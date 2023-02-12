Экс-форвард ЦСКА Базелюк может перейти из «Акрона» в «Нефтехимик»
Форвард «Акрона» Константин Базелюк с большой долей вероятности сменит клуб.
Тольяттинцы не рассчитывают на 29-летнего экс-игрока ЦСКА в связи с подписанием Андреса Понсе, Руслана Апекова и Абу-Саида Эльдарушева.
По данным Metaratings, у Базелюка есть несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе предложение от «Нефтехимика», который ищет замену Мераби Уридии, переходящему в «Рубин».
В 15 матчах текущего сезона Мелбет Первой лиги на счету Базелюка 2 гола. Также он забил 3 мяча в 3 играх Фонбет Кубка России. Подробнее его статистика – здесь.
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