Экс-форвард ЦСКА Базелюк может перейти из «Акрона» в «Нефтехимик»

Форвард « » с большой долей вероятности сменит клуб.

Тольяттинцы не рассчитывают на 29-летнего экс-игрока ЦСКА в связи с подписанием Андреса Понсе, Руслана Апекова и Абу-Саида Эльдарушева.

По данным Metaratings, у Базелюка есть несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе предложение от « », который ищет замену , переходящему в «Рубин».

В 15 матчах текущего сезона Мелбет Первой лиги на счету Базелюка 2 гола. Также он забил 3 мяча в 3 играх Фонбет Кубка России. Подробнее его статистика – здесь.

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