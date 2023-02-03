Тренер «Рединга» Инс: «Разочарован, что никто из персонала «МЮ» не пригласил меня на бокал вина после игры. Это отсутствие уважения»

Пол Инс расстроен, что персонал «МЮ» не пригласил его выпить после матча.

« » обыграл дома «Рединг» (3:1), который тренирует Инс, в 4-м раунде Кубка Англии.

Экс-игрок манкунианцев встретился с бывшим тренером после игры, но не получил приглашения от персонала «Юнайтед».

«Я сразу же отправился на встречу с сэром Алексом, потому что после матча получил от него сообщение: «Поднимайся, давай увидимся».

Поэтому я, моя жена и Том (сын , полузащитник « » – прим. Sports.ru) поднялись в ВИП-ложу и провели с ним час. Меня разочаровало, что никто из персонала «МЮ» не пригласил меня на бокал вина. Мне это не понравилось, это отсутствие уважения.

Что бы ни было, победа, поражение или ничья, вы должны предложить выпить. Будь то вино или чай, не имеет значения. Никто из их персонала этого не сделал, так что это меня разочаровало.

Мне было бы наплевать, но как тренер, независимо от того, обыграли тебя или нет, я говорю: «Заходи на бокал вина», – сказал Инс.