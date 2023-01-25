Суд в Париже наказал фанатов «Юве»: один показал нацистское приветствие, другой изобразил гориллу, оскорбляя темнокожего болельщика «ПСЖ»

Суд оштрафовал болельщиков « » за проявления расизма на матче с «ПСЖ».

После матча Лиги чемпионов между « » и «Ювентусом» (2:1) 6 сентября прошлого года были задержаны четверо болельщиков итальянской команды, двое из которых затем были отпущены.

Один из болельщиков, в отношении которых велось расследование, продемонстрировал нацистское приветствие. Суд в Париже запретил болельщику посещать футбольные матчи сроком на два года и обязал выплатить штраф в размере 4000 евро.

Второй болельщик, изображавший гориллу, чтобы оскорбить темнокожего болельщика «ПСЖ», получил 1500 евро штрафа условно. На судебном заседании подсудимый раскаялся в своих действиях.

Также болельщики выплатят денежную компенсацию гражданским организациям SOS racismo и международной организации против расизма и антисемитизма (Licra).