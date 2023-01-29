Бельерин близок к переходу из «Барселоны» в «Спортинг» на правах аренды

Защитник «Барселоны» , вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Как сообщает The Athletic, испанец близок к переходу в « » на правах аренды до конца сезона. Он станет заменой , которого приобретает « ».

Лиссабонцы изначально хотели взять Тарика Лэмпти, выступающего за «Брайтон», но не смогли позволить себе его купить, а клуб отказался отдавать 22-летнего игрока в аренду.

Бельерин в Ла Лиге провел за «Барселону» 3 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.