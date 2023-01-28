Бельерин из «Барселоны» может перейти в «Спортинг», если «Тоттенхэм» купит Порро
Защитник Эктор Бельерин может покинуть «Барселону» до завершения контракта.
По данным The Athletic, возможность подписания испанца изучает «Спортинг».
27-летнего футболиста могут подписать на замену Педро Порро, которого пытается купить «Тоттенхэм».
Сам Бельерин не против трансфера, но клубы пока не контактировали. Сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави не рассчитывает на него.
В текущем сезоне защитник провел 3 матча в Ла Лиге. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
10 комментариев