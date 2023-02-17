Артета недоволен календарем: «В АПЛ есть правила, связанные с ЛЧ: после матча в среду нельзя играть в субботу в обед. Это должно касаться любого турнира»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал календарь Футбол

Микель Артета выразил недовольство календарем.

В среду вечером «Арсенал» уступил 1:3 «Манчестер Сити» в АПЛ. Всего через 63 часа команда Артеты примет «Астон Виллу» в чемпионате в субботу в 12:30 по местному времени.

«Есть определенные правила, связанные с Лигой чемпионов. Когда ты играешь в среду вечером, то потом не можешь играть [в субботу в обеденное время]. Поэтому я думаю, что это должно применяться к любому турниру.

Речь идет о физиологических особенностях, очень трудно восстановиться и добиться наилучшего результата, снизив риск травм для игроков. Они составили расписание так, как составили. Это немного необычно, но что есть, то есть.

Дело не в том, беспокоиться или не беспокоиться. Мы должны играть. Я хочу, чтобы футболисты были в наилучшем расположении духа и физически готовы к тому, чтобы принять вызов», – сказал тренер «Арсенала». 

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Арсенал должен играть раз в месяц. И желательно чемпионат закончить досрочно, когда Арсенал будет на 1 месте.

Ох уж этот менталитет канониров, ничего не меняется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Ros Denta
Иди скажи это Юнайтед, которые уже 3 месяца играют каждые 3 дня.
3 дня будет в субботу вечером, а матч у Арсенала в обед, о чём и пытается сказать Артета. Думаю будь игра вечером в субботу, тренер не был бы так зол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mansur_axe
Ответ Aristokrat_13
Календарь в АПЛ сложный, но все топ-команды в равных условиях. В прошлом сезоне Челси так вообще через день играл, а при этом на клуб еще саркции наложили. Так что нечего ныть. Или уже готовит подстилку на случай, если чемпионство упустит
Я тебя умоляю через день матчей не бывает, самый край через два на третий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mansur_axe
Да все топ команды АПЛ иногда играют каждые 3 дня, причем тут Арсенал. Артета зря ноет, принижает свои достоинства. Нужно жаловаться на календарь когда ты побеждаешь, а не проигрываешь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
m0re
Ответ Артур Азимов
Артета в Нкетию так сильно верит или нет другой опции в нападении? Марти же точно может сыграть 9.
Видимо Мартинелли не может предложить необходимый функционал или полезнее на фланге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
МЮ с 27 декабря играет каждые 3-4 дня. но они и играют в 4-х турнирах, а Арсенал всего в двух.
у всех бывают напряженные графики, но, мне кажется, Арсенал не самая страдающая от них (графиков) команда
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Азимов
Ответ Predator№7
А почему никто не говорит о том, что МЮ играет почти через день?
Потому что Тен Хаг лысый гигачад.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Азимов
Ответ m0re
Он так играет с момента травмы Жезуса. Без Жезуса у него и Джаки просела результативность, т.к. Нкетиа не позволяет играть в такой же футбол. Жезус освобождал зону и оттягивался назад. В свободную зону как раз врывались Габи и Джака. Нкетиа вообще не вписывается в модель игры нынешнего Арсенала. Бывают игры, в которых он забивает и это не так заметно. Но с тем количеством моментов, которые ему создают, забивает он крайне мало, при этом не принося пользы в чем-то еще. Жезус сам мало забивал, но при нем раскрывались другие игроки.
Артета в Нкетию так сильно верит или нет другой опции в нападении? Марти же точно может сыграть 9.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Predator№7
А почему никто не говорит о том, что МЮ играет почти через день?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivannumber1
Нытик. Здесь даже из Лондона никуда выезжать не пришлось. Это не одно и то же, что пилить на самолёте 6-7 часов до Турции.

Будь мужиком и не ной.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gheorghe Rusu
Ответ Aristokrat_13
Календарь в АПЛ сложный, но все топ-команды в равных условиях. В прошлом сезоне Челси так вообще через день играл, а при этом на клуб еще саркции наложили. Так что нечего ныть. Или уже готовит подстилку на случай, если чемпионство упустит
Он уже упустил.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman
С одной стороны Артета прав, но надо было ныть всем тренерам когда Челси играл в том году каждые 3 дня до марта месяца, и как играет Мю в этом сезоне. Но почему то Артета об этом задумался, только когда его команды коснулось. У всех топ команд тяжелый график, нечего ныть
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Ros Denta
Иди скажи это Юнайтед, которые уже 3 месяца играют каждые 3 дня.
За Вас же и хлопочет этот добряк !
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
Псевдо-доминатор оказался в итоге простым нытиком. Видимо временное первое место совсем крышу снесло. В прошлые сезоны все через тяжелый график проходили, так и становятся чемпионами, условный Ливер и до финала ЛЧ доходил попадая на Реал, но Арсеналу этого никогда не понять.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
По конспектам Клоппа
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
m0re
Ответ DolJun
а мартинелли артета доволен? чел после переподписания вообще перестал играть, а вместо этого великолепно проведший матч наконуне троссард не попадает в старт на сити.
Он так играет с момента травмы Жезуса. Без Жезуса у него и Джаки просела результативность, т.к. Нкетиа не позволяет играть в такой же футбол. Жезус освобождал зону и оттягивался назад. В свободную зону как раз врывались Габи и Джака. Нкетиа вообще не вписывается в модель игры нынешнего Арсенала. Бывают игры, в которых он забивает и это не так заметно. Но с тем количеством моментов, которые ему создают, забивает он крайне мало, при этом не принося пользы в чем-то еще. Жезус сам мало забивал, но при нем раскрывались другие игроки.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
Как начали сдавать, так сразу пошло нытье про календарь. Это при том, что Арсенал только в двух турнирах участвуют
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
folli
Ответ Манюшный
МЮ ровно при таком же графике играл против Арсенала выездную игру в АПЛ а у Арсенала было на день или два больше отдыха. Так что пусть не ноет.
Ты что? Всемирно известный эксперт Лукомский об этом ни слова не написал в обзоре-значит это не важно
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Godare88
Ответ DolJun
а мартинелли артета доволен? чел после переподписания вообще перестал играть, а вместо этого великолепно проведший матч наконуне троссард не попадает в старт на сити.
он перед тобой забыл отчитаться, кем доволен, а кем нет
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aristokrat_13
Календарь в АПЛ сложный, но все топ-команды в равных условиях. В прошлом сезоне Челси так вообще через день играл, а при этом на клуб еще саркции наложили. Так что нечего ныть. Или уже готовит подстилку на случай, если чемпионство упустит
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манюшный
МЮ ровно при таком же графике играл против Арсенала выездную игру в АПЛ а у Арсенала было на день или два больше отдыха. Так что пусть не ноет.
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Больше клоуна нет наверное в футболе, что бы играя в одном турнире, ныть
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ros Denta
Иди скажи это Юнайтед, которые уже 3 месяца играют каждые 3 дня.
+59
-9
+50
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rafael Nadal Parero
Все верно. Только ты не играешь в ЛЧ
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan of Sport
Нельзя не согласиться, тем более учитывая ЧМ посреди сезона.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий