Агент Раконяца об аренде в «Црвену Звезду» с правом выкупа: «Локо» может получить более 5 млн евро»

Агент Марко Раконяца рассказал о деталях перехода своего клиента из « » в «Црвену Звезду».

– Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа.

– Получит ли «Локомотив» какие-то деньги за аренду?

– До 30 июня бесплатная аренда. «Локомотив» может получить больше пяти миллионов евро – речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи, – сказал Игор Глушевич.

Раконяц перешел в « » прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.

За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.