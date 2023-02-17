Артета недоволен календарем: «В АПЛ есть правила, связанные с ЛЧ: после матча в среду нельзя играть в субботу в обед. Это должно касаться любого турнира»
Микель Артета выразил недовольство календарем.
В среду вечером «Арсенал» уступил 1:3 «Манчестер Сити» в АПЛ. Всего через 63 часа команда Артеты примет «Астон Виллу» в чемпионате в субботу в 12:30 по местному времени.
«Есть определенные правила, связанные с Лигой чемпионов. Когда ты играешь в среду вечером, то потом не можешь играть [в субботу в обеденное время]. Поэтому я думаю, что это должно применяться к любому турниру.
Речь идет о физиологических особенностях, очень трудно восстановиться и добиться наилучшего результата, снизив риск травм для игроков. Они составили расписание так, как составили. Это немного необычно, но что есть, то есть.
Дело не в том, беспокоиться или не беспокоиться. Мы должны играть. Я хочу, чтобы футболисты были в наилучшем расположении духа и физически готовы к тому, чтобы принять вызов», – сказал тренер «Арсенала».
Ох уж этот менталитет канониров, ничего не меняется.
у всех бывают напряженные графики, но, мне кажется, Арсенал не самая страдающая от них (графиков) команда
Будь мужиком и не ной.