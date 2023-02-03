Стоунз пропустит до месяца из-за травмы. Защитник «Сити» может не сыграть с «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Лейпцигом»
Джон Стоунз из-за травмы не сможет сыграть за «Манчестер Сити» в ближайшее время.
Главный тренер команды Пеп Гвардиола сообщил, что защитник пропустит от трех недель до месяца.
Футболист «горожан» получил повреждение по ходу первого тайма матча Кубка Англии против «Арсенала» (1:0). Он держался за заднюю поверхность бедра.
Таким образом, Стоунз, по всей видимости, в феврале пропустит матчи «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма», «Арсенала», а также в Лиге чемпионов с «Лейпцигом».
Стоунз забил 1 гол, отдал 2 ассиста и получил 1 желтую карточку в 17 матчах за «Сити» в этом сезоне.
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