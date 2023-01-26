«Шахтер» отклонил 2-е предложение «Брайтона» по Матвиенко – на 16+4 млн евро. «Горняки» хотят 30 млн

«Брайтон» сделал новое предложение о трансфере защитника « » .

По данным журналиста , английский клуб направил официальное предложение по 26-летнему футболисту на 16+4 млн евро. «Шахтер» отклонил его и потребовал 30 млн евро.

Ранее стало известно, что «горняки» отказались продавать Матвиенко в « » за 11 млн евро.

Напомним, что Николай играл в «Шахтере» под руководством нынешнего тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби с мая 2021-го по июль 2022-го.

В этом сезоне Матвиенко, на счету которого 54 матча за сборную , вышел на поле в 19 играх за «Шахтер» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.