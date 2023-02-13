«Наполи» набрал 59 очков в 22 турах Серии А. Больше было лишь у «Интера» в сезоне-06/07 и «Юве» в сезоне-18/19 – по 60

Теги Интер Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» набрал 59 очков в 22 турах Серии А.

В матче 22-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0. В текущем розыгрыше команда под руководством Лучано Спаллетти проиграла только один матч – против «Интера» в 16-м туре (0:1). Еще два матча были сыграны вничью – против «Фиорентины» (0:0) и «Лечче» (1:1).

Больше очков на аналогичном отрезке турнира, чем «Наполи» в текущем сезоне, набирали только «Интер» в сезоне-2006/07 и «Ювентус» в сезоне-2018/19 – по 60. В обоих случаях команды выигрывали скудетто по итогам сезона.

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10 комментариев

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ZamoRano
Все равно не верю. В розыгрыше ещё 48 очков, чтобы стать чемпионом, надо набрать минимум 27-28(86-87 суммарно). Все команды спалетти весной падали, 9 побед в 16 турах ещё одержать надо.
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Pertinax Gandi
Ну если и теперь лысый Перкуй разбазарит преимущество, это будет конечно эпик фейл.
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OldRedWhite
Ответ Evgeny Trifonov
Спаллетти заслужил своей карьерой первое скудетто. Очень буду рад за него
Он вообще недооценённый тренер , кроме как в России , конечно!
И то , даже у нас поворачивался язык у некоторых )))
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Пако
Верю, что "Наполи" ничто и никто не остановит в борьбе за Скудетто.
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Владимир Владимирович
Представляете целых 5 матчей имеют право проиграть , всё равно останутся на первом месте , при том и преследователи не должны спотыкаться
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Evgeny Trifonov
Спаллетти заслужил своей карьерой первое скудетто. Очень буду рад за него
+2
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+2
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Владимир Владимирович
Ну не узнать , не узнать Спалетти. Прям супер атакующий футбол поставил , ведь недавно на Интер Спалетти с мучением смотрели . Браво 👏
+2
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+2
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Владимир Владимирович
Никогда не болел за Наполи, я болельщик Милана со времён Шевченко Гаттузо Пирло, но в этом году почему то хочу чтобы именно Неаполь стал чемпионом
+7
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+6
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Joey Ramone
Ну как Жуйментос свои очки добывал мы уже в курсе.
+3
-2
+1
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ubAA
Наполи разрывает всех на своем пути, вроде состав то не оособо звездный, но за счет Хвичи , Осимена и мощного центра ( Ангиса, Лаботка, Зелински ) команда просто зверь, плюс защитники топовые, один Ким чего стоит 🤌
+4
0
+4
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