Хавбек «Урала» Сиссе: «Морозы – единственный минус России, в остальном она идеальна»
Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе назвал морозы единственным минусом России.
– Екатеринбург даже для российских футболистов иногда кажется необычным выбором. Вам там не холодно?
– По правде говоря, здесь действительно очень холодно, ха-ха! Меня поражает холод. Время от времени болельщики узнают меня, но я редко выхожу из дома, потому что мне слишком холодно. Однако я люблю ходить в рестораны Екатеринбурга, когда у меня есть время.
– В ноябре вы играли против ЦСКА, когда на улице было -10 градусов. Это был ваш самый холодный матч?
– Скажу больше, я никогда не видел такого в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать. Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы – это единственный минус России, в остальном она идеальна.
– Не хотелось собрать вещи и навсегда уехать из России после снега и морозов?
– Нет, потому что мне нравится клуб, и я действительно счастлив. На данный момент все меня приняли, президент очень хорошо меня встретил, а я часто играю. Я даже не думал об отъезде, хотя здесь очень холодно. Но после того, как меня приняли, я хочу остаться, – сказал Сиссе.
знаешь почему ? потому что что в США запрещено пальмовое масло ,потому что это вызывает рак ,а в рф проще найти какашки единорога в супермаркете чем продукты без пальмовое масла !
продолжительность жизни показывает все основные проблемы страны .. начиная образованием и заканчивая медициной и экологией !
не то что бы я хотел писать что то плохое об рф ...не самая худшая страна для жизни ,нет. Но это страна по уровню жизни - страна третьего мира
Или Месси и Роналду всегда интересовала проблема мигрантов в Европе; или Мбаппе с Холандом сейчас очень беспокоит уровень инфляции.
Спортсмены всегда живут в "пузыре", у них другая жизнь. Но винят в этом только легионеров в России)
P.s. А ещё обидно, что люди путают любовь к родине (патриотизм) с любовью к власти.