Поттер о закупках «Челси»: «Проверка для меня и моего штаба. Будут неудобные вопросы, поскольку на поле выходят только 11 человек»

Главный тренер « » прокомментировал расходы клуба на трансферы.

«Когда ты тратишь деньги, внешний шум усиливается. Обладать ресурсами – это одно дело, другое – распределить их, принять правильные решения, создать среду.

Это захватывающая ситуация, это проверка для меня и моего штаба. У нас много хороших футболистов, нам нужна здоровая конкуренция, но временами не будет обходиться без разочарований – так все устроено.

Будут неудобные вопросы и разговоры, поскольку выйти на поле могут только 11 человек, заявка тоже ограниченная.

Нужно быть честным, открытым, уважать тот факт, что люди хотят играть», – сказал Поттер.

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