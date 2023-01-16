«Бетис» подписал защитника молодежной сборной Бразилии Абнера Сантоса
«Бетис» объявил о трансфере бразильского защитника «Атлетико Паранаэнсе» Абнера Сантоса.
22-летний футболист подписал контракт с клубом до июня 2029 года.
Абнер Сантос провел 152 матча за «Атлетико Паранаэнсе», в которых забил пять мячей и отдал 18 результативных передач.
В составе сборной Бразилии Абнер добился победы на Олимпиаде-2020, а вместе со своим клубом стал обладателем Южноамериканского кубка.
Подробную статистику защитника можно найти здесь.
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