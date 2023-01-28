Бельерин из «Барселоны» может перейти в «Спортинг», если «Тоттенхэм» купит Порро

Защитник Эктор Бельерин может покинуть «Барселону» до завершения контракта.

По данным The Athletic, возможность подписания испанца изучает « ».

27-летнего футболиста могут подписать на замену , которого пытается купить « ».

Сам Бельерин не против трансфера, но клубы пока не контактировали. Сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави не рассчитывает на него.

В текущем сезоне защитник провел 3 матча в . Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.