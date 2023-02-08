Зинченко признан лучшим игроком «Арсенала» в январе. Нкетиа – 2-й, Эдегор – 3-й

признан лучшим игроком « » в январе.

Украинский полузащитник набрал 48% голосов в голосовании болельщиков. Второе место занял нападающий , а третьим стал полузащитник .

Зинченко получил награду впервые после перехода в «Арсенал» летом прошлого года.

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