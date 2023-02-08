Новичок «Факела» Браими получил перелом отростка таранной кости в матче с «Торпедо» и пропустит 3-4 недели

Новичок « » Мохамед Браими получил травму.

Браими получил перелом заднего отростка таранной кости (одна из костей предплюсны, формирующая нижнюю часть голеностопного сустава – прим. Sports.ru) в контрольном матче против « » (1:1). Сообщается, что полузащитник пропустит от 3 до 4 недель.

Мохамед Браими присоединился к «Факелу» на правах аренды из болгарского «Ботева». Также в «Факел» из болгарского клуба перешел еще один игрок – полузащитник Реда Рабеи.