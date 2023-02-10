«Челси» за 6+4 млн фунтов подписал форварда Англии U17 и «Саутгемптона» Моргана

Теги Челси сборная Англии U-17 премьер-лига Англия трансферы Саутгемптон Джимми-Джей Морган Футбол

Форвард «Саутгемптона» Джимми-Джей Морган перешел в переходу в «Челси».

По данным инсайдера Натана Гиссинга, сумма сделки составила 6 млн фунтов, еще 4 млн предусмотрено в качестве бонусов.

У «Саутгемптона» также может претендовать на 45% от будущей продажи футболиста.

17-летний форвард прошел медосмотр и заключил контракт до 2026 года.

Примечательно, что до перехода в «Саутгемптон» Морган занимался в академии «Челси».

16 комментариев

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Alda
Ответ Сергей Иванов
При этом отдаст 45 процентов "святым". Чтобы быть в плюсе, этого пацана нужно продать минимум на 20 лямов фунтов, пока что это звучит довольно сомнительно, парень ни минуты в АПЛ не провёл.
Ну тем не менее ливерпулю не мешло абы кого сливать за 20+ постоянно
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Футбол_это_жизнь
Челси хотел заплатить 64, но Саутгемптон настоял на 6 плюс 4
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Alexander Gustafsson0709
Кто нибудь скажите Боули , что 6+4 это не 64 , а то продешевил
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Rainn
Ответ Левая бровь Анчелотти
«Перешел в переходу» спортс, вы хотя бы свои новости проверяйте, прежде чем выкладывать
Для этих ребят трафик давно важнее качества)
+1
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+1
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Born is the King
Чё за бред? Романо пишет про 3 млн, спортс хочет громкий заголовок
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Левая бровь Анчелотти
«Перешел в переходу» спортс, вы хотя бы свои новости проверяйте, прежде чем выкладывать
+4
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+4
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Сергей Иванов
Ответ ArdaTuran
Это всё инвестиции, на их продаже в будущем Челси заработает больше.
При этом отдаст 45 процентов "святым". Чтобы быть в плюсе, этого пацана нужно продать минимум на 20 лямов фунтов, пока что это звучит довольно сомнительно, парень ни минуты в АПЛ не провёл.
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-1
-1
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
45% от будущей продажи. Они там что курят?
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0
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Кокич
Родственник?
+1
-1
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#SharkTeam
Показалось
+1
-3
-2
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Леван Мкртчян
У Боули тормозной путь как Камаза с тремя прицепами, к июлю закроет зимнее трансферное окно, прикупив кого-нибудь за пару сотен фунтов
0
-3
-3
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Ivchev
Скажите Боули что ТО закрыли, можно остановиться до лета.
+1
-2
-1
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ArdaTuran
Это всё инвестиции, на их продаже в будущем Челси заработает больше.
+2
-2
0
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Артур Ганненко
Челси, как наркоман, не может остановиться. Уже и трансферное окно закрылось
+20
-2
+18
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Zhasulan Telgarayev
Собирают для четвертого состава)))
+1
-2
-1
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DolJun
скинули забуксовавшего в развитии чела в шпоры и взяли такого же перспективного из сотона. интересно будет глянуть как пойдут их карьеры
0
-5
-5
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