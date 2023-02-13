«Наполи» набрал 59 очков в 22 турах Серии А. Больше было лишь у «Интера» в сезоне-06/07 и «Юве» в сезоне-18/19 – по 60
«Наполи» набрал 59 очков в 22 турах Серии А.
В матче 22-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0. В текущем розыгрыше команда под руководством Лучано Спаллетти проиграла только один матч – против «Интера» в 16-м туре (0:1). Еще два матча были сыграны вничью – против «Фиорентины» (0:0) и «Лечче» (1:1).
Больше очков на аналогичном отрезке турнира, чем «Наполи» в текущем сезоне, набирали только «Интер» в сезоне-2006/07 и «Ювентус» в сезоне-2018/19 – по 60. В обоих случаях команды выигрывали скудетто по итогам сезона.
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