Суд в Париже наказал фанатов «Юве»: один показал нацистское приветствие, другой изобразил гориллу, оскорбляя темнокожего болельщика «ПСЖ»
Суд оштрафовал болельщиков «Ювентуса» за проявления расизма на матче с «ПСЖ».
После матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ювентусом» (2:1) 6 сентября прошлого года были задержаны четверо болельщиков итальянской команды, двое из которых затем были отпущены.
Один из болельщиков, в отношении которых велось расследование, продемонстрировал нацистское приветствие. Суд в Париже запретил болельщику посещать футбольные матчи сроком на два года и обязал выплатить штраф в размере 4000 евро.
Второй болельщик, изображавший гориллу, чтобы оскорбить темнокожего болельщика «ПСЖ», получил 1500 евро штрафа условно. На судебном заседании подсудимый раскаялся в своих действиях.
Также болельщики выплатят денежную компенсацию гражданским организациям SOS racismo и международной организации против расизма и антисемитизма (Licra).
Россия победит- с нами Бог !
А , если нет - вы отправитесь в ад , а мы в рай . Ну это в случае ничьей .
— Не знаю, они же ни разу не пробовали…
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Зато они их Лувр не бомбили 😆
Ну а теперь и самим можно денюжки отмыть до последнего украинца .
Иначе я не знаю, как можно было утверждать что это, именно, горилла , а не какой-то другой вид обезьян)
Именно гориллу, не шимпанзе?