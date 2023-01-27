Хавбек «Урала» Сиссе: «Морозы – единственный минус России, в остальном она идеальна»

Теги премьер-лига Россия Урал Ибраима Сиссе 1994 Футбол

Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе назвал морозы единственным минусом России.

– Екатеринбург даже для российских футболистов иногда кажется необычным выбором. Вам там не холодно?

– По правде говоря, здесь действительно очень холодно, ха-ха! Меня поражает холод. Время от времени болельщики узнают меня, но я редко выхожу из дома, потому что мне слишком холодно. Однако я люблю ходить в рестораны Екатеринбурга, когда у меня есть время.

– В ноябре вы играли против ЦСКА, когда на улице было -10 градусов. Это был ваш самый холодный матч?

– Скажу больше, я никогда не видел такого в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать. Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы – это единственный минус России, в остальном она идеальна.

– Не хотелось собрать вещи и навсегда уехать из России после снега и морозов?

– Нет, потому что мне нравится клуб, и я действительно счастлив. На данный момент все меня приняли, президент очень хорошо меня встретил, а я часто играю. Я даже не думал об отъезде, хотя здесь очень холодно. Но после того, как меня приняли, я хочу остаться, – сказал Сиссе.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Teodrakis
А я вот наоборот не вижу зиму и скучаю по ней, собираюсь переехать туда, где будет побольше снега. Мечтаю прям о тех самых 10метрах снега. Это ж прекрасно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DeltaForce
Ответ 26
напомните пожалуйста где штаб-квартира этих самых репортеров?
В Париже,а вы где хотели чтобы она была?В Пхеньяне?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бомбардир Ковтун
Какие проблемы вообще? Чувак зарабатывает деньги, которые ему больше нигде не дадут. Живет в стране, где по достатку он в ТОП 1%. Проживает в не самом плохом городе РФ. От души рад за парня и надеюсь у него все сложится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
26
Ответ Матвей Суицидин
Проблемы есть везде, но по большинству показателей, определяющий уровень жизни, Россия очень далеко от европейских стран. Что касается свободы слова, раз уж ты ее упомянул, то в рейтинге Репортеров без границ за 2022 год РФ стоит между Азербайджаном и Афганистаном. Ниже таких прекрасных стран как Лесото, ЦАР и Чад.
напомните пожалуйста где штаб-квартира этих самых репортеров?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Всегда приятно слышать такие лестные высказывания о России, даже не смотря на то, что морозы - это всё-таки не единственный минус.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
Ответ Ar41
Сейчас наловлю минусов, но большая часть местных комментаторов, никогда не жила за границей и вы не знаете какие там есть проблемы. Свобода слова? Печати? Покажите мне страну где она есть. Условия жизни обычных людей? Вы как средний уровень жизни оцениваете? По фильмам? Россия не идеальна. И власть, и уровень жизни и многое другое, но пока Эдема на Земле не существует. И Россия далеко не самая худшая страна. P.s. А ещё обидно, что люди путают любовь к родине (патриотизм) с любовью к власти.
Проблемы есть везде, но по большинству показателей, определяющий уровень жизни, Россия очень далеко от европейских стран. Что касается свободы слова, раз уж ты ее упомянул, то в рейтинге Репортеров без границ за 2022 год РФ стоит между Азербайджаном и Афганистаном. Ниже таких прекрасных стран как Лесото, ЦАР и Чад.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Ar41
Сейчас наловлю минусов, но большая часть местных комментаторов, никогда не жила за границей и вы не знаете какие там есть проблемы. Свобода слова? Печати? Покажите мне страну где она есть. Условия жизни обычных людей? Вы как средний уровень жизни оцениваете? По фильмам? Россия не идеальна. И власть, и уровень жизни и многое другое, но пока Эдема на Земле не существует. И Россия далеко не самая худшая страна. P.s. А ещё обидно, что люди путают любовь к родине (патриотизм) с любовью к власти.
есть обычные показатели качества жизни . открой любой рейтинг и посмотри! например основополагающим показателем качества жизни есть продолжительность жизни! Ты знаешь на каком месте РФ ?
знаешь почему ? потому что что в США запрещено пальмовое масло ,потому что это вызывает рак ,а в рф проще найти какашки единорога в супермаркете чем продукты без пальмовое масла !

продолжительность жизни показывает все основные проблемы страны .. начиная образованием и заканчивая медициной и экологией !

не то что бы я хотел писать что то плохое об рф ...не самая худшая страна для жизни ,нет. Но это страна по уровню жизни - страна третьего мира
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
Ответ Ar41
Сейчас наловлю минусов, но большая часть местных комментаторов, никогда не жила за границей и вы не знаете какие там есть проблемы. Свобода слова? Печати? Покажите мне страну где она есть. Условия жизни обычных людей? Вы как средний уровень жизни оцениваете? По фильмам? Россия не идеальна. И власть, и уровень жизни и многое другое, но пока Эдема на Земле не существует. И Россия далеко не самая худшая страна. P.s. А ещё обидно, что люди путают любовь к родине (патриотизм) с любовью к власти.
Ничего себе, вот это подготовка. Такую пасту накатать успех, хотя тут и комментов не было в тот момент. (5 штук)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Afinogenov
Ответ Ar41
Сейчас наловлю минусов, но большая часть местных комментаторов, никогда не жила за границей и вы не знаете какие там есть проблемы. Свобода слова? Печати? Покажите мне страну где она есть. Условия жизни обычных людей? Вы как средний уровень жизни оцениваете? По фильмам? Россия не идеальна. И власть, и уровень жизни и многое другое, но пока Эдема на Земле не существует. И Россия далеко не самая худшая страна. P.s. А ещё обидно, что люди путают любовь к родине (патриотизм) с любовью к власти.
Можно подумать, что в Европе или Штатах ты можешь многое себе позволить, если у тебя низкий уровень дохода.

Или Месси и Роналду всегда интересовала проблема мигрантов в Европе; или Мбаппе с Холандом сейчас очень беспокоит уровень инфляции.

Спортсмены всегда живут в "пузыре", у них другая жизнь. Но винят в этом только легионеров в России)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ar41
Сейчас наловлю минусов, но большая часть местных комментаторов, никогда не жила за границей и вы не знаете какие там есть проблемы. Свобода слова? Печати? Покажите мне страну где она есть. Условия жизни обычных людей? Вы как средний уровень жизни оцениваете? По фильмам? Россия не идеальна. И власть, и уровень жизни и многое другое, но пока Эдема на Земле не существует. И Россия далеко не самая худшая страна.

P.s. А ещё обидно, что люди путают любовь к родине (патриотизм) с любовью к власти.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брукс Хэтлин
Мне кажется, морозы это единственный плюс россии))
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красный чай
Ну если не знать вообще ничего что здесь происходит то да можно сказать идеальна.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий