Товарищеский матч. США и Колумбия голов не забили
Сборная США сыграла вничью с Колумбией (0:0) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 29 января, 03.30, «Stubhub Center»
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США –
Джонсон, Джонс, Циммерман (Neal, 69), Лонг (Rogers, 72), Толкин (Грессель, 81), Акоста, Уильямсон (Соньора, 46), Ааронсон, Арриола (Сабби, 65), Феррейра (Васкес, 63), Хопп.
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Колумбия –
Монтеро (Чунга, 46), Перес, Льинас, Фабра, Веласкес (Castaño Gil, 83), Кампусано, Борреро (Ruiz, 68), Москера, Аранго (Камбиндо, 46), Эрнандес (Морено, 68), Валоес.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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