«Бетис» подписал защитника молодежной сборной Бразилии Абнера Сантоса

« » объявил о трансфере бразильского защитника « » .

22-летний футболист подписал контракт с клубом до июня 2029 года.

Абнер Сантос провел 152 матча за «Атлетико Паранаэнсе», в которых забил пять мячей и отдал 18 результативных передач.

В составе сборной Бразилии Абнер добился победы на Олимпиаде-2020, а вместе со своим клубом стал обладателем Южноамериканского кубка.

Подробную статистику защитника можно найти здесь.