«Бетис» подписал защитника молодежной сборной Бразилии Абнера Сантоса

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«Бетис» объявил о трансфере бразильского защитника «Атлетико Паранаэнсе» Абнера Сантоса.

22-летний футболист подписал контракт с клубом до июня 2029 года.

Абнер Сантос провел 152 матча за «Атлетико Паранаэнсе», в которых забил пять мячей и отдал 18 результативных передач.

В составе сборной Бразилии Абнер добился победы на Олимпиаде-2020, а вместе со своим клубом стал обладателем Южноамериканского кубка.

Подробную статистику защитника можно найти здесь.

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1 комментарий

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Ромарио
Давно пора Абнеру в Европу. С Луисом Энрике позажигвют на краях
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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