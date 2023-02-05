У «Реала» 0 ударов в створ ворот «Мальорки» в 1-м тайме
«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Мальорки» в 1-м тайме матча Ла Лиги.
Всего мадридцы нанесли 8 ударов, но ни один не пришелся в створ ворот.
У «Мальорки» вовсе один удар по воротам и ноль в створ. Гол забил защитник «Реала» Начо – в свои ворота.
После первого тайма «Реал» проигрывает 0:1.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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