Бельерин близок к переходу из «Барселоны» в «Спортинг» на правах аренды
Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Как сообщает The Athletic, испанец близок к переходу в «Спортинг» на правах аренды до конца сезона. Он станет заменой Педро Порро, которого приобретает «Тоттенхэм».
Лиссабонцы изначально хотели взять Тарика Лэмпти, выступающего за «Брайтон», но не смогли позволить себе его купить, а клуб АПЛ отказался отдавать 22-летнего игрока в аренду.
Бельерин в Ла Лиге провел за «Барселону» 3 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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