhite
И без счёта туров не выигрывает …
К сожалению !
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Enotaz24
Отличная работа Эдди Хау!
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+13
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