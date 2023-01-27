Хавбек «Урала» Сиссе: «Морозы – единственный минус России, в остальном она идеальна»

Хавбек « » назвал морозы единственным минусом России.

– Екатеринбург даже для российских футболистов иногда кажется необычным выбором. Вам там не холодно?

– По правде говоря, здесь действительно очень холодно, ха-ха! Меня поражает холод. Время от времени болельщики узнают меня, но я редко выхожу из дома, потому что мне слишком холодно. Однако я люблю ходить в рестораны Екатеринбурга, когда у меня есть время.

– В ноябре вы играли против ЦСКА, когда на улице было -10 градусов. Это был ваш самый холодный матч?

– Скажу больше, я никогда не видел такого в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать. Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы – это единственный минус России, в остальном она идеальна.

– Не хотелось собрать вещи и навсегда уехать из России после снега и морозов?

– Нет, потому что мне нравится клуб, и я действительно счастлив. На данный момент все меня приняли, президент очень хорошо меня встретил, а я часто играю. Я даже не думал об отъезде, хотя здесь очень холодно. Но после того, как меня приняли, я хочу остаться, – сказал Сиссе.