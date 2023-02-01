Хавбек «Лестера» Перес арендован «Бетисом» до конца сезона

Теги премьер-лига Англия Бетис Ла Лига трансферы Лестер Айосе Перес Футбол

Хавбек «Лестера» Айосе Перес перешел в «Бетис» на правах аренды.

Соглашение Переса с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

29-летний футболист перешел в «Лестер» из «Ньюкасла» в 2019 году. Его контракт с «лисами» также истекает летом 2023-го.

В текущем сезоне АПЛ Перес провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его подробную статистику можно найти здесь.

Изображение: realbetisbalompie.es

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2 комментария

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NottinghamForest79
35 лям евро отдали в 2016 а выхлопа нет
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Okaka
как хавбек, если он нап?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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