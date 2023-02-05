Только «МЮ» победил в 22-м туре из клубов топ-4 АПЛ. Отставание от «Ман Сити» сократилось до 3 очков, от «Арсенала» – до 8

Лидеры АПЛ « » и « » синхронно потеряли очки.

«Горожане» сегодня в матче 22-го тура чемпионата Англии уступили « » (0:1). Днем ранее «канониры» на выезде проиграли «Эвертону» (0:1).

У «Арсенала» осталось 50 очков после 20 матчей, клуб лидирует в АПЛ. «Ман Сити» с 45 очками в 21 игре идет вторым.

Третье место занимает « », обыгравший «Кристал Пэлас» (2:1). У манкунианцев 42 очка в 21 матче.

Четвертым идет « », сыгравший вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1 (40 очков в 21 игре), «Тоттенхэм» – пятый (39 очков в 22 матчах).