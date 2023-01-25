Суд в Париже наказал фанатов «Юве»: один показал нацистское приветствие, другой изобразил гориллу, оскорбляя темнокожего болельщика «ПСЖ»

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА болельщики расизм дискриминация Футбол

Суд оштрафовал болельщиков «Ювентуса» за проявления расизма на матче с «ПСЖ».

После матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ювентусом» (2:1) 6 сентября прошлого года были задержаны четверо болельщиков итальянской команды, двое из которых затем были отпущены.

Один из болельщиков, в отношении которых велось расследование, продемонстрировал нацистское приветствие. Суд в Париже запретил болельщику посещать футбольные матчи сроком на два года и обязал выплатить штраф в размере 4000 евро.

Второй болельщик, изображавший гориллу, чтобы оскорбить темнокожего болельщика «ПСЖ», получил 1500 евро штрафа условно. На судебном заседании подсудимый раскаялся в своих действиях.

Также болельщики выплатят денежную компенсацию гражданским организациям SOS racismo и международной организации против расизма и антисемитизма (Licra).

20 комментариев

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Захар Кривостоев
Ответ Че Рёжа
так не Наполи же играл
Наполи хотя бы играет - это точно…
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Че Рёжа
Ответ Захар Кривостоев
Какой клуб, такие и фанаты. Скажите спасибо, что не ограбили.
так не Наполи же играл
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Илья Банюк
Ответ Romeo Yankovich
Стоп стоп стоп. Так вроде там за нацистское вообще должны были похвалить, разве нет?? Ты уже начинаешь переобуваться. Недавно там чуть ли не все зиговали западнее беларуских границ
Ты туповат,по ходу
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Romeo Yankovich
Ответ Фан Рубина
Нет, последний украинец. Кто бы говорил про горе-командиров, если уже приходится похищать людей с улиц, потому что прошлые отловы для армии уже куда-то подевались.
Так у вас уже всё. Глубинный ядерный электорат закончился, зеками добирают, больше некому. От дивана зад оторвать не могут
+4
-2
+2
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Romeo Yankovich
Ответ Sevuska
Ну это вы тут многие так желаете , а не думаете . Россия победит- с нами Бог ! А , если нет - вы отправитесь в ад , а мы в рай . Ну это в случае ничьей .
Мдааааа..... Верною дорогою мостите дорогу на концерт Кобзона
+4
-2
+2
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Sevuska
Ответ Romeo Yankovich
Я думаю последний россиянин быстрее закончится, с такими горе патриотами и командирами
Ну это вы тут многие так желаете , а не думаете .
Россия победит- с нами Бог !
А , если нет - вы отправитесь в ад , а мы в рай . Ну это в случае ничьей .
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-4
-4
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Фан Рубина
Ответ Romeo Yankovich
Я думаю последний россиянин быстрее закончится, с такими горе патриотами и командирами
Нет, последний украинец. Кто бы говорил про горе-командиров, если уже приходится похищать людей с улиц, потому что прошлые отловы для армии уже куда-то подевались.
+2
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-2
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Romeo Yankovich
Ответ Sevuska
Французское « сопротивление « фашистам это вообще известный факт 😆 Зато они их Лувр не бомбили 😆 Ну а теперь и самим можно денюжки отмыть до последнего украинца .
Я думаю последний россиянин быстрее закончится, с такими горе патриотами и командирами
+4
-3
+1
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Адепт Суперлиги
Срочно снять 15 очков с Ювентуса в Лиге чемпионов
+5
-1
+4
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Макс Шева
Наказания вовремя пришло,теперь очевидно ,что это все устроил Чеферин.Будь это дело случая,никто бы не бил по клубу в один момент.
+1
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0
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Ярик01
Ответ Кокич
— Сколько нужно французов, чтобы защитить Париж? — Не знаю, они же ни разу не пробовали… ©
Действительно, первая мировая война закончилась 3 марта 1918 года капитуляцией Германии в Бресте благодаря русским ... , а Владимир Ильич принимал парад Победы
+3
-2
+1
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Кокич
Ответ Sevuska
Французское « сопротивление « фашистам это вообще известный факт 😆 Зато они их Лувр не бомбили 😆 Ну а теперь и самим можно денюжки отмыть до последнего украинца .
— Сколько нужно французов, чтобы защитить Париж?
— Не знаю, они же ни разу не пробовали…
©
+2
-2
0
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Sevuska
Ответ Romeo Yankovich
Стоп стоп стоп. Так вроде там за нацистское вообще должны были похвалить, разве нет?? Ты уже начинаешь переобуваться. Недавно там чуть ли не все зиговали западнее беларуских границ
Французское « сопротивление « фашистам это вообще известный факт 😆
Зато они их Лувр не бомбили 😆
Ну а теперь и самим можно денюжки отмыть до последнего украинца .
+2
-7
-5
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Ярик01
Итальянцы показывают не нацистское приветствие, а римский салют.
0
-3
-3
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Леван Мкртчян
Ответ fisher40
изображавший гориллу Именно гориллу, не шимпанзе?
Видимо фанат громко ухал и бил себя в грудь, так делают обычно гориллы , а не шимпанзе ( спасибо Энимал Пленет и Дискавери)).
Иначе я не знаю, как можно было утверждать что это, именно, горилла , а не какой-то другой вид обезьян)
+2
-2
0
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Захар Кривостоев
Какой клуб, такие и фанаты. Скажите спасибо, что не ограбили.
+3
-6
-3
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Romeo Yankovich
Ответ Sevuska
А вот опять они двойные стандарты : Франция поставляет оружие нацистскому режиму Киева , а земляку Муссолини нельзя зиговать 😎
Стоп стоп стоп. Так вроде там за нацистское вообще должны были похвалить, разве нет?? Ты уже начинаешь переобуваться. Недавно там чуть ли не все зиговали западнее беларуских границ
+11
-3
+8
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fisher40
изображавший гориллу

Именно гориллу, не шимпанзе?
+15
-2
+13
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Sevuska
А вот опять они двойные стандарты : Франция поставляет оружие нацистскому режиму Киева , а земляку Муссолини нельзя зиговать 😎
+9
-13
-4
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Arman FCSM
Аньелли с Недведом решили конкретно хлопнуть дверью перед своим уходом
+1
-4
-3
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