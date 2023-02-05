Эрик тен Хаг: «Если Каземиро заслужил удаление, тогда нужно было удалять и многих других. Антони мог получить серьезную травму из-за игрока «Пэлас»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Андре Марринер Джеффри Шлупп Уилл Хьюз Каземиро Эрик тен Хаг Антони Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро в матче с «Кристал Пэлас».

На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза. Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, показал Каземиро красную карточку.

На видео также видно, что Джордан Айю аналогичным образом схватил Фреда, но игроку «Кристал Пэлас» красную не показали.

«Игрок «Кристал Пэлас» пошел на большой риск – Антони мог получить серьезную травму из-за того, что соперник переступил черту. Потом все отреагировали – и наши, и их игроки.

Каземиро защищал нашего игрока и защищал соперника [Хьюза], сдерживая его. Если Каземиро заслужил удаление, тогда красную должны были получить и многие другие.

Мы получали предупреждения из-за того, что наша команда так реагирует. Но это нужно делать. Вы должны защищать друг друга, но нужно придерживаться стандартов и ценностей «Манчестер Юнайтед». Нельзя пересекать границы, но нужно держаться вместе. Игрок должны стоять друг за друга», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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20 комментариев

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Dm Kznts
Должунька, оставь это
Ты лучше расскажи как пенсостан будет 600 лямов фунтов, потраченных в один финансовый год рефинансировать )
Меня что то та статья которая на спортсе была не особо убедила
0
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Игорь Удалов
Антони нужно срочно на банку. Уже придумать не может, как испортить игру МЮ ещё сильнее
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M93
Ответ krasno-siniyman
У нас любят ругать судей в РПЛ Но вот сколько я смотрю АПЛ, такое количество ошибок (при гораздо более лучшей инфраструктуре) всегда поражает
У меня друг болеющий да Арсенал часто горит от судейства. Но в Ла Лиге судейство та ещё клоунада. Каждый матч в этом убеждаюсь.
+2
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+2
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Dm Kznts
Ответ Руслан Чесебиев
Если бы вместо Антони вышел Санчо то и удаления не было бы
не смогли бы Санчо так снести? )
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Руслан Чесебиев
Если бы вместо Антони вышел Санчо то и удаления не было бы
0
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0
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MARELLE CLOTHES
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Чем на ВАРе арбитры занимаются, почему они постоянно ошибаются, какую еще систему для них нужно придумать, чтобы они совершали меньше ошибок? Может стоит начать пришлашать зарубежных арбитров, а то в Англии на моей памяти только двое более-менее нормально судят Тейлор и Оливер.
Майк Дин еще
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MARELLE CLOTHES
Ответ #SharkTeam
Чет много нытья от манЮ. Сами то любят леваки забивать
Они более прилично высказались поэтому и выглядит как нытье,ВСЕ КОМАНДЫ ЛЮБЯТ ЗАБИВАТЬ ЛЕВАКИ...
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#SharkTeam
Чет много нытья от манЮ. Сами то любят леваки забивать
+1
-6
-5
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Чем на ВАРе арбитры занимаются, почему они постоянно ошибаются, какую еще систему для них нужно придумать, чтобы они совершали меньше ошибок? Может стоит начать пришлашать зарубежных арбитров, а то в Англии на моей памяти только двое более-менее нормально судят Тейлор и Оливер.
+1
0
+1
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DolJun
аахахах, тен хаг ждет последовательности там, где его команда регулярно получала преимущества, вспомнить хотя бы костолома мактоминея, который за столь короткую карьеру красных карточек сильно недополучил. не говоря уже про каземиро, над которым в интернетах смеются, мол он забыл что уже не за реал играет
+1
-8
-7
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stanvixx
Ответ Nuraly Amirov
По факту, английским судьям и вар бесполезно давать, ревльно клоунада была
Порой даже вредно )
+1
0
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vicosmic
все началось с провокации шлуппа. то как вынесли антони - ЭТО прямая красная. ответная реакция не позволительная, но в духе красного дьявола. а вот каземиро не обоснованно получил!
+15
-1
+14
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Neron
Нужно разбирательство! Либо пусть оправдывают Каземиро, либо пусть влепят по карточке Шлуппу и Айю!
+20
-1
+19
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BearS
Ответ Slavick Nemkovsky
Каземиро: Пришёл, увидел, задушил
Защитил (по ТХ)
+2
-1
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Artem Ka
Ответ krasno-siniyman
У нас любят ругать судей в РПЛ Но вот сколько я смотрю АПЛ, такое количество ошибок (при гораздо более лучшей инфраструктуре) всегда поражает
А если Ла Лигу посмотреть… то наши судьи идеальны)
+8
-1
+7
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Nuraly Amirov
По факту, английским судьям и вар бесполезно давать, ревльно клоунада была
+38
0
+38
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Хусен Кушхов
Лысый выдал базу, а инклюзивный контингент КП в своей красе
+3
-3
0
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Да, та самая летучая мышь
Напомнило немного эпизод с Ди Марией и Эшли Янгом
+1
-1
0
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krasno-siniyman
У нас любят ругать судей в РПЛ
Но вот сколько я смотрю АПЛ, такое количество ошибок (при гораздо более лучшей инфраструктуре) всегда поражает
+28
-2
+26
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Slavick Nemkovsky
Каземиро: Пришёл, увидел, задушил
+19
-2
+17
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