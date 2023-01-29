Бельерин близок к переходу из «Барселоны» в «Спортинг» на правах аренды

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Брайтон Эктор Бельерин Педро Порро Футбол

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Как сообщает The Athletic, испанец близок к переходу в «Спортинг» на правах аренды до конца сезона. Он станет заменой Педро Порро, которого приобретает «Тоттенхэм».

Лиссабонцы изначально хотели взять Тарика Лэмпти, выступающего за «Брайтон», но не смогли позволить себе его купить, а клуб АПЛ отказался отдавать 22-летнего игрока в аренду.

Бельерин в Ла Лиге провел за «Барселону» 3 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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зак
Ответ Sundance Neeskens
Его травмы во многом сгубили. К сожалению, кресты сказались на той феноменальной скорости, которой он обладал.
От того что он стал веганом он растерял физику..
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Wladuha.13
Ответ Mr@k
рухнула его карьера после ухода с Арсенала
Звезда тусовок поплыл....
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Max Payne
Не усики а пропуск в первую команду
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otchim kaloeda
Ответ Егор Ольшанов
Тупая срарса потеряла лучше пз мира
Срарса,это из Саудовской лиги?
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Mr@k
рухнула его карьера после ухода с Арсенала
+1
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Sundance Neeskens
Ответ Josep
мда, как футболист он, видимо, уже закончился. ну конечно проще торговать таблом на всяких показах, да наряжаться клоуном. балбес, а мог бы играть и играть, ведь ему всего 27.. Давай уже сразу в эмираты, чего уж там, к чему эти полумеры.
Его травмы во многом сгубили. К сожалению, кресты сказались на той феноменальной скорости, которой он обладал.
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Lindeman
Эх жалко, Порро в Тоттенхэм переходит. Хотел видеть его в Барсе
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Бухгалтер2021
в топ клуб
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Josep
мда, как футболист он, видимо, уже закончился. ну конечно проще торговать таблом на всяких показах, да наряжаться клоуном. балбес, а мог бы играть и играть, ведь ему всего 27.. Давай уже сразу в эмираты, чего уж там, к чему эти полумеры.
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Рома Голованов
А на замену кого брать будут? Ну чё за бред, только вот отдали Депая, теперь вот Бельерин. Понятно дело, что ведомость освобождать надо, но пол сезона ещё надо доигрывать. Надеюсь успеют качественного вингера или крайка взять, хотя бы в аренду. Аубу вернуть надо попробовать.
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Леван Мкртчян
Ответ Butrymovich Mikalai
И это единственное, что ты хотел поправить?
Ему 16 лет, так что это уже прогресс) Может как-нибудь ,со временем, он еще и поймёт , что Бельерин даже на своем районе ПМЖ не лучший правый защитник , а не то что мира)
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Ришад Хайруллин
Он оказывается в барсе был я даже забыл про него
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Итачи Учиха
Депай, теперь Бельерин. С одной стороны, летом все равно ушли бы, но для борьбы на 3 фронтах даже они могли бы разгрузить основу. Травма Дембеле уже тревожный звоночек
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Ilya Petrov
А когда искали замену Алвешу, тот не захотел переходить в Барсу насколько я помню, в итоге подписали Семеду, который мне казался на тот момент более предпочтительным вариантом, в итоге оба не заиграли, ещё Дест между ними. Роберто, спасибо, что ты есть. Качественные ПРЗ это дефицит нынче.
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Муслим Атангулов
Ответ Егор Ольшанов
Тупая срарса потеряла лучше пз мира
Он и на пике только бегать умел
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Муслим Атангулов
От Бетиса и Барсы до португальского Спортинга
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Butrymovich Mikalai
Ответ Егор Ольшанов
Лучшего*
И это единственное, что ты хотел поправить?
+20
-1
+19
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Экселлент
И Барса сразу приступает к продлению Гави, Бальде,Араухо
+2
-3
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Егор Ольшанов
Ответ Егор Ольшанов
Тупая срарса потеряла лучше пз мира
Лучшего*
+3
-10
-7
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Антон Собанин
Хорошо, можно будет наконец-то Гави и Араухо зарегистрировать.
+1
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Butrymovich Mikalai
К сожалению, совсем не уровень Барсы. Удачи в Спортинге!
+25
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Егор Ольшанов
Комментарий скрыт
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-17
-15
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onegin2007
Скатывается модник.
+11
-1
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