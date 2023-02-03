Тренер «Рединга» Инс: «Разочарован, что никто из персонала «МЮ» не пригласил меня на бокал вина после игры. Это отсутствие уважения»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии Пол Инс чемпионшип алкоголь и спорт Футбол

Пол Инс расстроен, что персонал «МЮ» не пригласил его выпить после матча.

«Манчестер Юнайтед» обыграл дома «Рединг» (3:1), который тренирует Инс, в 4-м раунде Кубка Англии. 

Экс-игрок манкунианцев встретился с бывшим тренером Алексом Фергюсоном после игры, но не получил приглашения от персонала «Юнайтед».

«Я сразу же отправился на встречу с сэром Алексом, потому что после матча получил от него сообщение: «Поднимайся, давай увидимся».

Поэтому я, моя жена и Том (сын Пола Инса, полузащитник «Рединга» – прим. Sports.ru) поднялись в ВИП-ложу и провели с ним час. Меня разочаровало, что никто из персонала «МЮ» не пригласил меня на бокал вина. Мне это не понравилось, это отсутствие уважения.

Что бы ни было, победа, поражение или ничья, вы должны предложить выпить. Будь то вино или чай, не имеет значения. Никто из их персонала этого не сделал, так что это меня разочаровало.

Мне было бы наплевать, но как тренер, независимо от того, обыграли тебя или нет, я говорю: «Заходи на бокал вина», – сказал Инс.

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12 комментариев

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kaviknat
После такой игры (ни разу не грубой) его подопечных, это он должен был выставляться. И не вином
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Назар Игорь
Пол, это обычный расизм, не обращай внимание
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QWertY
Зачем уважать бывшего скозера?))
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Alexander Yavriantz
Провёл час с Ферги, который собственно и делил с ним общее прошлое в МЮ, а кто-то там из персонала кто его и знать не знает должен был всю ночь сидеть ждать его? Современные обиженки такие тупые пошли, даже не стесняются свой идиотизм напоказ выставлять.
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Marcus-light
Приучил Алекс всех к вину, вот и жалуются. Но вообще конечно Инс легенда МЮ, неплохо было проявить уважение. Хоть он и нытик
+2
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Jesse Pinkman
Эрик Тен Хаг: «Я не пью только с двумя типами людей: с расистами и с черными»
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M_i_t_y_a
Ответ Sevuska
Любитель вина сэр Алекс обязательно бы пригласил .
Ты новость хоть прочитай
Ему Фергюсон и предложил встретиться
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dr. cage
Тен Хаг, который два часа прождал Инса в кофешопе с воттакенным блантом: "Ты че пёс?"
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Sevuska
Любитель вина сэр Алекс обязательно бы пригласил .
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Joker17
так если ты сразу после матча ушёл к САФу в вип-ложу и сидел там час, то кто ещё тебя должен был пригласить?
+11
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Pushkin_CR7
Иди выпей бокал со своим Кэрролом, который сломал Кристиана.
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А. Мостовой
А ты кто такой? Сиди в своём рединге и не высовывай нос. У тренеров МЮ и поважнее дела есть.
+1
-7
-6
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