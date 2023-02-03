Агент Раконяца об аренде в «Црвену Звезду» с правом выкупа: «Локо» может получить более 5 млн евро»

Теги Локомотив премьер-лига Россия агенты Марко Раконяц Футбол

Агент Марко Раконяца рассказал о деталях перехода своего клиента из «Локомотива» в «Црвену Звезду».

– Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.

– Получит ли «Локомотив» какие-то деньги за аренду?

– До 30 июня бесплатная аренда. «Локомотив» может получить больше пяти миллионов евро – речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи, – сказал Игор Глушевич.

Раконяц перешел в «Локомотив» прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.

За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.

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4 комментария

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Heath Neumann
Вот такие ужасные трансферы Цорна. Не заиграл, уехал на повышение и может принести деньги клубу.
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Никита Самарин
До сих про не могу понять, как этот кадр мог оказаться в Локо! 🤦‍♂️
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goleodor
Не срослось. Бывает. Удачи парню в новом клубе.
+2
0
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Eugene88
Я тоже завтра могу получить завтра 5млн. В могу и не получить. 😂
0
-1
-1
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