«Реал» предложил Асенсио повышение зарплаты с 4,5 до 4,8 млн евро в год, но игрок требует 6 млн. «Мадрид» не даст больше 5 млн

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио деньги Футбол

У «Реала» и Марко Асенсио при переговорах о контракте есть разногласия по поводу зарплаты.

Срок нынешнего соглашения между «Мадридом» и вингером рассчитан до лета 2023 года.

Как пишет El Debate, в конце декабря клуб сделал Асенсио первое предложение по новому контракту. Тогда стороны согласовали срок возможного соглашения (4 года), но не смогли договориться о зарплате.

Сейчас Марко зарабатывает 4,5 млн евро в год, и «Реал» предложил ему повышение зарплаты до 4,8 млн евро в год. Агент игрока Жорже Мендеш потребовал повысить предложение до 6 млн евро в год. Отмечается, что на зарплату ниже 5,5 млн евро в год испанец не согласится.

«Реал» же не намерен идти на уступки, так как Асенсио чаще остается в запасе, чем выходит в старте. Мадридский клуб не предложит Марко более 5 млн евро в год.

В этом сезоне у вингера 4 гола и 5 результативных передач в 26 матчах за «Мадрид» во всех турнирах. Полную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

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67 комментариев

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Val Smith
А зачем, просто чтоб был?
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Val Smith
Ответ Максим Левицкий
Если Асенсио хочет что-то выиграть, ему надо в Барсу под руководство молодого перспективного тренера, а не сидеть под старым сбитым лётчиком-физруком. Другое дело, видит ли Хави что-то в Асенсио. По мне дерево деревом, намного хуже любого игрока Барсы, включая запасных. Но оценка Хави в приоритете, может я что не вижу.
Забирайте и Хави продлевайте, в следующем сезоне будите разрывать Лигу Европы!
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Konvicted
Асенсио как игрок обоймы норм. Понятно, что после травмы крестов из него не вышло мировой звезды, но игрок достойный. За 4,5-5 млн надо продлять
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Алексей Сметанин
Очень переоцененный и слабый игрок !ну не уровень Мадрида
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Mc′loud
Реал нищеброды! То ли дело Челси. Чувак сыграл несколько матчей в ЛЧ а ему сразу 7,5 насыпали)
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KMR
Ответ Футбол_это_жизнь
Реалу надо продлить и потом летом продать за место провалившегося мудрика за Лямов 100 в Челси
Тебе Мудрик спать спокойно не дает))))
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KMR
Внешне Марко должен подходить под схему Карло.... Удивлен, что он не играет в основе
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Dimashay
Ответ Eden Hazard
Лонгшот? А че остальные слова на русском написал?
Зашёл в твои комментарии, у тебя только на первой странице есть слова «менеджер», «топово». Зачем все остальное пишешь на русском?
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GuruFutbola
Ответ Денис Александрович
А ха ха ха, да ты ещё и юмористка) Чтобы взять ЛЧ, надо сначала из группы выйти. Такие уж суровые правила в этом турнире) Кстати, у вас скоро юбилей, догадываешься какой?)
4:0 на бернаЛео?)
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Низом Хурсанов
Ответ Zidan GOAT
А у бчк так много денег ушло на Эвребе и Айтекина, что приходится раз за разом дёргать рычаги теперь
Да и свадьбы организовывать на Рычаг Ноу для детей Эвребе и других)
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Rustam Abdullayev
Надо продавать есть клиент Манчестер Юнайтед
0
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Низом Хурсанов
Марко при всем уважении сильно сдал. Скорости для его позиции просто сильно не хватает. кроме удара левой по сути ничего и не осталось. По хорошему нужно отпускать Марко и брать на его позицию скоростного игрока, а-ля Диаби или Комана
+1
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Ярослав Ройс
Ответ Eden Hazard
Лонгшот? А че остальные слова на русском написал?
все кто в фифу играют говорят лонгшот, да и многие комментаторы, особенно на апл
+2
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Redmurza
Ответ Eden Hazard
Лонгшот? А че остальные слова на русском написал?
Странно слышать это от человека с ником на латинице
+10
-1
+9
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KataDiaz
Ответ Syndycate
Губу раскатал, причем это чистыми, ему нигде столько не дадут, если только в каком-нибудь Аль-Насре
почему почти каждый клуб АПЛ может себе это позволить, лига мешков потянет любой оклад
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Eden Hazard
Ответ KKKKKKK7
6 миллионов за игрока, который перед продлением контракта забивает красивый лонгшот, а после продления перестает играть - сомнительная история
Лонгшот? А че остальные слова на русском написал?
+6
-13
-7
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Геннадий Чеботарев
Ответ Leo
Фланговый игрок без скорости, дриблинга, одноногий, какого-то невероятного футбольного интеллекта тоже не замечено. Зачем он нужен? Да ещё и с увеличением зарплаты
если учесть проведенное время на поле,то КПД у него в два раза выше чем у Винисиуса.
+2
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Ashan Sorokin
Гнать его надо, и рассчитывать на подписание Комана летом
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Геннадий Чеботарев
Ответ filbratuha@yandex.ru
Конечно, отдавайте и себальоса вместе с ним. Тренером бенитеса, а трансферы не увидим еще лет 5!! Модрич и Бензема потянут…
а про зарплату Себальоса я вообще молчу,эту цыфру даже не прилично озвучивать.. зато у Винисиуса почти 9. и это тоже чистыми .
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Денис Александрович
Ответ GuruFutbola
В следующем году маэстро зацепит лч
А ха ха ха, да ты ещё и юмористка) Чтобы взять ЛЧ, надо сначала из группы выйти. Такие уж суровые правила в этом турнире) Кстати, у вас скоро юбилей, догадываешься какой?)
0
-1
-1
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Максим Левицкий
Если Асенсио хочет что-то выиграть, ему надо в Барсу под руководство молодого перспективного тренера, а не сидеть под старым сбитым лётчиком-физруком.
Другое дело, видит ли Хави что-то в Асенсио. По мне дерево деревом, намного хуже любого игрока Барсы, включая запасных. Но оценка Хави в приоритете, может я что не вижу.
+1
-6
-5
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GuruFutbola
Ответ Денис Александрович
Еврокубки уже не интересны, смирились? Или они не достойны внимания рычага?)
В следующем году маэстро зацепит лч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Губу раскатал, причем это чистыми, ему нигде столько не дадут, если только в каком-нибудь Аль-Насре
0
-1
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Денис Александрович
Ответ GuruFutbola
Без разницы, главное зацепить все трофеи в Испании, идут по графику)
Еврокубки уже не интересны, смирились? Или они не достойны внимания рычага?)
0
-1
-1
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Игорь Новиков
Для резервиста нестабильного - много.
+3
-1
+2
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