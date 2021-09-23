«Барселона» купила 17-летнего Эмре Демира за 2 млн евро и бонусы, отступные – 400 млн. Хавбек останется в Турции на сезон

Полузащитник Эмре Демир покинет «Кайсериспор».
17-летний хавбек был приобретен «Барселоной», но до конца сезона останется в турецкой команде на правах аренды. Затем он будет выступать за «Барсу» Б.
Сумма трансфера составила 2 миллиона евро плюс бонусы. Контракт с турком подписан до 2027 года.
Соглашением предусмотрена сумма отступных в размере 400 миллионов евро.
В прошлом сезоне Демир провел 14 матчей в чемпионате Турции и отдал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
❗️[ÚLTIMA HORA]— FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 23, 2021
✍️ Acuerdo para la incorporación de Emre Demir
📝 Todos los detalles 👉https://t.co/ypAfKHbKsn 👈#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/VOqOdJG20B