«Ньюкасл» 17 матчей не проигрывает в АПЛ – после 1:2 с «Ливерпулем» в августе. Дальше – игра с командой Клоппа

« » продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 17 матчей.

Команда Эдди Хау сыграла вничью с « » (1:1) в 23-м туре.

В последний раз «сороки» уступали в 31 августа – «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 8 ничьих.

Далее «Ньюкасл» примет как раз « » – это случится 18 февраля.

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