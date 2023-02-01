Хавбек «Лестера» Перес арендован «Бетисом» до конца сезона
Хавбек «Лестера» Айосе Перес перешел в «Бетис» на правах аренды.
Соглашение Переса с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
29-летний футболист перешел в «Лестер» из «Ньюкасла» в 2019 году. Его контракт с «лисами» также истекает летом 2023-го.
В текущем сезоне АПЛ Перес провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его подробную статистику можно найти здесь.
Изображение: realbetisbalompie.es
2 комментария