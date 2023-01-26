«Шахтер» отклонил 2-е предложение «Брайтона» по Матвиенко – на 16+4 млн евро. «Горняки» хотят 30 млн

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Николай Матвиенко Фабрицио Романо Футбол

«Брайтон» сделал новое предложение о трансфере защитника «Шахтера» Николая Матвиенко.

По данным журналиста Фабрицио Романо, английский клуб направил официальное предложение по 26-летнему футболисту на 16+4 млн евро. «Шахтер» отклонил его и потребовал 30 млн евро.

Ранее стало известно, что «горняки» отказались продавать Матвиенко в «Брайтон» за 11 млн евро.

Напомним, что Николай играл в «Шахтере» под руководством нынешнего тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби с мая 2021-го по июль 2022-го.

В этом сезоне Матвиенко, на счету которого 54 матча за сборную Украины, вышел на поле в 19 играх за «Шахтер» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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50 комментариев

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angry horse
Ответ anastasia Krugova
))) посмотри видео в ютубчике как в первые дни ..очередь выстроилась у военкоматы желающих защищать свою страну ..а че то не слышал что бы в украине полиция вылавливали у входа метро или по домам ходили повестки давали)) не слышал что бы в украине забирали многодетных отцов или непригодных к службе людей)) ты бы лучше о себе позаботился ))))
в первые дни, а чего не в 2014 году? сейчас уже этнических венгров хватают в Закарпатье😁
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Donnie
Ответ Сэб Феттель
Пусть лучше ещё и Путина заберут сразу. Если надо, то лично я готов скинуться, чтобы им доплатить.
Его можно доплатой, даже упакуем красиво)
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anastasia Krugova
Ответ Пепси пеналдувич
Все таки продажа Мудрика сказалась. Хорошие деньги дают, надо отдать.
16 лямов --это хороший деньги?? а в чем смысл для ШД ?? кем им играть потом ? За участия в группе ЛЧ они гарантировано получают 50 лямов .. если продадут еще и лидера обороны , какие шансы что они попадут напрямую в ЛЧ в следующем сезоне ? для ШД этих 16 миллионов --копейки .
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anastasia Krugova
Ответ pvh-82
Почему на спортсе до сих пор ссылка на непонятный клуб с названием Шахтер и при этом привязка к Российскому городу Донецк с указанием что это Украина? Тут на статью тянет.....
))так это подделка просто )) потому что настоящий клуб называться "ШАХТАР" ))
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anastasia Krugova
Ответ Барсик Юрана
Лучше бы 50 леопардов дали
В Британии Челенджеры на вооружении) ты хотя бы изучил бы вопрос ,прежде чем пытаться "умничать "
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anastasia Krugova
Ответ евГений
Неееееееет не смейте обижать нашего величайшего геополитика, это такой великий человек и президент, ухх!! Ни разу не дегенерат которого по собственным утверждениям уже 8 лет проводят вокруг носа «партнеры» ;((
ахахахах))очень тонкий юмор )))
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anastasia Krugova
Ответ Romeo Yankovich
Тебе на полиэтилен хватит, диванный воин
хахахаха))) та ща даже уже в пакеты не упаковуют больше ...поналчалу делали так , а потом как увидели масштабы ..поняли что это же вредит экологии )
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anastasia Krugova
Ответ angry horse
Дайте хлопцу сбежать от принудительной могилизации Зелинского☝️
))) посмотри видео в ютубчике как в первые дни ..очередь выстроилась у военкоматы желающих защищать свою страну ..а че то не слышал что бы в украине полиция вылавливали у входа метро или по домам ходили повестки давали)) не слышал что бы в украине забирали многодетных отцов или непригодных к службе людей))

ты бы лучше о себе позаботился ))))
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евГений
Ответ Иван Дорн
Надо ЦИПСОшные деньги отрабатывать, там только за поливание Путина помоями платят,
Неееееееет не смейте обижать нашего величайшего геополитика, это такой великий человек и президент, ухх!! Ни разу не дегенерат которого по собственным утверждениям уже 8 лет проводят вокруг носа «партнеры» ;((
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ legion etrangere
Какие 30? Надо продавать как Чигринского в свое время иначе переседит
Уже пересидел 🤷🏻‍♂️
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Андрей-ДК
Как они это делают???
Что «это»? Он наоборот пересидел в УПЛ. Уже давно должен был ехать в топ-5.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Пепси пеналдувич
Все таки продажа Мудрика сказалась. Хорошие деньги дают, надо отдать.
Для его уровня - это ни о чем
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Да теперь, после Мудрика, думаю, это не предел)
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Александр Кудрявцев
Ответ Иван Дорн
Надо ЦИПСОшные деньги отрабатывать, там только за поливание Путина помоями платят,
Это ты про себя сказал. За помои прёш против Путина
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angry horse
Дайте хлопцу сбежать от принудительной могилизации Зелинского☝️
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-3
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Romeo Yankovich
Ответ Иван Дорн
то есть в никуда?
Тебе на полиэтилен хватит, диванный воин
+8
-1
+7
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Romeo Yankovich
Ответ Арт Проект История
К сожалению путин не тянет на защитника. Только на бункерную моль)
Конечно не тянет. Ведь у Путина амплуа нападающий!!!
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Romeo Yankovich
Ответ RW7
Таблетки выпить забыл?
Не обращайте на него внимания. К сожалению наши европейские законы законы Дании, гражданином которых он является, не позволяют ограничить в свободе общения душевнобольных.
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Иван Дорн
Ответ Андрей-ДК
Как они это делают???
Им вся европа обязана
+2
-1
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Евгений Кузнецов
- А кто нам песни писать будет?
- Я договорился. Матвиенко.
- Сам??
- Сама.

"Кефир", Нягань
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Иван Дорн
Ответ Сергей Галынский
Из этих 30 лямов,20 уйдут на ВСУ
то есть в никуда?
+2
-7
-5
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Иван Дорн
Ответ Александр Кудрявцев
А Путин тут при чём
Надо ЦИПСОшные деньги отрабатывать, там только за поливание Путина помоями платят,
0
-8
-8
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Romeo Yankovich
Ответ Бродяга-симпатяга
потому что спортс какой угодно но не пророссийский сайт.
Спорно. Тут часто мнение пророссийское поддерживается и много модеров и авторов таких тут
+2
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Aristokratt
Пусть Брайтон побудет в шкуре топ клубов, которым заламывает цены для своих неликвидов))).
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Александр Кудрявцев
Ответ Сэб Феттель
Пусть лучше ещё и Путина заберут сразу. Если надо, то лично я готов скинуться, чтобы им доплатить.
А Путин тут при чём
+2
-4
-2
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