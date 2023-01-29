Ляказетт забил 12 голов в этой Лиге 1. Больше только у Мбаппе – 13

Теги Лион Лилль ПСЖ лига 1 Франция Лорьян Аяччо Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Джонатан Дэвид Терем Моффи Футбол

Александр Ляказетт забил 12-й гол в текущем сезоне Лиги 1.

В матче 20-го тура Лиги 1 против «Аяччо» нападающий «Лиона» отметился забитым голом на 71-й минуте.

С 12 забитыми голами экс-форвард «Арсенала» делит 2-е место в гонке бомбардиров Лиги 1 с Теремом Моффи («Лорьян») и Джонатаном Дэвидом («Лилль»).

Лидером турнира по числу забитых мячей является Килиан Мбаппе – в текущем сезоне на счету нападающего «ПСЖ» 13 голов.

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5 комментариев

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Billy_Shears
Ответ Данил Сыщиков
Зря Арсенал его скинул
Ты хотел сказать: "Зря Арсенал его раньше не скинул"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вакилич
Ответ Wekil Halylow
Лига 1 рай для нападаюших Болагун из Арсенала уже 10 голов забил а зашитник Тавареш 5 голов
Пунктуация вышла из чата.
+6
0
+6
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Defender
Ответ Данил Сыщиков
Зря Арсенал его скинул
Конечно зря , так бы в конце таблицы не плелись бы
+1
0
+1
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Wekil Halylow
Лига 1 рай для нападаюших Болагун из Арсенала уже 10 голов забил а зашитник Тавареш 5 голов
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Сыщиков
Зря Арсенал его скинул
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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