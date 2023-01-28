Бельерин из «Барселоны» может перейти в «Спортинг», если «Тоттенхэм» купит Порро

Теги высшая лига Португалия Спортинг Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Эктор Бельерин Педро Порро Футбол

Защитник Эктор Бельерин может покинуть «Барселону» до завершения контракта.

По данным The Athletic, возможность подписания испанца изучает «Спортинг».

27-летнего футболиста могут подписать на замену Педро Порро, которого пытается купить «Тоттенхэм».

Сам Бельерин не против трансфера, но клубы пока не контактировали. Сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави не рассчитывает на него.

В текущем сезоне защитник провел 3 матча в Ла Лиге. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

10 комментариев

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ST-L
Ответ Lindeman
Педро Порро в Спортинге хорош. Почему бы Барсе не взять его.
какой рычаг нажимать будете?
0
-2
-2
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инна витенберг
Нужно отдавать без сожеления
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zzzeeerrrooo
у Сити есть право выкупа
0
0
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Okaka
Лэмпти из Брайтона тоже кандидат на переход в Спортинг
0
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ljolik888
Удачи ! Хоть и свой , но не тянешь !
0
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Игровой Канал Артёма
Будет однозначно хороший трансфер для всех 3 сторон.
Для одной точно!
+1
0
+1
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Lindeman
Педро Порро в Спортинге хорош. Почему бы Барсе не взять его.
0
0
0
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Яна Рябова
Все, ради кого дергали рычаг, уходят. . Топ подписания!
+2
-3
-1
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Гласящий Истину!
Сколько же за него отвалит Спортинг?
0
0
0
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Игровой Канал Артёма
Будет однозначно хороший трансфер для всех 3 сторон.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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