Кириченко о переходе в Азию: «Cмущает даже не футбольный, а логистический вопрос. Всем понятно, что в Европе более сильные, качественные команды»

оценил возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Уход в Азию. Вы поработали там. Видите российский футбол в этой конфедерации?

– Вопрос сложный. Если бы УЕФА нам сказал, условно, что мы забанены на 10 лет – это один момент.

Но, насколько понимаю, наши руководители общаются с европейскими, азиатскими коллегами. Возможно, у них больше закрытой информации.

По Азии меня смущает даже не футбольный, а логистический вопрос. Сложно представить участие нашей команды в Лиге чемпионов Азии.

Каждые две недели летать из Москвы и Питера в Японию, Южную Корею и так далее? Да, у нас тоже есть Хабаровск и Владивосток.

Но это один вылет за сезон, и то, когда они были в . А летать постоянно, менять часовые пояса… Да и всем понятно, что в Европе более сильные, качественные команды.

– Еще вы говорили, что нынешняя сборная России точно не сильнее некоторых азиатских команд.

– Давайте смотреть правде в глаза: сборная Ирана не слабее России. Понятно, что сейчас Карпин экспериментирует с составом и так далее.

А есть еще Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия – они тоже не хуже. Россия будет в числе лидеров. Но точно не на голову сильнее, – сказал тренер « ».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!