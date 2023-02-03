Агент Раконяца об аренде в «Црвену Звезду» с правом выкупа: «Локо» может получить более 5 млн евро»
Агент Марко Раконяца рассказал о деталях перехода своего клиента из «Локомотива» в «Црвену Звезду».
– Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.
– Получит ли «Локомотив» какие-то деньги за аренду?
– До 30 июня бесплатная аренда. «Локомотив» может получить больше пяти миллионов евро – речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи, – сказал Игор Глушевич.
Раконяц перешел в «Локомотив» прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.
За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.
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