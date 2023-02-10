«Челси» рассматривает Флика как замену Поттеру. Ханси не хочет уходить из сборной Германии до Евро-2024

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик Грэм Поттер Футбол

«Челси» изучают возможность назначения тренера сборной Германии.

«Синие» рассматривают Ханси Флика как потенциальную замену нынешнему тренеру Грэму Поттеру, сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

«Челси» стучался в дверь Флика, еще когда Марина Грановская была в клубе. Флик говорил мне, что в это время также велись конкретные переговоры с «Тоттенхэмом», но он решил занять пост тренера сборной Германии.

Теперь в дверь Флика стучится посредник «Челси». Но для Флика это не вариант, потому что он хочет остаться во главе сборной до Евро-2024», – написал Фальк в колонке.

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49 комментариев

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Montenegro Serbian
Ответ Иван Рыбаков
Нахрена? У Поттера огромная неустойка и плюс к этому первый сезон в команде, на что требуется порой адаптация. Это первое. А второе, зачем тогда нужно было делать столько дорогих покупок зимой под конкретного тренера, если новый скорее всего многих захочет заменить другими под свой футбол?
Нахрена? У Поттера огромная неустойка и плюс к этому первый сезон в команде, на что требуется порой адаптация.
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В условно скажем "больших" клубах это так не работает.
Я про адаптацию и все дела.
Не дал результат в первом же сезоне.....на выход, почти всегда.

Просто другой уровень требовательности.
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bm
Ответ Диванный критик
Боули просто хочет нанять тренера для каждого вингера в команде
для испаноговорящим тоже один нужен)
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Mc′loud
Нам всем надо приветствовать Боули. Он на наших глазах ставит эксперимент (за свой счет кстати) что может произойти с командой если все делать наоборот. С тренером тоже надо поэкспериментировать. Например сразу пригласить трех и пусть каждый готовит команду к одному матчу. По итогу оставить двух, потом одного. Мне кажется даже если эта моя фантасмагория реализуется на практике, уже никто не удивится)
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QWertY
Ответ wshnmn
Да где он там возил? Брайтон выиграл одну игру и при том, что Поттер уже руководил Челси.
По игре жестко возил
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Гол в девятину
Естественно что клуб прорабатывает варианты, если у Поттера до октябрьской или ноябрьской международной паузы не пойдет.
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sersan
Врядли лучший вариант.
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гилберт
Ханси, хе хе хе.
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Skywalkker
Ответ headmaster
Если Поттер до 2024 ничего не покажет, то там уже и Флика звать логично
Да я думаю Чемпионшип сможет выиграть)
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Ник Ник
Ханси Флика Малфоя. Или как там Малфоя звали... 😅
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Zenith forever
Так Флику и не придется уходить из сборной, только сменит одну на другую за куда большие деньги. Правда сборную Германии от сам собирает, а сборную под названием Челси, вообще непонятно кто собрал, как и зачем?
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xa-xa
А как же постройка новой команды, для которой и поставили этого Поттера?
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filippa
Тухеля берите. хороший тренер недавно ЛЧ взял.
+25
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МТБ
Предлагаю рассмотреть кого-нибудь ещё. Например Тухеля
+3
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The Best
Ответ Висита Эльмурзаев
Луиса Энрике надо пригласить
Смотреть на то как Челси катает вату 90 минут не хочется,видели мы игру сборной Испании на Евро.Поттеру нужно дать время до конца сезона а там уже если что брать нового тренера который сможет пройти предсезонку хотя бы.
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Экспертное мнение
Ответ Febos_
у Поттера была 2 недели подготовки к матчу против Фулхэма и он всё равно не смог обыграть Силву , это уже красный флаг для меня, хотя я давно уже понял каким физруком является Поттер
Поттер сильный тренер для сильных клубов вроде Брайтона. Но в среднем Челси нужно больше времени.
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-4
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Felp
Такие источники надо сразу в заголовке указывать, чтобы даже не открывать новость
+1
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Диванный критик
Боули просто хочет нанять тренера для каждого вингера в команде
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Tiestorzn17
Зато этот олень так легко расстался с Тухелем, на небольшом спаде.
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Born is the King
Ответ wshnmn
Прошлый розыгрыш 9 место, ранее 15, до этого 17.
Ппц конечно физрука Лассо притащил
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wshnmn
Ответ QWertY
Поттер со своим Брайтоном возил Тучеля как нефиг делать, имея при этом более слабых игроков. Дайте Гарри трансферы и время и он выведет Челси на уровень Брайтона!
Да где он там возил? Брайтон выиграл одну игру и при том, что Поттер уже руководил Челси.
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wshnmn
Ответ Иван Рыбаков
Его Брайтон и другие команды тоже были под Чемпионшип по вашему?
Прошлый розыгрыш 9 место, ранее 15, до этого 17.
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azt3c14
Ответ headmaster
Если Поттер до 2024 ничего не покажет, то там уже и Флика звать логично
Зачем это Флику?Мир не крутится вокруг АПЛ,и тем более такого Челси.Флик скорее вернется в Баварию,но после 2026
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Etcetera
Всегда удивлялся почему из Германии поступают самые идиотские инсайды, но когда летом сотрудники Sky Germany перепутали рандомного темнокожего мужика с Садио Мане, вопрос отпал сам собой.
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OldRedWhite
Ответ headmaster
Если Поттер до 2024 ничего не покажет, то там уже и Флика звать логично
Всем известно изречение Великого Президента ( экс ) :
Тренер это только 5 % успеха !
Для Челси : Главное купить ещё игроков !
Побольше и подороже
+4
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Александра Александрова
Нужно просто еще 1.5 миллиарда в этот синий бус впихнуть , может тогда в лиге конференций будет шанс !
0
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