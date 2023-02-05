Эрик тен Хаг: «Если Каземиро заслужил удаление, тогда нужно было удалять и многих других. Антони мог получить серьезную травму из-за игрока «Пэлас»

прокомментировал удаление Каземиро в матче с «Кристал Пэлас».

На 66-й минуте после фола на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло . Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, показал Каземиро красную карточку.

На видео также видно, что Джордан Айю аналогичным образом схватил Фреда, но игроку « » красную не показали.

«Игрок «Кристал Пэлас» пошел на большой риск – Антони мог получить серьезную травму из-за того, что соперник переступил черту. Потом все отреагировали – и наши, и их игроки.

Каземиро защищал нашего игрока и защищал соперника [Хьюза], сдерживая его. Если Каземиро заслужил удаление, тогда красную должны были получить и многие другие.

Мы получали предупреждения из-за того, что наша команда так реагирует. Но это нужно делать. Вы должны защищать друг друга, но нужно придерживаться стандартов и ценностей «Манчестер Юнайтед». Нельзя пересекать границы, но нужно держаться вместе. Игрок должны стоять друг за друга», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».