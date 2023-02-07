Кубок Англии. 4-й раунд. Переигровка. «Шеффилд Юнайтед» примет «Рексхэм», «Бернли» против «Ипсвича»
«Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Рексхэмом» в переигровке 4-го раунда Кубка Англии.
В среду «Сандерленд» на своем поле примет «Фулхэм».
4-й раунд
Переигровка
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Бланделл Парк»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Флитвуд Хайбери»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.45, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 8 февраля, 22.45, «Стэдиум оф Лайт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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