«Челси» рассматривает Флика как замену Поттеру. Ханси не хочет уходить из сборной Германии до Евро-2024
«Челси» изучают возможность назначения тренера сборной Германии.
«Синие» рассматривают Ханси Флика как потенциальную замену нынешнему тренеру Грэму Поттеру, сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.
«Челси» стучался в дверь Флика, еще когда Марина Грановская была в клубе. Флик говорил мне, что в это время также велись конкретные переговоры с «Тоттенхэмом», но он решил занять пост тренера сборной Германии.
Теперь в дверь Флика стучится посредник «Челси». Но для Флика это не вариант, потому что он хочет остаться во главе сборной до Евро-2024», – написал Фальк в колонке.
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В условно скажем "больших" клубах это так не работает.
Я про адаптацию и все дела.
Не дал результат в первом же сезоне.....на выход, почти всегда.
Просто другой уровень требовательности.
Тренер это только 5 % успеха !
Для Челси : Главное купить ещё игроков !
Побольше и подороже