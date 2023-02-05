У «Реала» 0 ударов в створ ворот «Мальорки» в 1-м тайме

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Футбол

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Мальорки» в 1-м тайме матча Ла Лиги.

Всего мадридцы нанесли 8 ударов, но ни один не пришелся в створ ворот.

У «Мальорки» вовсе один удар по воротам и ноль в створ. Гол забил защитник «Реала» Начо – в свои ворота.

После первого тайма «Реал» проигрывает 0:1.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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16 комментариев

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f0rmoceft
Ответ Football poet
Походу Пересу все таки придется переступить через свою гордость и купить Мбаппе, иначе дела плохи у Реала в будущем
А может и никого не купим, от него можно ждать что угодно
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Ivchev
Ответ Ivchev
Что несёт Елагин??? Железный пенальти! Даже после повторов нечет чушь... Вратарь прыгает руками в мачо. Мяч в трех метрах бл...
До каких пор он на старой славе будет чушь нести на экранах, блин. Давно пора на пенсию, АПЛ на рен ТВ и тв7 уже нет, человек как комментатор закончился, но правда.
Помню на ОКНО мне кажется даже передачу с Лукомским, трудно лорда или как там была, одну чушь нес, эксперт...
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камикадзе
Комментатор идиот
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Висита Эльмурзаев
Ответ Football poet
Походу Пересу все таки придется переступить через свою гордость и купить Мбаппе, иначе дела плохи у Реала в будущем
а как же "Мбаппе нам больше не нужен" от фанатов Реала?
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Гильяно
Мы дожили до того момента, когда у Реала нет банально второго состава, то есть запасные не равноценны основному составу, причем уже ветеранам Кроосу, Модричу, Бензема, и это вдвойне печально
0
-1
-1
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Ivchev
Что несёт Елагин???
Железный пенальти!
Даже после повторов нечет чушь... Вратарь прыгает руками в мачо. Мяч в трех метрах бл...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мгер Цолакян
Вас это удивляет? Они такой игрок ЛЧ взяли в прошлом сезоне
+1
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+1
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ganso 10
чет что реал, что ливер в очень плохой форме к матчу подходят
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Denis Fomin
Левая пенка! Мадрид не может судья поможет
+4
-4
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Artem Piatkov
Ответ Football poet
Походу Пересу все таки придется переступить через свою гордость и купить Мбаппе, иначе дела плохи у Реала в будущем
Надо было Книга подписать зимой бесплатно, тогда и нападающий был бы
+1
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-1
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Экспертное мнение
Ответ Football poet
Походу Пересу все таки придется переступить через свою гордость и купить Мбаппе, иначе дела плохи у Реала в будущем
есть стартап-идея, открыть фирму по производству обувей, от мадриглоров будет очень большой спрос летом
+3
-2
+1
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benjamin92
В перерыве судья получит по шапке
0
-2
-2
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Бухгалтер2021
вижу тотал тб 1.5
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-1
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Экспертное мнение
Дайте Карле поработать, и заберите кто-нибудь Тухеля
+1
-3
-2
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Football poet
Походу Пересу все таки придется переступить через свою гордость и купить Мбаппе, иначе дела плохи у Реала в будущем
+11
-3
+8
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Cruel Snake
Главное чтоб так во втором не было
+1
-4
-3
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