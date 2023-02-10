Воспитанник «Краснодара» Лузин перешел в клуб 3-й лиги Аргентины

Теги трансферы Краснодар Александр Лузин Д3 Аргентина Футбол

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин перешел в клуб третьего дивизиона Аргентины.

27-летний россиянин подписал контракт с командой «Соль де Майо». 

Последним клубом Лузина был австрийский «Штадл-Паура» из четвертого дивизиона.

За команду из Австрии 27-летний защитник провел в этом сезоне 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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2 комментария

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CoMoBo3
Соль да майо — звучит, как часть рецепта 😎
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex455
Совсем писать не чего. Но хоть какая то новость про спорт, а не светскую жизнь
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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