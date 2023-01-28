Кубок Америки-2024 пройдет в США. Сыграют 16 команд, включая 6 из КОНКАКАФ

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Розыгрыш Кубка Америки-2024 состоится в США. 

Турнир пройдет с июня по июль. В нем примут участие 10 сборных Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ), а также будут приглашены 6 лучших команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Организации заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Сборные КОНКАКАФ получат возможность пройти квалификацию на Кубок Америки по итогам Лиги наций КОНКАКАФ-2023/24.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. 

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16 комментариев

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Раиль Хафизов
Ответ Александра Александрова
А почем Эквадор отказался ?
Скорее всего, вопрос финансов
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Freund
В середине января ходили слухи, что сборную Марокко пригласят поучаствовать в Копе в качестве гостя. Рассматривали и другие варианты. Но решили, в итоге, отобрать 6 участников из КОНКАКАФ. Жаль.
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Emin Aliev
Вот это бомба формат, не хуже Евро
+2
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+2
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Александра Александрова
Ответ Раиль Хафизов
Как и ожидалось после отказа Эквадора от проведения
А почем Эквадор отказался ?
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Александра Александрова
Ответ Криптонит
Если добавить США,Канаду , Мексику, Коста-Рику и ещё парочку стран то будет сильный турнир .Который впринципе так и надо проводить
Так уже был такой в 2016 году , в полуфинал дошла лишь только Сша из конкаф и получила 4-0 от Аргентины https://m.youtube.com/watch?v=4k_J5dnPW9c и поехала домой ) это при учёте , что Бразилия и Уругвай ещё провалили кубок , в этот раз думаю еще хуже будет все для команд конкаф , команды южной Америки на бошку сильнее , поэтому ничем турнир сильнее не будет , он и так достаточно сильный , победитель копа Америка обыграл и чемпиона Европы и чемпионам мира и выиграл чемпионат мира ! Сборные от Европы выигрывали чм 12 раз сборные от южной Америки 10 раз только от европы участвует 13 сборных , а от Южной Америки 4-5 ! Поэтому это все глупые стереотипы что кубок Америки слабый , его например не смогли выиграть ни Марадона ни Пеле , там иногда такие зарубы идут , что ноги вырывают с костями) Команда Аргентина на этом чемпионате мира всех перебила , перебегала и выиграла больше всех единоборств и так в каждом матче , вот вам и копа Америка ))
+1
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a2wai
Можно пихать кого угодно, но в итоге в финале с большей долей вероятности все равно будут играть Бразилия и Аргентина.
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Папичслав
Как старый Евро формат, совмещение правильно, зрелищности больше и аудитории)
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+5
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А.Э.РАСИМ
Ответ Сикарио
такой уже бред несешь
И тебя, раба, заставляют это читать.

Сбрось оковы.

Я тебя добавлю к Напалеону.
+3
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-1
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Сикарио
Ответ А.Э.РАСИМ
Аргентина, Аргентина..... Как говорил великий аргентинец, товарищ Че Гевара ,останется раем "для моего сердца навсегда". Не знаю почему я люблю Аргентину. Безумно красивая сборная 1978 тому причина, Эвита или Габриэла Сабатини, а может Джералд Даррел способствовал, а может форма сборной и гениальнейщий Марадона? Знаю одно. Лучший футбол играют там. Это эмоции, спектакль, финты, техника, артистизм, харизматика, темперамент, конфликты, слезы и радость. Великая команда. Только она могла бы подарить миру великих десяток, большую пятерку. Ди Стефано, Сивори, Марадону, Рикельме и Месси. Игра у их ног.
такой уже бред несешь
+7
-2
+5
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Игорь Климов
Это будет достаточно сильный турнир, победы сборной Аргентины! 🇦🇷
+1
-1
0
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AF007
Легчайшая для Лео Кинга
+1
-2
-1
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Криптонит
Если добавить США,Канаду , Мексику, Коста-Рику и ещё парочку стран то будет сильный турнир .Который впринципе так и надо проводить
+5
0
+5
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А.Э.РАСИМ
Аргентина, Аргентина.....

Как говорил великий аргентинец, товарищ Че Гевара ,останется раем "для моего сердца навсегда".

Не знаю почему я люблю Аргентину.

Безумно красивая сборная 1978 тому причина, Эвита или Габриэла Сабатини, а может Джералд Даррел способствовал, а может форма сборной и гениальнейщий Марадона?
Знаю одно.
Лучший футбол играют там.
Это эмоции, спектакль, финты, техника, артистизм, харизматика, темперамент, конфликты, слезы и радость.

Великая команда.
Только она могла бы подарить миру великих десяток, большую пятерку.
Ди Стефано, Сивори, Марадону, Рикельме и Месси.

Игра у их ног.
+11
-5
+6
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Раиль Хафизов
Из-за времени суток и параллельного Евро турнир пройдет мимо большинства нас(
+1
-2
-1
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Раиль Хафизов
Такой формат лучше чем с 12 командами
+7
-1
+6
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Раиль Хафизов
Как и ожидалось после отказа Эквадора от проведения
+2
0
+2
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