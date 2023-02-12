25-летний вратарь умер после отражения пенальти в любительской лиге Бельгии. Дефибриллятор не помог

Бельгийский вратарь скончался вскоре после отражения пенальти.

25-летний голкипер любительской команды из Западной Фландрии «Винкель Спорт Б» Арне Эспил умер во время матча с «Вестрозебеком».

Эспил на 60-й минуте при счете 2:1 в пользу его команды отразил удар игрока гостей Мохаммеда Эль-Багдади с пенальти, после чего ему стало плохо.

Арне упал, его затрясло. Футболисту оказали первую помощь, вскоре прибыли экстренные службы, воспользовавшиеся в том числе дефибриллятором, но спасти мужчину не удалось – он скончался по дороге в больницу.

«Для нас это шок и трагедия. Арне выступал за клуб всю свою жизнь, его очень любили. Он был дружелюбным парнем, который всегда был готов помочь. Это тяжелый удар для его семьи и всех нас», – сказал спортивный директор «Винкель Спорт» Патрик Ротсарт.