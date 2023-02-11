«Ньюкасл» 17 матчей не проигрывает в АПЛ – после 1:2 с «Ливерпулем» в августе. Дальше – игра с командой Клоппа
«Ньюкасл» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 17 матчей.
Команда Эдди Хау сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1) в 23-м туре.
В последний раз «сороки» уступали в АПЛ 31 августа – «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 8 ничьих.
Далее «Ньюкасл» примет как раз «Ливерпуль» – это случится 18 февраля.
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Дин Корт»
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Борнмут –
Нето, Смит (Фредерикс, 79), Стивенс, Сенеси (Мифем, 53), Земура, Лерма, Биллинг, Траоре, Уаттара (Семеньо, 79), Соланке, Энтони (Тавернье, 63).
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Уиллок (Гордон, 36), Альмирон (Мерфи, 81), Сен-Максимен (Андерсон, 84), Жоэлинтон, Исак.
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