«Челси» за 6+4 млн фунтов подписал форварда Англии U17 и «Саутгемптона» Моргана
Форвард «Саутгемптона» Джимми-Джей Морган перешел в переходу в «Челси».
По данным инсайдера Натана Гиссинга, сумма сделки составила 6 млн фунтов, еще 4 млн предусмотрено в качестве бонусов.
У «Саутгемптона» также может претендовать на 45% от будущей продажи футболиста.
17-летний форвард прошел медосмотр и заключил контракт до 2026 года.
Примечательно, что до перехода в «Саутгемптон» Морган занимался в академии «Челси».
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