Новичок «Факела» Браими получил перелом отростка таранной кости в матче с «Торпедо» и пропустит 3-4 недели

Теги премьер-лига Россия Ботев Пловдив травмы товарищеские матчи (клубы) Торпедо Факел Реда Рабеи Мохамед Браими Футбол

Новичок «Факела» Мохамед Браими получил травму.

Браими получил перелом заднего отростка таранной кости (одна из костей предплюсны, формирующая нижнюю часть голеностопного сустава – прим. Sports.ru) в контрольном матче против «Торпедо» (1:1). Сообщается, что полузащитник пропустит от 3 до 4 недель.

Мохамед Браими присоединился к «Факелу» на правах аренды из болгарского «Ботева». Также в «Факел» из болгарского клуба перешел еще один игрок – полузащитник Реда Рабеи.

1 комментарий

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Shadow1882
В очередной раз матч против Торпедо - игра в "дожить до финального свистка"...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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