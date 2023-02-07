Кубок Англии. 4-й раунд. Переигровка. «Шеффилд Юнайтед» примет «Рексхэм», «Бернли» против «Ипсвича»

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«Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Рексхэмом» в переигровке 4-го раунда Кубка Англии.

В среду «Сандерленд» на своем поле примет «Фулхэм».

Кубок Англии

4-й раунд

Переигровка

Бернли – Ипсвич
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гримсби – Лутон
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Бланделл Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Флитвуд Таун – Шеффилд Уэнсдей
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Флитвуд Хайбери»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Рексхэм
Дата проведения
7 февраля, 22.45, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сандерленд – Фулхэм
Дата проведения
8 февраля, 22.45, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

1 комментарий

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УиллСмит
За Банду Рейнольдса 💪
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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