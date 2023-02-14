Ютуб-канал «Химок» взломали, переименовав в «Антифутбольный клуб». В клубе считают атаку «заказной»

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Ютуб-канал «Химок» взломали.

14 февраля название канала сменилось на «Анти футбольный клуб «Химки», а никнейм – на sadygov97. Сейчас канал недоступен.

Генеральный директор клуба Николай Оленев прокомментировал ситуацию. По его словам, атака на канал могла быть подстроена сторонними заказчиками.

– Что происходит с YouTube‑каналом клуба?

– Его взломали. Наши IT‑службы сейчас выясняют, откуда была атака.

– Получилось вернуть канал?

– Занимаемся этим. Посмотрим, насколько это возможно. Пока аккаунт находится под каким‑то чужим воздействием. Если поймем, что без вариантов [вернуть аккаунт], будет повод открыть страницу на Rutube и уйти из YouTube. Давно к этому шли, а эта ситуация может подтолкнуть нас сделать это быстрее.

– Есть понимание, кто мог это сделать?

– Сейчас служба безопасности выясняет. Доступ был у сотрудников пресс‑службы, но у них не было смысла делать это. Думаю, что это какие‑то внешние вмешательства. Без сомнений. Видимо, кто‑то «заказал».

С учетом того, что в ряде телеграм‑каналов с сомнительным содержанием сразу произошло размещение новостей [про ютуб‑канал «Химок»], это история кем‑то организована. Значит, кому‑то это было нужно, – сказал Оленев.

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63 комментария

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Андрей Синецкий
Пароль у Юрана был в кармане джинс и он их постирал . Я думаю даже большинство работников Химок не знали , что у них есть ютуб канал
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SilvesterCat
ГДЕ раздул 🤦🏻‍♂️нафига?
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Eden Hazard
Ответ Kemal Gul
Ужасно. Все трое фанатов Химок, успевших это заметить, наверное, в гневе
Ага. Думаю, "наши IT-службы сейчас выясняют, откуда была атака" - это те же трое) а чуть выше их же назвали службой безопасности.
В общем, сурьёзные товарищи взялись за дело) но сперва рассказали об этом авторам новостей спортс, иначе мир бы пропустил событие)
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Гекдениз Кардениз
Ответ Kemal Gul
Ужасно. Все трое фанатов Химок, успевших это заметить, наверное, в гневе
терюшков глушаков Юран
+4
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+4
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Ярик01
Как обычно, кого-то уволили, пароли не сменили.
Кому другому нужны Химки.
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Виталик Украинский
Как то промахнулись хакеры. Антифутбольный клуб у нас Спартак.
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-1
-1
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mr.racoon
так мы узнали что у Химок есть Ютуб канал
+3
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жирный кот
очевидно, что это был госдеп по указке байдена!
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так он "Блин вСоло
Ааа, спс, я не понял
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ARIGAMI ARIGAMI
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Гогниева бы куда-нибудь:)
Так он "Блин вСоло
+1
-1
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a2wai
Ну зато хотя бы правильно клуб назвали, он явно антифутбольный...
+1
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Evgen51Sever
- Папа, я хочу свой Ютуб канал!
- Да не вопрос, Илюша....
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Evgen51Sever
Не удивлюсь, если по контракту права на Ютуб канал Химок остались у Юрана))))
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Afinogenov
Барселона дёргает рычаги против конкурента. Ироды!
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Evgen51Sever
Ответ cektor
Походу надо на рутуб переходить. Там не взломают ..))
И смотреть не будут)))
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Wayne Gretzky 99
Ты смотри, прямо IT-службы у них!
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Про антифутбольный клуб - это зачёт )
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Персонажи: Люк Садыгов Оби-Ван Терюшкоби Дарт Нескреп Император Распилитин Хлея Органазм Блин вСоло Магистр РплЙода
Гогниева бы куда-нибудь:)
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Verhovn
Дело рук Барсика, не иначе)
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Евгений Аулин
Юранович промышляет
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Lanc
Откуда у Химок собственные IT-службы? И зачем им?
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Juriy_FCZ
Правильно сделали, что взломали, никто в здравом уме не будет любить лизоблюдов
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JealousNobody
уйти на рутуб? да у вас по 10 просмотров будет на каждом видео
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Максим 1986
Просто настройки слетели на "по умолчанию".
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f0mk4
Терюшков еще не сказал, что это атака на него?
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