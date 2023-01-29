Ляказетт забил 12 голов в этой Лиге 1. Больше только у Мбаппе – 13

забил 12-й гол в текущем сезоне Лиги 1.

В матче 20-го тура Лиги 1 против « » нападающий « » отметился забитым голом на 71-й минуте.

С 12 забитыми голами экс-форвард «Арсенала» делит 2-е место в гонке бомбардиров Лиги 1 с («Лорьян») и Джонатаном Дэвидом («Лилль»).

Лидером турнира по числу забитых мячей является – в текущем сезоне на счету нападающего «ПСЖ» 13 голов.