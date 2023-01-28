Кубок Америки-2024 пройдет в США. Сыграют 16 команд, включая 6 из КОНКАКАФ
Розыгрыш Кубка Америки-2024 состоится в США.
Турнир пройдет с июня по июль. В нем примут участие 10 сборных Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), а также будут приглашены 6 лучших команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Организации заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Сборные КОНКАКАФ получат возможность пройти квалификацию на Кубок Америки по итогам Лиги наций КОНКАКАФ-2023/24.
Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.
Сбрось оковы.
Я тебя добавлю к Напалеону.
Как говорил великий аргентинец, товарищ Че Гевара ,останется раем "для моего сердца навсегда".
Не знаю почему я люблю Аргентину.
Безумно красивая сборная 1978 тому причина, Эвита или Габриэла Сабатини, а может Джералд Даррел способствовал, а может форма сборной и гениальнейщий Марадона?
Знаю одно.
Лучший футбол играют там.
Это эмоции, спектакль, финты, техника, артистизм, харизматика, темперамент, конфликты, слезы и радость.
Великая команда.
Только она могла бы подарить миру великих десяток, большую пятерку.
Ди Стефано, Сивори, Марадону, Рикельме и Месси.
Игра у их ног.