Хавбек «Лестера» Перес арендован «Бетисом» до конца сезона

Хавбек « » перешел в « » на правах аренды.

Соглашение Переса с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

29-летний футболист перешел в «Лестер» из «Ньюкасла» в 2019 году. Его контракт с «лисами» также истекает летом 2023-го.

В текущем сезоне АПЛ Перес провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его подробную статистику можно найти здесь.

Изображение: realbetisbalompie.es