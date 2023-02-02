Поттер о закупках «Челси»: «Проверка для меня и моего штаба. Будут неудобные вопросы, поскольку на поле выходят только 11 человек»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал расходы клуба на трансферы.
«Когда ты тратишь деньги, внешний шум усиливается. Обладать ресурсами – это одно дело, другое – распределить их, принять правильные решения, создать среду.
Это захватывающая ситуация, это проверка для меня и моего штаба. У нас много хороших футболистов, нам нужна здоровая конкуренция, но временами не будет обходиться без разочарований – так все устроено.
Будут неудобные вопросы и разговоры, поскольку выйти на поле могут только 11 человек, заявка тоже ограниченная.
Нужно быть честным, открытым, уважать тот факт, что люди хотят играть», – сказал Поттер.
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А за такое Боули может и на выход попросить.
при чем тут персонаж если у него сейчас команда - чистый лист. можно сказать предсезонка начинается со следующего матча - ты реально думаешь что боули поставил ему задачу выиграть чемпионство в этом году??
Будет ещё ?