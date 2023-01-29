Товарищеский матч. США и Колумбия голов не забили

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Сборная США сыграла вничью с Колумбией (0:0) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

США – Колумбия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
29 января, 03.30, «Stubhub Center»
Онлайн матча
СШАДжонсон, Джонс, Циммерман (Neal, 69), Лонг (Rogers, 72), Толкин (Грессель, 81), Акоста, Уильямсон (Соньора, 46), Ааронсон, Арриола (Сабби, 65), Феррейра (Васкес, 63), Хопп.
КолумбияМонтеро (Чунга, 46), Перес, Льинас, Фабра, Веласкес (Castaño Gil, 83), Кампусано, Борреро (Ruiz, 68), Москера, Аранго (Камбиндо, 46), Эрнандес (Морено, 68), Валоес.
Предупреждения:
Веласкес (4), Валоес (28), Фабра (45), Сабби (79).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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