Лунин про 0:1 с «Мальоркой»: «Незаслуженное поражение. «Реал» всегда возвращается, будем биться до конца»

Вратарь «Реала» высказался после игры с «Мальоркой» (0:1) в .

«Мы не заслуживали поражения в этом матче. Я зол из-за пропущенного гола.

«Реал» всегда возвращается, и мы будем биться до конца. Об этом поражении думать не нужно – сейчас пришло время клубного чемпионата мира», – сказал украинец, заменивший Тибо Куртуа перед началом игры.

У «Реала» 1 попадание в створ с «Мальоркой» – незабитый пенальти. Мадридцы пробили 20 раз