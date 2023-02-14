Ютуб-канал «Химок» взломали, переименовав в «Антифутбольный клуб». В клубе считают атаку «заказной»

Ютуб-канал «Химок» взломали.

14 февраля название канала сменилось на «Анти футбольный клуб «Химки», а никнейм – на sadygov97. Сейчас канал недоступен.

Генеральный директор клуба Николай Оленев прокомментировал ситуацию. По его словам, атака на канал могла быть подстроена сторонними заказчиками.

– Что происходит с YouTube‑каналом клуба?

– Его взломали. Наши IT‑службы сейчас выясняют, откуда была атака.

– Получилось вернуть канал?

– Занимаемся этим. Посмотрим, насколько это возможно. Пока аккаунт находится под каким‑то чужим воздействием. Если поймем, что без вариантов [вернуть аккаунт], будет повод открыть страницу на Rutube и уйти из YouTube. Давно к этому шли, а эта ситуация может подтолкнуть нас сделать это быстрее.

– Есть понимание, кто мог это сделать?

– Сейчас служба безопасности выясняет. Доступ был у сотрудников пресс‑службы, но у них не было смысла делать это. Думаю, что это какие‑то внешние вмешательства. Без сомнений. Видимо, кто‑то «заказал».

С учетом того, что в ряде телеграм‑каналов с сомнительным содержанием сразу произошло размещение новостей [про ютуб‑канал «Химок»], это история кем‑то организована. Значит, кому‑то это было нужно, – сказал Оленев.

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