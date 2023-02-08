«Реал» предложил Асенсио повышение зарплаты с 4,5 до 4,8 млн евро в год, но игрок требует 6 млн. «Мадрид» не даст больше 5 млн
У «Реала» и Марко Асенсио при переговорах о контракте есть разногласия по поводу зарплаты.
Срок нынешнего соглашения между «Мадридом» и вингером рассчитан до лета 2023 года.
Как пишет El Debate, в конце декабря клуб сделал Асенсио первое предложение по новому контракту. Тогда стороны согласовали срок возможного соглашения (4 года), но не смогли договориться о зарплате.
Сейчас Марко зарабатывает 4,5 млн евро в год, и «Реал» предложил ему повышение зарплаты до 4,8 млн евро в год. Агент игрока Жорже Мендеш потребовал повысить предложение до 6 млн евро в год. Отмечается, что на зарплату ниже 5,5 млн евро в год испанец не согласится.
«Реал» же не намерен идти на уступки, так как Асенсио чаще остается в запасе, чем выходит в старте. Мадридский клуб не предложит Марко более 5 млн евро в год.
В этом сезоне у вингера 4 гола и 5 результативных передач в 26 матчах за «Мадрид» во всех турнирах. Полную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
Другое дело, видит ли Хави что-то в Асенсио. По мне дерево деревом, намного хуже любого игрока Барсы, включая запасных. Но оценка Хави в приоритете, может я что не вижу.