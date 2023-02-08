Зинченко признан лучшим игроком «Арсенала» в январе. Нкетиа – 2-й, Эдегор – 3-й

Теги премьер-лига Англия Арсенал рейтинги болельщики Александр Зинченко Мартин Эдегор Эдвард Нкетиа Футбол

Александр Зинченко признан лучшим игроком «Арсенала» в январе.

Украинский полузащитник набрал 48% голосов в голосовании болельщиков. Второе место занял нападающий Эдвард Нкетиа, а третьим стал полузащитник Мартин Эдегор.

Зинченко получил награду впервые после перехода в «Арсенал» летом прошлого года.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Максим Горький
Быстро внедрился в состав, со всеми в команде хорошие отношения, стабильная игра. Заслужил
Лучше Эдегора ?
Пора мне прекращать смотреть футбол …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fona
Ответ maxchmarov14@vkontakte.ru
В своё время, раньше чтобы стать лучшим нужно было на Энфилде 4 положить. А теперь Зинченко лучший, без выдающихся результативных действий, при играющих Эдегоре, Сака, Нкетиа. Не совсем логично по мне
Ээ.. Ну как бы сказать, что защитник не должен забивать 4 на Энфилде или давать результат в голах. Интересно, что ты напишешь, если Рамсдейл станет игроком месяца
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Janbolat Nurkey
Ответ maxchmarov14@vkontakte.ru
В своё время, раньше чтобы стать лучшим нужно было на Энфилде 4 положить. А теперь Зинченко лучший, без выдающихся результативных действий, при играющих Эдегоре, Сака, Нкетиа. Не совсем логично по мне
он защитник. Играет хорошо, качественно. Тактические установки выполняет. Что еще нужно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rokamadur
от
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxchmarov14@vkontakte.ru
В своё время, раньше чтобы стать лучшим нужно было на Энфилде 4 положить. А теперь Зинченко лучший, без выдающихся результативных действий, при играющих Эдегоре, Сака, Нкетиа. Не совсем логично по мне
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Он действительно неплох, но это больше жест доброй воли по отношению к 🇺🇦, не более того...
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaslover
Его к слову и болельщики Ман Сити как-то выбрали игроком месяца. Играть хлопец с житомирщины умеет.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hqmxzpkkhy
На уфимском багаже тащит
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
REALITY
Привозила получает игрока месяца 🤦‍♂️
Хотя с другой стороны это хорошо
Пока в обороне играет Зина у соперников на 1 игрока больше
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Матч с МЮ выташил именно Зинченко!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Зинченко в январе 🔝, проявил себя не только игрой, но и лидерскими качествами.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Перестал плакать и как заиграл! Респект, заслуженно!
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Горький
Быстро внедрился в состав, со всеми в команде хорошие отношения, стабильная игра. Заслужил
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий