Зинченко признан лучшим игроком «Арсенала» в январе. Нкетиа – 2-й, Эдегор – 3-й
Александр Зинченко признан лучшим игроком «Арсенала» в январе.
Украинский полузащитник набрал 48% голосов в голосовании болельщиков. Второе место занял нападающий Эдвард Нкетиа, а третьим стал полузащитник Мартин Эдегор.
Зинченко получил награду впервые после перехода в «Арсенал» летом прошлого года.
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Хотя с другой стороны это хорошо
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