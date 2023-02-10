Воспитанник «Краснодара» Лузин перешел в клуб 3-й лиги Аргентины
Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин перешел в клуб третьего дивизиона Аргентины.
27-летний россиянин подписал контракт с командой «Соль де Майо».
Последним клубом Лузина был австрийский «Штадл-Паура» из четвертого дивизиона.
За команду из Австрии 27-летний защитник провел в этом сезоне 12 матчей и не отметился результативными действиями.
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