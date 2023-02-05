Лунин про 0:1 с «Мальоркой»: «Незаслуженное поражение. «Реал» всегда возвращается, будем биться до конца»
Вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался после игры с «Мальоркой» (0:1) в Ла Лиге.
«Мы не заслуживали поражения в этом матче. Я зол из-за пропущенного гола.
«Реал» всегда возвращается, и мы будем биться до конца. Об этом поражении думать не нужно – сейчас пришло время клубного чемпионата мира», – сказал украинец, заменивший Тибо Куртуа перед началом игры.
У «Реала» 1 попадание в створ с «Мальоркой» – незабитый пенальти. Мадридцы пробили 20 раз
хуже оценка только у асенсио