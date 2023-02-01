У Канселу голевой пас в дебютной игре за «Баварию». «Сити» отдал его в аренду 31 января

Защитник Жоау Канселу дебютировал за «Баварию» спустя день после трансфера.

Защитник, арендованный у « » 31 января, попал в стартовый состав на игру с « » в Кубке Германии.

На 17-й минуте форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг открыл счет в матче после передачи португальца.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: twitter.com/FCBayernEN

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом