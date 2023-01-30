Жене Мораты сделали 17 переливаний крови во время родов: «Пришлось бы удалить матку, если бы кровотечение не остановилось. Альваро был разбит»

Жена Альваро Мораты рассказала о тяжелом процессе родов.

«Я не могла выбрать ничего другого, кроме кесарева сечения. У меня в голове возникает образ, как я приподнимаю простыню и вижу кровотечение», – сказала Аличе Кампелло в эфире программы Verissimo.

Супруга футболиста «Атлетико» также заявила, что врачи сделали ей 17 переливаний крови, чтобы спасти ее жизнь.

«У меня было сильное кровотечение, и это было ужасно. Врачи не могли его остановить, и я двенадцать часов пролежала в операционной, где меня интубировали. Если бы кровотечение не удалось остановить, им пришлось бы удалить мою матку, в противном случае я бы умерла.

[После операции] я увидела лицо Альваро. Он был бледен, разбит. Сегодня я смотрю на все с большей любовью, по-особенному», – добавила Кампелло.

Белла, первая дочь и четвертый ребенок в семье Альваро и Аличе, родилась 9 января.