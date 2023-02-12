Экс-форвард ЦСКА Базелюк может перейти из «Акрона» в «Нефтехимик»

Теги возможные трансферы Первая лига Нефтехимик Константин Базелюк Мераби Уридия Акрон Футбол

Форвард «Акрона» Константин Базелюк с большой долей вероятности сменит клуб.

Тольяттинцы не рассчитывают на 29-летнего экс-игрока ЦСКА в связи с подписанием Андреса Понсе, Руслана Апекова и Абу-Саида Эльдарушева.

По данным Metaratings, у Базелюка есть несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе предложение от «Нефтехимика», который ищет замену Мераби Уридии, переходящему в «Рубин».

В 15 матчах текущего сезона Мелбет Первой лиги на счету Базелюка 2 гола. Также он забил 3 мяча в 3 играх Фонбет Кубка России. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев

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Валерий Боголюбов
Легенда, теперь можно и карьеру завершать.
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Shuller18
Ответ BaldFraud
29 лет. А помню был молодым пацаном, который забил какой-то важный гол. Вроде в кубке. Столько надежд на него возлагали. Но конечно не так, как на Дзагоева, например.
Ростову он забил в РПЛ чуть ли не первым касанием. Не, справедливости ради, задакти форварда у Кости были: отлично поставленный удар, умел открываться, хладнокровие. Только лентяй был жуткий, вообще в борьбу не шел, все ждал, пока ему на пустые выкатят, ну и как-то видел его вблизи, там скелет, обтянутый кожей, с такой комплекцией нормальным напом не станешь, затопчут.
+3
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+3
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Shuller18
Мдэ...Собственно, очередное подтверждение тому, что в ЦСКА некоторым молодым не доверяли не потому, что могли, а потому что эти молодые были даже близко не уровень основы. Там и Дима Ефремов скитается по пердиву, особо никому не нужный.
+1
0
+1
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Balt
Ответ BaldFraud
29 лет. А помню был молодым пацаном, который забил какой-то важный гол. Вроде в кубке. Столько надежд на него возлагали. Но конечно не так, как на Дзагоева, например.
Много где поиграл. Даже в Европу смотался - в португальский Эшторил и в ещё более скромную чешскую Зброевку.
+3
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Ovsyankin
Григоряна на него нет
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Тимур Таубаев
Афигеть, ему 30 в этом году , а казалось будто бы ещё несколько лет назад подавал такие надежды , жаль не получилось у него даже в премьер лиге (
+7
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BaldFraud
29 лет. А помню был молодым пацаном, который забил какой-то важный гол. Вроде в кубке. Столько надежд на него возлагали. Но конечно не так, как на Дзагоева, например.
+10
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+10
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Vadim Kovalev
А может и не перейти
+3
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