У «Реала» 0 ударов в створ ворот «Мальорки» в 1-м тайме

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Мальорки» в 1-м тайме матча .

Всего мадридцы нанесли 8 ударов, но ни один не пришелся в створ ворот.

У «Мальорки» вовсе один удар по воротам и ноль в створ. Гол забил защитник « » Начо – в свои ворота.

После первого тайма «Реал» проигрывает 0:1.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.