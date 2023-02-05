Лунин про 0:1 с «Мальоркой»: «Незаслуженное поражение. «Реал» всегда возвращается, будем биться до конца»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Андрей Лунин Футбол

Вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался после игры с «Мальоркой» (0:1) в Ла Лиге.

«Мы не заслуживали поражения в этом матче. Я зол из-за пропущенного гола.

«Реал» всегда возвращается, и мы будем биться до конца. Об этом поражении думать не нужно – сейчас пришло время клубного чемпионата мира», – сказал украинец, заменивший Тибо Куртуа перед началом игры.

У «Реала» 1 попадание в створ с «Мальоркой» – незабитый пенальти. Мадридцы пробили 20 раз

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8 комментариев

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ts_vlad
Ответ VuNePonimaete
Лунин не прав, поражение полностью заслуженное
Заслуженной была бы ничья. У автобуса из Мальорки не было ни одного момента кроме автогола Начо.
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Ганс Бергманн
Незаслуженно. Мадрид пытался играть и играл в футбол, пусть и низкого (для мадрида) качества, а мальорка свела матч к провокациям, симуляциям и хамству с максимальными паузами. С чем она блестяще справилась. Временами казалось что это матрасы, а не мальорка. А может они всегда так играют - не слежу за ними
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бек саидов
Без Бензема хотя бы пенальти научитесь забить.
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Андрей Хенто
Как не заслуженное, играли просто ужасно, практически не имели моментов, пробили бездарно пенальти, поражение по делу.
+3
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+2
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инок
Сезон долог. Надеюсь, что Реал наверстает упущенное.
0
-1
-1
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Серега Казанский
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Зато фрукт с пенальти забивает, и это в 38 лет
+2
-4
-2
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VuNePonimaete
Лунин не прав, поражение полностью заслуженное
+7
-2
+5
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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Valentin Grabenovsky
что ж...1 удар в створ -1 гол.
хуже оценка только у асенсио
+1
-3
-2
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