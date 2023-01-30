Жене Мораты сделали 17 переливаний крови во время родов: «Пришлось бы удалить матку, если бы кровотечение не остановилось. Альваро был разбит»

Теги Атлетико Ла Лига Альваро Мората Футбол

Жена Альваро Мораты рассказала о тяжелом процессе родов. 

«Я не могла выбрать ничего другого, кроме кесарева сечения. У меня в голове возникает образ, как я приподнимаю простыню и вижу кровотечение», – сказала Аличе Кампелло в эфире программы Verissimo.

Супруга футболиста «Атлетико» также заявила, что врачи сделали ей 17 переливаний крови, чтобы спасти ее жизнь.

«У меня было сильное кровотечение, и это было ужасно. Врачи не могли его остановить, и я двенадцать часов пролежала в операционной, где меня интубировали. Если бы кровотечение не удалось остановить, им пришлось бы удалить мою матку, в противном случае я бы умерла.

[После операции] я увидела лицо Альваро. Он был бледен, разбит. Сегодня я смотрю на все с большей любовью, по-особенному», – добавила Кампелло.

Белла, первая дочь и четвертый ребенок в семье Альваро и Аличе, родилась 9 января. 

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8 комментариев

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Светлана Агейкина
Женская консультация. Зачем здесь это?
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-2
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здоровяк
Ответ vel
Если бы не хорошая клиника и грамотные врачи, которые может себе позволить Мората, жена скорее всего умерла. Вот тебе и "нельзя купить здоровье".
Да просто он пока не сталкивался с роддомами государственными
+2
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vel
Ответ Cruel Snake
Иронично Самое важное и дорогое в жизни, нельзя купить. Сколько бы денег у тебя не было. Здоровье в том числе.
Если бы не хорошая клиника и грамотные врачи, которые может себе позволить Мората, жена скорее всего умерла. Вот тебе и "нельзя купить здоровье".
+12
-1
+11
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Batitotti
Ответ Cruel Snake
Иронично Самое важное и дорогое в жизни, нельзя купить. Сколько бы денег у тебя не было. Здоровье в том числе.
Иногда деньги помогают спасти жизнь. И этот случай, возможно, не исключение.
+20
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Mohnatiy
Здоровья!
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Cruel Snake
Иронично

Самое важное и дорогое в жизни, нельзя купить. Сколько бы денег у тебя не было.
Здоровье в том числе.
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Sevuska
Ужас .
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Liquidozz
Уже четверо детей, обалдеть.
Здоровья!
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