«Челси» изучают возможность назначения тренера сборной Германии.

«Синие» рассматривают как потенциальную замену нынешнему тренеру Грэму Поттеру, сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

« » стучался в дверь Флика, еще когда Марина Грановская была в клубе. Флик говорил мне, что в это время также велись конкретные переговоры с «Тоттенхэмом», но он решил занять пост тренера сборной Германии.

Теперь в дверь Флика стучится посредник «Челси». Но для Флика это не вариант, потому что он хочет остаться во главе сборной до Евро-2024», – написал Фальк в колонке.

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