Эрик тен Хаг: «Если Каземиро заслужил удаление, тогда нужно было удалять и многих других. Антони мог получить серьезную травму из-за игрока «Пэлас»
Эрик тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро в матче с «Кристал Пэлас».
На 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза. Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, показал Каземиро красную карточку.
На видео также видно, что Джордан Айю аналогичным образом схватил Фреда, но игроку «Кристал Пэлас» красную не показали.
«Игрок «Кристал Пэлас» пошел на большой риск – Антони мог получить серьезную травму из-за того, что соперник переступил черту. Потом все отреагировали – и наши, и их игроки.
Каземиро защищал нашего игрока и защищал соперника [Хьюза], сдерживая его. Если Каземиро заслужил удаление, тогда красную должны были получить и многие другие.
Мы получали предупреждения из-за того, что наша команда так реагирует. Но это нужно делать. Вы должны защищать друг друга, но нужно придерживаться стандартов и ценностей «Манчестер Юнайтед». Нельзя пересекать границы, но нужно держаться вместе. Игрок должны стоять друг за друга», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Ты лучше расскажи как пенсостан будет 600 лямов фунтов, потраченных в один финансовый год рефинансировать )
Меня что то та статья которая на спортсе была не особо убедила
Но вот сколько я смотрю АПЛ, такое количество ошибок (при гораздо более лучшей инфраструктуре) всегда поражает