У Канселу голевой пас в дебютной игре за «Баварию». «Сити» отдал его в аренду 31 января
Защитник Жоау Канселу дебютировал за «Баварию» спустя день после трансфера.
Защитник, арендованный у «Манчестер Сити» 31 января, попал в стартовый состав на игру с «Майнцем» в Кубке Германии.
На 17-й минуте форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг открыл счет в матче после передачи португальца.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: twitter.com/FCBayernEN
Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом
Да скорее всего возьмут Беленгема, но усиления нужны сейчас были, тяжело сезон вытягивать будет.
Профильного лз 2 месяца не будет, не говоря о том, что Менди не фонтан, подмены Бензема нет, освежения на фланг кроме Марк или Родриго (если Феде начинает справа) тоже нет.
П.с. С годом контракта)
теперь понял потомок Анчи?