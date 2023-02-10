«Челси» за 6+4 млн фунтов подписал форварда Англии U17 и «Саутгемптона» Моргана

Форвард « » перешел в переходу в «Челси».

По данным инсайдера Натана Гиссинга, сумма сделки составила 6 млн фунтов, еще 4 млн предусмотрено в качестве бонусов.

У «Саутгемптона» также может претендовать на 45% от будущей продажи футболиста.

17-летний форвард прошел медосмотр и заключил контракт до 2026 года.

Примечательно, что до перехода в « » Морган занимался в академии « ».