Хавбек Демир бесплатно перешел из «Барсы» в «Фенербахче». Каталонцы получат 20% от суммы следующей продажи игрока

Теги Барселона Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция трансферы Эмре Демир Футбол

Эмре Демир покинул «Барселону». 

19-летний полузащитник перешел в «Фенербахче». Он подписал контракт на 4,5 года

Турецкий клуб подписал игрока бесплатно. «Барселона» получит 20% от суммы следующей продажи хавбека.

«Барса» купила Демира у «Кайсериспора» за 2 миллиона евро в 2021 году, он присоединился к каталонцам перед началом этого сезона. Хавбек провел 2 матча за «Барселону Б». 

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11 комментариев

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Ansu Fati
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Побыл 1969-м "Вторым Месси", пора и честь знать🙃
Это не тот, второй Месси был Юсуф Демир. Этого брали в полузащиту
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Валентин Дядька
Ответ прощай Роналду
В любом случае 2млн за перспективу не 55 за Торреса и 65 за Рафинья, даже не 15 за то бразильское дерево не помню уже как его звали) суд еще выиграл)
Матеус Фернандес вроде. Правление бартомеу даёт о себе знать, чем-то схоже на Боули из Челси))
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прощай Роналду
Ответ Валентин Дядька
Ну вообще, его купили во время правления Лапорты–23 сентября 2021 новость была. А так по должуне споров нет, пенсы бы купили за 20+30
В любом случае 2млн за перспективу не 55 за Торреса и 65 за Рафинья, даже не 15 за то бразильское дерево не помню уже как его звали) суд еще выиграл)
+3
0
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ 90 Minutes
Родина зовёт 😉
Побыл 1969-м "Вторым Месси", пора и честь знать🙃
0
-1
-1
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Валентин Дядька
Ответ andr d
120+30👆
Уверен, купили бы условного Хави Симонса за 200, ведь он был популярен в 2015, и продали бы Канте за символический фунт Арсеналу или Ливерпулю. Боулинг гений конечно, даже я так не разваливал клубы в менеджере, как он
+1
0
+1
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andr d
Ответ Валентин Дядька
Ну вообще, его купили во время правления Лапорты–23 сентября 2021 новость была. А так по должуне споров нет, пенсы бы купили за 20+30
120+30👆
+1
0
+1
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Валентин Дядька
Ответ прощай Роналду
Его брал не Лапонта, возвращайся в Лондон умник, Челси в зоне вылета а ты вместо помощи тут прохлаждаешься
Ну вообще, его купили во время правления Лапорты–23 сентября 2021 новость была. А так по должуне споров нет, пенсы бы купили за 20+30
+2
0
+2
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90 Minutes
Родина зовёт 😉
+3
-2
+1
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прощай Роналду
Ответ DolJun
норм бизнес у лапорты: взял за 2 ляма чтобы отпустить бесплатно)
Его брал не Лапонта, возвращайся в Лондон умник, Челси в зоне вылета а ты вместо помощи тут прохлаждаешься
+19
-2
+17
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Владислав Шулепов
Ответ DolJun
норм бизнес у лапорты: взял за 2 ляма чтобы отпустить бесплатно)
20% от будущей продажи перекроют эти 2 ляма))
+6
-3
+3
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DolJun
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+4
-14
-10
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