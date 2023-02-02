Поттер о закупках «Челси»: «Проверка для меня и моего штаба. Будут неудобные вопросы, поскольку на поле выходят только 11 человек»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал расходы клуба на трансферы.

«Когда ты тратишь деньги, внешний шум усиливается. Обладать ресурсами – это одно дело, другое – распределить их, принять правильные решения, создать среду.

Это захватывающая ситуация, это проверка для меня и моего штаба. У нас много хороших футболистов, нам нужна здоровая конкуренция, но временами не будет обходиться без разочарований – так все устроено.

Будут неудобные вопросы и разговоры, поскольку выйти на поле могут только 11 человек, заявка тоже ограниченная.

Нужно быть честным, открытым, уважать тот факт, что люди хотят играть», – сказал Поттер.

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22 комментария

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U
", поскольку выйти на поле могут только 11 человек,"
А за такое Боули может и на выход попросить.
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Born is the King
Ответ DolJun
ты чем читаешь? я написал что мое мнение что если не в топ4 закончить - то лучше вообще без еврокубков. или ты не согласен? при чем тут персонаж если у него сейчас команда - чистый лист. можно сказать предсезонка начинается со следующего матча - ты реально думаешь что боули поставил ему задачу выиграть чемпионство в этом году??
Так почему у физрука из Гарри Поттера нельзя,что то требовать в этом сезоне. Спокойно можно догнать и Ньюкасл и Маню. Но для этого нужен тренера,а в Челси его нет
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Febos_
если Поттер из следующих 10 игр выдаст серию побед в 8- и из них, то это уже будет серьёзным скачком в развитии клуба и тренера во всех смыслах , а перебор игроков на данном этапе это не проблема, многие из них всё равно сидят на чемоданах и не будут требовать игр время
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DolJun
Ответ Born is the King
Ты серьезно пишешь, что с таким составом ставится задача топ 10? Да он должен выдавать серии из 15-20 побед с таким составом. Но уровень персонажа из фильма такой низкий, что он опустил Челси на 10 место
ты чем читаешь? я написал что мое мнение что если не в топ4 закончить - то лучше вообще без еврокубков. или ты не согласен?
при чем тут персонаж если у него сейчас команда - чистый лист. можно сказать предсезонка начинается со следующего матча - ты реально думаешь что боули поставил ему задачу выиграть чемпионство в этом году??
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OldRedWhite
Ответ Kane575
Скоро тренера поменяют, покупки для тренера другого ранга. Поттер неплох, но для Челси кажется не готов еще.
+ 11 ?
Будет ещё ?
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Mr@k
неудобные вопросы будут если на поле выходят 11 человек- а в составе 40...
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Born is the King
Ответ DolJun
в этом году вряд ли чего-то от него будут требовать, я бы сказал что если не топ4 - то лучше вообще закончить на 10ом в этом сезоне. а вот в следующем уже с него будет двойной спрос
Ты серьезно пишешь, что с таким составом ставится задача топ 10? Да он должен выдавать серии из 15-20 побед с таким составом. Но уровень персонажа из фильма такой низкий, что он опустил Челси на 10 место
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Zangezi Isenar
Поттер после проигрыша: Безобразие, почему на поле выходят только 11 игроков?! Мы могли бы выпустить тридцать!
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DolJun
в этом году вряд ли чего-то от него будут требовать, я бы сказал что если не топ4 - то лучше вообще закончить на 10ом в этом сезоне. а вот в следующем уже с него будет двойной спрос
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AF007
Ответ Олег Ринкевич
Бойлер уже давно нашел выход из ситуации - снять голкипера с игры
Давно напрашивающийся ход, как и контракты сроком на 15 лет
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TravenS
Боули: ещё не вечер, скоро Фифа+уефа куплю и будем по 15 на поле выпускать)
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TravenS
Ответ Darkhan Darkhan
Единственный тренер в мире который не ноет по поводу усиления состава
Пара матчей и будет сетовать, что Захаряна не купили)
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Dato Gedenidze
Один из неудобных вопросов : " Мистер Поттер судя по летним и зимним трансферам ,Вы как и мистер Тухель не смогли обьяснить господину Боули, что нельзя играть по схеме 4-4-3, так ли это?"))))
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Олег Ринкевич
Бойлер уже давно нашел выход из ситуации - снять голкипера с игры
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QWertY
Ответ CriminalJoint62
Поттер заберет ЛЧ и АПЛ в этом году
А в следующем сезоне ЛК и АПЛ)
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Darkhan Darkhan
Единственный тренер в мире который не ноет по поводу усиления состава
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AF007
Нормально он трольнул шизика с его 4-4-3
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Mc′loud
Поттер о закупках «Челси»: "Мистер Боули мы играем в соккер а не в американский футбол"
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mars
Ответ CriminalJoint62
Поттер заберет ЛЧ и АПЛ в этом году
а потом проснется
+23
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Kane575
Скоро тренера поменяют, покупки для тренера другого ранга. Поттер неплох, но для Челси кажется не готов еще.
+10
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Тохир Анваров
Ответ CriminalJoint62
Поттер заберет ЛЧ и АПЛ в этом году
Классная шутка👍😁
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CriminalJoint62
Поттер заберет ЛЧ и АПЛ в этом году
+6
-5
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