У Канселу голевой пас в дебютной игре за «Баварию». «Сити» отдал его в аренду 31 января

Теги Бавария Майнц Манчестер Сити бундеслига Германия Кубок Германии Эрик-Максим Шупо-Мотинг Жоау Канселу Футбол

Защитник Жоау Канселу дебютировал за «Баварию» спустя день после трансфера.

Защитник, арендованный у «Манчестер Сити» 31 января, попал в стартовый состав на игру с «Майнцем» в Кубке Германии.

На 17-й минуте форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг открыл счет в матче после передачи португальца.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: twitter.com/FCBayernEN

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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45 комментариев

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Blaumerc
Ответ DolJun
молодец, держи плюсик.
спасибо. для меня большая честь
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DolJun
Ответ Blaumerc
просто констатирую факт.
молодец, держи плюсик.
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Blaumerc
Ответ DolJun
на данный момент все так. это для тебя кажется каким-то оскорблением?)
просто констатирую факт.
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Никого_нет
Ответ corazón blanco
Я думаю, что он хочет это приурочить к реконструкции Сантьяго Бернабеу. Есть такое ощущение, что этим летом Флорентино будет играть по-крупному.
Для открытия Бернабеу нужен супер топ, а таких сейчас только два Холанд и Мбаппе, почти на 100% уверен, что летом ни один из них не перейдёт.
Да скорее всего возьмут Беленгема, но усиления нужны сейчас были, тяжело сезон вытягивать будет.
Профильного лз 2 месяца не будет, не говоря о том, что Менди не фонтан, подмены Бензема нет, освежения на фланг кроме Марк или Родриго (если Феде начинает справа) тоже нет.
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DolJun
Ответ Blaumerc
официально: Челси самый главный мешок Европы
на данный момент все так. это для тебя кажется каким-то оскорблением?)
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Blaumerc
Ответ DolJun
вовремя сбежал от физрука
официально: Челси самый главный мешок Европы
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Ман Сити
Ответ ZamoRano
Теперь ты и на ветках Баварии срать будешь?🤣🤦
При чем тут Баварка, я о них ни слова не написал. Это новость в моей ветке Сити. Могу тебе скрин отправить.
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SternDesSüdens
Ответ ZamoRano
Теперь ты и на ветках Баварии срать будешь?🤣🤦
У него северо-лондонские комплексы
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ZamoRano
Ответ Ман Сити
Сильно сдал в этом сезоне, на ЧМ очень плох был, а гп в дворовой лиге не чему удивляться
Теперь ты и на ветках Баварии срать будешь?🤣🤦
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SternDesSüdens
Ответ Ман Сити
Сильно сдал в этом сезоне, на ЧМ очень плох был, а гп в дворовой лиге не чему удивляться
Эта дворовая лига хотя бы не накачана арабскими деньгами. Попрошу покинуть вас сие ветку и дальше сидеть под Арсеналом
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helloworld
Ответ Игорь Новиков
Какой системы? Он атакующий современный фланговый защитник.
Твой вопрос и ответ никак не связаны друг с другом
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Евгений Лифшиц
Понятно, что он хорошо смотреться будет, он блин и в сити великолепно смотрелся. Только думаешь, окей, у сити наконец-то закрыты все проблемы на флангах обороны и тут херакс новость. Нельзя так отпускать игроков, ну просто нельзя. Канселу и Баварии, конечно, удачи. Менеджмент Баварии в очередной раз доказывает, что они просто лучшие.
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helloworld
Ответ Los Galácticos
Ну для Боули и шейхов да согласен а Перес так деньги не транжирит, 70 млн. за 28 летнего защитника это сумасшедшие деньги. Ну и возможно у шейхов сговор против Переса, не думаю что они в Реал его отдали бы. Ты только посмотри как они Холанда и Мбаппе между собой поделили, технично оставив Переса не у дел.
29- летний Азар(на то время) тебе привет передаёт кейсами на 100 лямов
П.с. С годом контракта)
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Ман Сити
Сильно сдал в этом сезоне, на ЧМ очень плох был, а гп в дворовой лиге не чему удивляться
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M_T_S
Прекрасно смотрится Канселу, особенно учитывая, что всего одну тренировку провел. Отличное пополнение для Баварии.
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Георгий Юраков
Самая глупая продажа для Юве, где Жоа а где данилу
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helloworld
Ответ DolJun
вовремя сбежал от физрука
Интересно будет посмотреть на твое лицо если половина трансфоров в Челси не реализуются и они будут как пиавки сидеть на контракте 10 лет ахвхаха
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Рамзан Нальгиев
Ответ Игорь Новиков
Какой системы? Он атакующий современный фланговый защитник.
у Реала, нет, системы игры есть, дай в руки Бензу, Модричу и Новикову, нет, рисунка, они (да, непредсказуемы) но в тоже время, у них не своё почерка, всегда, потому всё сваливают на удачу, потому..... что, у Реала.... системы, а Канселу, игрок, системы.
теперь понял потомок Анчи?
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kvn9
Шикарный пас, таких нацеленных навесов с флангов давненько не хватало, со времён Лама и Алабы.) Только когда Мюллер смещается на правый фланг, можно ожидать классных передач, у Павара крайне редко получаются, да и у Дэвиса этот элемент пожалуй самое слабое место.
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Yu123
Ответ corazón blanco
Так самое интересное, что агент Канселу предлагал своего подопечного не только Баварии, но и Барселоне с Мадридом. Барселона хотела, но не могла. А Мадрид отказался, тоже считаю, что Флорентино уж слишком верит в тех, кто есть в распоряжении, так ладно бы ещё они все были здоровы.
Барселона хотела но Канселу не хотел
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здоровяк
Ответ Buharoid
Канселу игрок системы. У Реала нет системы, бей-беги-тащи на скилле. Он в такое не впишется.
Да как раз таки нет. Канселу лучше всего себя чувствует, когда его не обременяют излишними тактическими действиями
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alexis2020
Лучший левый защитник прошлого сезона 👍💪
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Илья Банюк
Ответ Игорь Новиков
Непонятно, почему Реал спал, имея таких проблемы с составом. Человек умеет играть на обоих флангах обороны, топ... Бавария, как всегда, круто сработала.
Верно подмечено.(
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A.B.W.
Ответ Игорь Новиков
Непонятно, почему Реал спал, имея таких проблемы с составом. Человек умеет играть на обоих флангах обороны, топ... Бавария, как всегда, круто сработала.
Вряд ли Реал хотел за 29 летнего крайка 70 млн платить
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СуперНегр228
Ответ DolJun
вовремя сбежал от физрука
Лысого физрука шарлатана
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