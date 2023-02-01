Хавбек Демир бесплатно перешел из «Барсы» в «Фенербахче». Каталонцы получат 20% от суммы следующей продажи игрока

покинул «Барселону».

19-летний полузащитник перешел в « ». Он подписал контракт на 4,5 года.

Турецкий клуб подписал игрока бесплатно. «Барселона» получит 20% от суммы следующей продажи хавбека.

«Барса» купила Демира у «Кайсериспора» за 2 миллиона евро в 2021 году, он присоединился к каталонцам перед началом этого сезона. Хавбек провел 2 матча за «Барселону Б».