Только «МЮ» победил в 22-м туре из клубов топ-4 АПЛ. Отставание от «Ман Сити» сократилось до 3 очков, от «Арсенала» – до 8

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

Лидеры АПЛ «Арсенал» и «Манчестер Сити» синхронно потеряли очки.

«Горожане» сегодня в матче 22-го тура чемпионата Англии уступили «Тоттенхэму» (0:1). Днем ранее «канониры» на выезде проиграли «Эвертону» (0:1).

У «Арсенала» осталось 50 очков после 20 матчей, клуб лидирует в АПЛ. «Ман Сити» с 45 очками в 21 игре идет вторым.

Третье место занимает «Манчестер Юнайтед», обыгравший «Кристал Пэлас» (2:1). У манкунианцев 42 очка в 21 матче.

Четвертым идет «Ньюкасл», сыгравший вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1 (40 очков в 21 игре), «Тоттенхэм» – пятый (39 очков в 22 матчах).

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40 комментариев

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PredatorMax
Ответ tackle by Moore
Надо чтобы наконец-то все выздоровели и отбыли свои дисквалификации. И Гринвуда бы вернуть, а то Вегхорст весь сезон не потянет, а на Марсиаля такая себе надежда. Гринвуд отлично залетел бы нападении и решил проблемы. Неужели даже перед перспективой титула повесточка все равно возьмет верх и Мэйсона отменят
Тут еще вопрос в том, заявляли ли Гринвуда на сезон в принципе.
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Den-is
Ответ emptinesspetr
И всё равно чуйка, что Сити первыми будут. МЮ вторыми. Хотя по игре МЮ бесспорно лучшая команда АПЛ последних двух месяцев.
И поэтому МЮ проиграли Арсеналу и у них пять поражений в сезоне и 3 ничьи? )))))))))))))))))) Больше на влажную мечту смахивает чем на чуйку)))))))
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Jaxongir Shodiev
Ща манки снова будут орать, что чемпионство возможно
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Франк Небо
Ответ Lana Rhoades
МС не хватает глубины состава, очевидно Срочно выделить 500млн единиц на летнее окно.тчк
Боюсь, что теперь этот тренд перехватили аристократы))
+3
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emptinesspetr
И всё равно чуйка, что Сити первыми будут. МЮ вторыми. Хотя по игре МЮ бесспорно лучшая команда АПЛ последних двух месяцев.
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Оконио
Ответ tackle by Moore
Надо чтобы наконец-то все выздоровели и отбыли свои дисквалификации. И Гринвуда бы вернуть, а то Вегхорст весь сезон не потянет, а на Марсиаля такая себе надежда. Гринвуд отлично залетел бы нападении и решил проблемы. Неужели даже перед перспективой титула повесточка все равно возьмет верх и Мэйсона отменят
Год без сборов и игровой практики
Сейчас решит все проблемы, ога))))
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tackle by Moore
Ответ Токсик
МЮ сейчас как темная лошадка идет: за претендента на титул их не считают, перед стартом сезона даже в топ-4 не включали. Таким темпом возьмут и под шумок 21 титул оформят)
Надо чтобы наконец-то все выздоровели и отбыли свои дисквалификации. И Гринвуда бы вернуть, а то Вегхорст весь сезон не потянет, а на Марсиаля такая себе надежда. Гринвуд отлично залетел бы нападении и решил проблемы. Неужели даже перед перспективой титула повесточка все равно возьмет верх и Мэйсона отменят
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Бабайка Бабаяра
Фруктовый эффект)
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Alexei Brichev
ну в этом туре круче всех исполнил Ливерпуль... так сказать танец пьяного матыля
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Ноно Гомес
Мю близко....
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Мыло "судейское"
Ответ Naneva
Lana Rhoades *уйни не скажет
ну про глубину точно в курсе))
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артмаст
Ответ mr kovalsky
500 млн это на 2 защитника, а остальных?
На победу над мальоркой
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mr kovalsky
Ответ Lana Rhoades
МС не хватает глубины состава, очевидно Срочно выделить 500млн единиц на летнее окно.тчк
500 млн это на 2 защитника, а остальных?
+2
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Den-is
Ответ tackle by Moore
Топарь Тен Хаг монструозной поступью идет за двадцать первым!
За двадцать первым пальцем? )
0
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Мария Голденштерн
Холанд опять весь матч незаметен был. Похоже, против него уже научились играть и 40 голов от него в этом сезоне нам не светит.
+3
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Миллиардер Рахим
Ответ llolishe
Арсеналу еще на Энфилд ехать
Ну там изи катка будет для Артеты
+4
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llolishe
Ответ Миллиардер Рахим
Арсеналу еще два матча играть против Сити. Глупо сейчас им чемпионство приписывать
Арсеналу еще на Энфилд ехать
0
-1
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Токсик
МЮ сейчас как темная лошадка идет: за претендента на титул их не считают, перед стартом сезона даже в топ-4 не включали. Таким темпом возьмут и под шумок 21 титул оформят)
+2
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llolishe
Что ужаснее-просрать чемпионство забив автогол как сделал Реал или просрать чемпионство проиграв команде такой как Тоттенхэм?
+2
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tackle by Moore
Топарь Тен Хаг монструозной поступью идет за двадцать первым!
+2
-2
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инок
Спасибо шпорам, что интрига в АПЛ сохранена.
+2
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ecopromo
Еще играть и играть, а еще 2 матча с мс. Жаль, арс хотя бы вничью с Эвертоном не смог сыграть
0
-1
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ llolishe
Проигрыш Брентфорд Проигрыш Саутгемптону Проигрыш МЮ Проигрыш Тоттенхэму Ничья с Эвертоном Сверхатакующий футбол Пепа Гвардиоле в деле
Клоп и нуньес лучшие пока, а салаху повышения зарплаты
0
-2
-2
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simplehumble
Сити как будто играет в десятером. Холланд вообще не участвует в атаках, разве что замыкать
+3
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llolishe
Проигрыш Брентфорд
Проигрыш Саутгемптону
Проигрыш МЮ
Проигрыш Тоттенхэму
Ничья с Эвертоном

Сверхатакующий футбол Пепа Гвардиоле в деле
+4
-3
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